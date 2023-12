Pronto podrás poner notas en Google Keep desde la pantalla de bloqueo.

La capacidad de cambiar y configurar atajos en la pantalla de bloqueo de Android 14 resulta útil cuando se desea acceder a algo diferente de los Controles del dispositivo y Carteras (como permitían las versiones anteriores de Android). Ahora, Android 14 agrega atajos para la Cámara, No molestar, Silencio, Escáner de código QR, Linterna y Llamada de video. Hay otra opción oculta para un atajo a “Toma de notas” que se puede agregar a la pantalla de bloqueo. Se necesita una “aplicación de notas predeterminada” para funcionar (a través de Android Authority).

Una de ellas es la versión 5.23.482.04 de Google Keep, que ahora califica y aparece en la página de selección de “aplicación de notas predeterminada” en Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas. Si no ves esta página de selección, debes habilitarla activando “forzar habilitar el rol de Notas” en Opciones de desarrollador.

Si es la primera vez que habilitas las Opciones de desarrollador, no te preocupes. Es solo un menú que te permite configurar comportamientos del sistema para mejorar el rendimiento de la aplicación o para otorgarte acceso a algunas áreas ocultas. Puedes habilitar las Opciones de desarrollador yendo a la página Acerca del teléfono, luego desplazándote hasta la parte inferior y tocando varias veces el Número de compilación. Verás un mensaje emergente que cuenta los toques necesarios, y luego anunciará que el modo desarrollador está habilitado.

El autor (nada más y nada menos que el reputado especialista en Android Mishaal Rahman) afirma que cuando se lanza la “aplicación de notas predeterminada” desde el atajo de la pantalla de bloqueo, el dispositivo no necesita estar desbloqueado para que el usuario pueda tomar notas. Cuando el dispositivo está desbloqueado y el usuario presiona el botón de la punta del lápiz para abrir la aplicación de notas, la aplicación de notas se abrirá en una burbuja flotante encima de la aplicación que actualmente está abierta.

También señala que esta nueva función de toma de notas con lápiz no está “totalmente soportada” por Google Keep. Cuando configuras Google Keep como la “aplicación de notas predeterminada” y luego intentas abrirla desde el atajo de la pantalla de bloqueo, se muestra un mensaje que indica “actualizar Keep para continuar”, incluso si ya estás en la última versión.

“Afortunadamente, al menos tenemos una buena idea de cómo debería funcionar la función, dado que ya he demostrado esta función por completo utilizando otra aplicación de notas hace unos meses. Además, Google Keep ha agregado algunos ajustes nuevos en preparación para esta nueva función de toma de notas con lápiz, como se muestra a continuación. Estos nuevos ajustes te permiten decidir si utilizar la última nota de la pantalla de bloqueo creada o crear una nueva nota cada vez que abres la aplicación desde la pantalla de bloqueo o presionas el botón de la punta del lápiz”, dice él.