Proyecto de Ley de Energía Nuclear Aprobado por la Cámara, el Apoyo Crece en el Congreso

Esta semana, la Cámara aprobó abrumadoramente una legislación destinada a acelerar el desarrollo de una nueva generación de plantas de energía nuclear, la última señal de que una vez polémica fuente de energía está atrayendo un amplio apoyo político en Washington.

La votación del miércoles de 365 a 36 reflejó la naturaleza bipartidista del proyecto de ley, conocido como la Ley de Avance de la Energía Atómica. Recibió respaldo de demócratas que apoyan la energía nuclear porque no emite gases de efecto invernadero y puede generar electricidad las 24 horas del día para complementar la energía solar y eólica. También recibió apoyo de republicanos que han minimizado los riesgos del cambio climático, pero que dicen que la energía nuclear podría fortalecer la economía y la seguridad energética de la nación.

“Ha sido fascinante ver lo bipartidista que se ha vuelto la energía nuclear avanzada”, dijo Joshua Freed, quien lidera el programa de clima y energía en Third Way, un grupo de expertos de centro-izquierda. “Este no es un tema en el que haya una gran división partidista o ideológica.”

El proyecto de ley dirigiría a la Comisión Reguladora Nuclear, que supervisa las plantas de energía nuclear del país, para agilizar sus procesos de aprobación de nuevos diseños de reactores. La legislación, respaldada por la industria nuclear, también aumentaría las contrataciones en la comisión, reduciría las tarifas para los solicitantes, establecería premios económicos para tipos novedosos de reactores y fomentaría el desarrollo de energía nuclear en los sitios de plantas de carbón en desuso.

En conjunto, los cambios representarían “la actualización más significativa a la política de energía nuclear en los Estados Unidos en más de una generación”, dijo el Representante Jeff Duncan, republicano de Carolina del Sur, uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley.

En el Senado, republicanos y demócratas han redactado su propia legislación para promover la energía nuclear. Se espera que las dos cámaras discutan cómo reconciliar sus diferencias en los próximos meses, pero la aprobación final no está asegurada, especialmente con tantos otros proyectos de ley de gastos aún en el limbo.

“Si el Congreso funcionara bien, este es uno de esos proyectos de ley que esperarías que pasara sin problemas”, dijo el Sr. Freed.

La energía nuclear actualmente genera el 18 por ciento de la electricidad del país, pero solo se han completado tres reactores en los Estados Unidos desde 1996. Aunque algunos ambientalistas siguen preocupados por los desechos radiactivos y la seguridad de los reactores, el mayor obstáculo para la energía nuclear hoy en día es el costo.

Las plantas nucleares convencionales se han vuelto extremadamente costosas de construir, y algunas empresas eléctricas han quebrado en el intento. Dos reactores recientes construidos en la central nuclear de Vogtle en Georgia costaron $35 mil millones, el doble de las estimaciones iniciales.

En respuesta, casi una docena de compañías están desarrollando una nueva generación de reactores más pequeños, una fracción del tamaño de los de Vogtle. La esperanza es que estos reactores tengan una etiqueta de precio inicial más baja, lo que haría menos arriesgado que las empresas inviertan en ellos. Eso, a su vez, podría ayudar a la industria a reducir los costos al construir el mismo tipo de reactor una y otra vez.

La administración Biden ha expresado un fuerte apoyo por la energía nuclear mientras busca hacer la transición del país lejos de los combustibles fósiles; el Departamento de Energía ha ofrecido miles de millones de dólares para ayudar a construir proyectos de demostración de reactores avanzados en Wyoming y Texas.

Pero antes de que se pueda construir un nuevo reactor, su diseño debe ser revisado por la Comisión Reguladora Nuclear. Algunos demócratas y republicanos en el Congreso han criticado a la N.R.C. por ser demasiado lenta en la aprobación de nuevos diseños. Muchas de las regulaciones que la comisión utiliza, dicen, fueron diseñadas para una era más antigua de reactores y ya no son apropiadas para reactores avanzados que pueden ser inherentemente más seguros.

“Abordar la crisis climática significa que debemos modernizar nuestro enfoque hacia todas las fuentes de energía limpia, incluida la nuclear”, dijo la Representante Diana DeGette, demócrata de Colorado. “La energía nuclear no es la solución mágica, pero si queremos llegar a cero emisiones de carbono netas para 2050, debe formar parte de la combinación.”

Entre otros cambios, la ley de la Cámara requeriría que la N.R.C. considere no solo la seguridad del reactor, sino también “el potencial de la energía nuclear para mejorar el bienestar general” y “los beneficios de la tecnología de energía nuclear para la sociedad”.

Los defensores de este cambio dicen que haría que la N.R.C. se asemeje más a otras agencias federales de seguridad como la Administración de Alimentos y Medicamentos, que evalúa tanto los riesgos como los beneficios de nuevos medicamentos. En el pasado, critican, la N.R.C. se ha centrado demasiado en los riesgos.

Pero esa disposición que actualiza la misión de la N.R.C. fue objeto de la oposición de tres docenas de demócratas progresistas que votaron en contra del proyecto de ley y dijeron que podría socavar la seguridad del reactor. El lenguaje específico no se incluye en el proyecto de ley nuclear del Senado.

Incluso si el Congreso aprueba nueva legislación, la industria nuclear enfrenta otros desafíos. Muchas empresas de servicios públicos siguen renuentes a invertir en tecnologías novedosas, y los desarrolladores de reactores tienen una larga historia de no lograr construir proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.

El año pasado, NuScale Power, una empresa emergente de energía nuclear, anunció que cancelaba planes para construir seis reactores más pequeños en Idaho. El proyecto, que había recibido un importante apoyo federal y estaba destinado a demostrar la tecnología, ya había avanzado mucho en el proceso de la N.R.C. Pero NuScale tuvo dificultades con los costos crecientes y no logró firmar suficientes contratos con clientes para comprar su energía.