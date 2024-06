Más del 35% de los compradores no comprarán un coche sin Apple CarPlay, revela estudio.

Un estudio reciente señala un gran problema para los compradores de automóviles: muchos no considerarán un automóvil si no tiene Apple CarPlay. Como sabrá, Apple CarPlay es el sistema patentado de la compañía que vincula su iPhone a su vehículo. Según un estudio realizado por McKinsey & Co. (a través de Carscoops), se dice que el 35% de las personas no comprarían un automóvil regular sin Apple CarPlay. Además, el 30% de las personas interesadas en los coches no comprarían uno si careciera de CarPlay o Android Auto.

Esto significa que cada vez más compradores insisten en tener estas características en sus coches antes de realizar la compra final. Por supuesto, existe la opción de optar por una unidad principal de posventa de Android Auto o Apple CarPlay, pero ¿por qué alguien no querría tenerlo preinstalado?

Además, el estudio también preguntó a las personas qué harían si sus coches no tuvieran Apple CarPlay o Android Auto. Alrededor del 35% dijo que usarían el sistema de entretenimiento regular de sus vehículos en su lugar. Más de la mitad, aproximadamente el 52%, mencionó que usarían sus teléfonos inteligentes para la conectividad. Alrededor del 14% dijo que considerarían comprar una marca de automóvil diferente la próxima vez.

Durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC 24) de la semana pasada, Apple volvió a confirmar que está trabajando en la próxima generación de CarPlay. Promete características dinámicas como actualizaciones en tiempo real sobre la presión de los neumáticos y el estado de carga de vehículos eléctricos. Apple ha anunciado que la actualización se implementará más adelante este año para vehículos compatibles, pero los detalles aún están en secreto. Hasta ahora, Aston Martin y Porsche son los únicos fabricantes confirmados para admitir el nuevo CarPlay en 2024.