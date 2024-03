Propiedades federales alemanas permanecen vacías en medio de la escasez de viviendas.

Con más de 360.000 metros cuadrados de viviendas propiedad del gobierno federal alemán vacías en medio de una grave escasez de viviendas en muchas ciudades alemanas, según información obtenida por la agencia de noticias dpa.

Las propiedades ascienden a varios miles de apartamentos que se supone que albergarían a empleados federales, según la información. La agencia de propiedad del gobierno BIMA posee más de 18.000 metros cuadrados de viviendas vacantes solo en Berlín. BIMA es uno de los mayores propietarios de inmuebles en Alemania.

Las cifras se revelaron en respuesta a una pregunta parlamentaria de Caren Lay, miembro del Partido de Izquierda en el Bundestag, que fue puesta a disposición de dpa.

El Ministerio de Finanzas dice que las propiedades vacantes incluyen apartamentos que aún no se han alquilado después de una mudanza, pero que podrían ser arrendados nuevamente en un futuro cercano, así como apartamentos que necesitan una renovación. En algunos casos, los apartamentos no pueden ser utilizados a largo plazo, por ejemplo, porque no tienen autorización de planificación.

Lay culpó al gobierno por ser en parte responsable de la escasez de viviendas en Alemania debido a las vacantes en las propiedades de propiedad federal. “Los empleados federales están compitiendo en el mercado inmobiliario sobrecalentado, especialmente en Berlín”, dijo.

El Consejo Alemán de Profesionales de Bienes Raíces estima que actualmente hay una escasez de 600.000 apartamentos en Alemania.

De un total de casi 6 millones de metros cuadrados de “bienes raíces comerciales y otros” del gobierno federal, que también incluye espacio de oficinas, almacenamiento y producción, alrededor de 2,8 millones de metros cuadrados están actualmente vacíos, continuó la respuesta del ministerio. Alrededor de 638.000 de las propiedades no podían ser utilizadas, y se planeaba la venta de alrededor de 453.000 metros cuadrados.