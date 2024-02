Pronto, Google Contacts podría recibir un widget en la pantalla de inicio que muestra mensajes de texto.

Aparte de la ocasionalmente añadida nueva funcionalidad, Google Contacts no es una aplicación conocida por recibir actualizaciones frecuentes. Sin embargo, hay una actualización que posiblemente esté en camino, la cual añadirá un nuevo y útil widget en la pantalla de inicio y una nueva interfaz de usuario.

Al activar algunas banderas de desarrollo en la versión 4.26 de la aplicación, @AssembleDebug de TheSPAndroid pudo identificar estos cambios. Aunque estas características actualmente se encuentran en fase de prueba y aún no hay un calendario disponible para su implementación, definitivamente podemos echar un vistazo a lo que se encontró oculto en el código.

El primer cambio notable es el cambio de diseño en la pantalla principal de Contactos. Los iconos familiares de teléfono, correo electrónico y compañía ahora estarán ocultos detrás de un menú de tres puntos. Este cambio libera espacio para un nuevo icono “+” en la barra de búsqueda, que permitirá a los usuarios añadir contactos de manera más sencilla cuando estén en movimiento.

Crédito de la imagen: TheSPAndroid

Además, interactuar con detalles de contacto como correo electrónico y etiquetas ahora abre una conveniente hoja inferior de opciones en lugar de la tradicional barra lateral accedida a través del menú desplegable. Este nuevo enfoque ofrece una forma más limpia y intuitiva de navegar por tus contactos. Pero quizás el cambio más notable sea la adición de un widget que dará a los usuarios la capacidad de ver conversaciones de texto de contactos seleccionados directamente en su pantalla de inicio. Cuando la función se implemente en tu dispositivo, necesitarás otorgar a la aplicación de Contactos el permiso necesario para mostrar completamente tus mensajes, ya que ahora estarán más fácilmente accesibles para miradas curiosas.

Crédito de la imagen: TheSPAndroid

Como con muchas actualizaciones de Google, especialmente aquellas que aún están siendo probadas y no han sido anunciadas, el calendario de implementación es muy indefinido (to be determined). Por lo general, actualizaciones como estas se reservan para las actualizaciones de características de Pixel. Si todo sale bien y no se encuentran errores significativos durante la prueba, es posible que veamos esto implementado alrededor de abril, pero eso es solo especulación de nuestra parte.