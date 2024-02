Protesta en Burkina Faso por “el reclutamiento utilizado para castigar a los críticos de la junta”

=<p>En lo que se vio ampliamente como castigo por su enérgica crítica a los gobernantes militares de Burkina Faso, el anestesista Arouna Louré fue obligado a ir al frente de la batalla contra los yihadistas que causan estragos en el estado de África Occidental. </p><p>El Dr. Louré dijo que estaba con pacientes en el quirófano en el hospital donde trabajaba en la capital, Uagadugú, cuando soldados armados irrumpieron repentinamente por la puerta. </p><p>”Me hicieron entender que podían obligarme a irme usando el método suave o el violento”, dijo el joven de 38 años. </p><p>”Otro médico me reemplazó [en el teatro] y luego nos fuimos”, agregó el Dr. Louré. </p><p>Fue metido en una camioneta por los soldados y transportado a un campamento militar a cientos de millas de distancia. </p><p>Es uno de los muchos hombres que han sido obligados a unirse a los llamados Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP). </p><p>>Previsto para estar formado por 50,000 reclutas, fue creado por la junta del Capitán Ibrahim Traoré para reforzar los esfuerzos del ejército para recuperar el territorio de los yihadistas que, según el Africa Center for Strategic Studies del Departamento de Defensa de EE. UU., “se han movido para cercar Uagadugú dejando un rastro de violencia sin precedentes a su paso”. </p><p>Esto a pesar de que cuando el Capitán Traoré asumió el poder en septiembre de 2022 después de derrocar a otro gobernante militar, se comprometió a mejorar la situación de seguridad en “dos o tres meses” y restablecer el gobierno civil para julio de 2024. </p><p>Pero el Capitán Traoré – quien es el gobernante más joven de un estado africano – se ha retractado de su promesa, diciendo que las elecciones no son “una prioridad” hasta que se recupere el territorio de los yihadistas para que todos puedan votar. </p><p>”No habrá una elección que se concentre solo en Uagadugú, Bobo-Dioulasso y otras ciudades cercanas”, dijo en noviembre refiriéndose a dos ciudades que en gran medida han sido libradas de la violencia desatada por los yihadistas. </p><p>El Capitán Traoré también ha defendido el reclutamiento, diciendo que “la libertad individual [no es] superior a la libertad nacional” y agregó que “una nación no se construye sobre la indisciplina y el desorden”. </p><p>También ha reposicionado a Burkina Faso hacia Rusia, terminando sus estrechos lazos con la antigua potencia colonial, Francia. </p><p>La junta ha expulsado a los diplomáticos franceses y ha cerrado la base militar de Francia en el país. </p><p>Al mismo tiempo, Rusia ha reabierto su embajada en Burkina Faso después de haber sido cerrada hace más de 30 años, y también está ayudando a su ejército a fortalecer sus capacidades. </p><p>La semana pasada, el Capitán Traoré dijo que las tropas rusas se unirían a la lucha contra los yihadistas, si fuera necesario, con informes no confirmados que sugirieron que alrededor de 100 tropas rusas ya habían llegado al país. </p><p>"En este país, ya no somos libres de decir lo que pensamos", Fuente: Arouna Louré, Descripción de la fuente: Anestesista, Imagen: Arouna Louré</p><hr/><p>El reclutamiento del Dr. Louré en el VDP se produjo en septiembre pasado, alrededor de cinco meses después de que la junta promulgara un decreto, dándole amplios poderes para reclutar a cualquier persona mayor de 18 años para luchar contra los yihadistas. </p><p>El especialista en anestesia cree que fue objetivo porque él fue un crítico vocal de los gobernantes militares en las redes sociales, describiéndolos como “desertores constitucionales” ya que dejaron el frente y enviaban en cambio a civiles. </p><p>”En este país, ya no somos libres de decir lo que pensamos”, le dijo a la BBC. </p><p>Las preocupaciones del Dr. Louré fueron confirmadas por el grupo de presión Human Rights Watch (HRW), que dijo en un informe en noviembre que la junta lo estaba utilizando para “expandir su represión a la disidencia”. </p><p>”Las autoridades de Burkina Faso están librando una guerra legítima, pero responder al abuso con abuso no es la solución”, dijo la investigadora principal de HRW, Ilaria Allegrozzi. </p><p>El portavoz de la junta y el ministro de justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios. </p><p>HRW y otros grupos de derechos dicen que el caso del Dr. Louré no es un caso aislado – al menos una docena de activistas, periodistas y líderes de la oposición han sido reclutados. </p><p>Entre ellos está el farmacéutico Daouda Diallo, quien formó un grupo de derechos en 2019 para documentar los abusos de todos los lados en el conflicto en Burkina Faso. </p><p>Su familia y sus abogados creen que fue secuestrado por agentes de seguridad el 1 de diciembre cuando salió de la oficina de pasaportes en Uagadugú. </p><p>Unos días después, una imagen compartida en las redes sociales lo mostraba en la parte trasera de un camión militar vistiendo un uniforme militar. </p><p>Amnistía Internacional ha tomado su situación, instando a su “retorno seguro a la vida civil y terminar el uso del reclutamiento como una herramienta para silenciar la disidencia”. </p><p>El reclutamiento ha causado un gran trauma a las familias. Una mujer dijo que su esposo – un periodista de investigación – huyó del país, poco antes de que llegaran sus papeles de convocatoria. </p><p>”Es como si ya no viviéramos”, dijo la mujer, quien pidió no ser identificada por miedo a represalias. </p><p>Agregó que todavía temía por la seguridad de su esposo, a pesar de que toda la familia ahora vivía en otra región. </p><p>El Dr. Louré dijo que recibió un entrenamiento mínimo de combate antes de ser desplegado en tres áreas, incluido Koumbri, uno de los puntos críticos más peligrosos en la región norte del país </p><p>>Al menos 17 soldados y 36 voluntarios del ejército murieron en un enfrentamiento en Koumbri el 5 de septiembre, solo dos días antes de recibir sus órdenes de convocatoria a través de una carta oficial del ejército. </p><p>El ejército ha luchado para lidiar con la insurgencia yihadista que se desbordó de la vecina Mali en 2015 </p><p>El Dr. Louré le dijo a la BBC que afortunadamente no estuvo involucrado en ningún enfrentamiento durante su periodo de despliegue de 94 días. </p><p>En su lugar, trató a soldados que mostraban síntomas de enfermedades como la malaria. </p><p>”Mi presencia habría sido más útil en un hospital que en el frente”, dijo. </p><p>”En realidad, me convertí en un pasivo. Podría haber sostenido mi arma incorrectamente o disparado fatalmente contra un civil o un soldado”, agregó. </p><p>Un grupo de la sociedad civil impugnó en los tribunales el reclutamiento de algunos de sus miembros después de que recibieron sus papeles de convocatoria poco después de anunciar planes para celebrar una manifestación contra las restricciones de las libertades. </p><p>Uno de sus abogados, Guy Hervé Kam, dijo que el tribunal dictaminó que su reclutamiento era ilegal. </p><p>”Pudimos demostrar que este despliegue era innecesario y servía como un castigo”, dijo el Sr. Kam. </p><p>> Sin embargo, la junta ha apelado la sentencia. </p><p>El Dr. Louré, quien está de vuelta en casa con su familia, dijo que no veía una salida para nadie que recibiera una convocatoria. </p><p>”El objetivo es humillar. Si obedeces, te toman una foto y la publican en las redes sociales para humillarte. Si huyes del país, te llamarán cobarde. Y si denuncias al estado, la gente dirá que también eres cobarde”, agregó. </p><p>>A pesar de su experiencia, el Dr. Louré sigue activo en las redes sociales y es optimista sobre el futuro de Burkina Faso. </p><p>”Lo que lamentamos es la estrategia general del gobierno, corrupción, enriquecimiento ilícito y nepotismo. Eso no ocurre en el frente, sino en Uagadugú. </p><p>”Esta crisis es una oportunidad para nosotros de comprender el costo de nuestros desacuerdos y estoy seguro de que podremos recuperarnos como país”, dijo. </p><p>Mapa que muestra Burkina Faso</p><hr/>Más sobre Burkina Faso: </p>