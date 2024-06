Protestas por la condena por agresión de un soldado

Natasha O’Brien abrazó a un seguidor en una manifestación en Limerick el sábado. Las protestas se han llevado a cabo en cuatro ciudades de la República de Irlanda después de que un soldado en servicio recibiera una sentencia suspendida por atacar a una mujer en una calle de Limerick. Cathal Crotty, de 22 años, golpeó seis veces a Natasha O’Brien, de 24 años, después de que ella le pidiera que dejara de gritar insultos homofóbicos. Más tarde, presumió sobre el incidente en redes sociales. Ms. O’Brien, cuyas heridas incluían una nariz rota, ha criticado el sistema judicial irlandés después de que Crotty evitara la prisión. El sábado, las protestas en apoyo a Ms. O’Brien tuvieron lugar en Limerick, Cork, Dublín y Galway. Uniéndose a unos 500 manifestantes en Bedford Row de Limerick, Ms. O’Brien dijo: “Elegí hablar porque no podía imaginar el impacto en otras víctimas. “Esto es suficiente. Es hora de que termine. Ellos [el Departamento de Justicia] no nos están escuchando”. Crotty recibió una sentencia suspendida de tres años el jueves. Refiriéndose a la sentencia, Ms. O’Brien dijo: “¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con tantas víctimas como yo?”. “Una de las oradoras en la manifestación en Limerick fue Edith Busteed del movimiento feminista socialista ROSA. “Ha sucedido una y otra vez”, dijo a la radiodifusora irlandesa RTÉ. “Hemos organizado tantas protestas con ROSA, pero este es un problema sistemático, una violencia de género sistemática y se justifica constantemente, especialmente en el sistema judicial y de justicia irlandés. “La sobreviviente de este ataque merece justicia, así que estamos aquí hoy para abogar por ella”. Durante el caso judicial, Ms. O’Brien testificó que había sufrido pesadillas y ataques de pánico. El juez describió el ataque como una agresión “cobarde, viciosa, no provocada”. Sin embargo, dijo que al acusado “se le debe dar crédito” por su declaración de culpabilidad y dijo al tribunal que no tenía dudas de que si Crotty fuera encarcelado, su carrera en el ejército habría terminado. Hablando fuera del tribunal el jueves, Ms. O’Brien dijo: “Esto no es justicia”. Añadió que Crotty había jurado, al unirse a las Fuerzas de Defensa irlandesas, “proteger a los ciudadanos y civiles de Irlanda”. Ms. O’Brien dijo al programa Evening Extra de BBC Radio Ulster el viernes que no habría acudido a la corte “si solo se trataba de mí”. “Realmente, realmente esperaba poder dar un buen ejemplo, que cuando haces algo malo, recibes consecuencias por ello, y en cambio nuestro sistema ha demostrado que está roto”, añadió. Brendan Gleeson. Natasha O’Brien fue atacada por Cathal Crotty en Limerick en mayo de 2022. Ms. O’Brien, que no era conocida por su agresor, dijo que quería salir adelante para “usar su voz” porque muchas mujeres han sido “traumatizadas”. “Esto no es solo este hombre, son muchos, muchos, muchos jóvenes en Irlanda que siguen así, y realmente no hubo justicia”, añadió. La Ministra de Justicia de Irlanda, Helen McEntee, ha elogiado la valentía de Ms. O’Brien al dar un paso al frente, agregando que los fiscales en la República de Irlanda pueden apelar contra la sentencia. Ms. O’Brien dijo el viernes que una apelación “es lo menos de nuestras preocupaciones”. Dijo que quería ver un cambio cultural y legal. “Mi preocupación es la permisividad de que esto haya sucedido”, dijo. “¿Qué está pasando con las Fuerzas de Defensa irlandesas? ¿Qué está sucediendo con el sistema de justicia? ¿Por qué están fallando a las víctimas?”. Los manifestantes en una manifestación en Galway el sábado. Tom Clonan, ex oficial del Ejército irlandés y senador en la cámara alta del Oireachtas (parlamento irlandés), dijo que las Fuerzas de Defensa irlandesas tienen un problema cuando se trata de violencia de género. Sin embargo, agregó que cada organización o institución pública y privada tendrá personas dentro de sus filas que son capaces de cometer actos violentos. Las Fuerzas de Defensa irlandesas dijeron en un comunicado el viernes que habían iniciado procedimientos internos tras la condena del soldado. Dijeron que condenaban “inequívocamente cualquier acción de personal en servicio que sea contraria a nuestros valores”. También elogiaron “la valentía de la víctima”.