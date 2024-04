Previa de los playoffs de la NBA 2024: Predicciones de los playoffs preliminares, guía de series de primera ronda

Como periodista con experiencia en la NBA, recientemente hemos tenido un adelanto de los emocionantes partidos de postemporada después de un fin de semana lleno de acción. Equipos como los New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y Sacramento Kings jugaron partidos importantes que definieron los puestos del sexto al décimo en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Ahora, después de exhalar, nos preparamos para los grandes juegos de play-in el martes y miércoles, antes de las finales del play-in para cada conferencia el viernes. El fin de semana arranca con cuatro juegos el sábado y el domingo. La primera ronda se extenderá durante dos semanas, con posibles séptimos juegos el fin de semana del 27 y 28 de abril, hasta llegar al Juego 1 de las Finales de la NBA el 6 de junio.

Más adelante en la semana, proporcionaré una vista previa más detallada de los playoffs, con predicciones para las rondas posteriores y análisis detallado en función de los resultados del play-in. Por ahora, echemos un vistazo general a los play-ins y la primera ronda.

¡Atención a estas predicciones de play-in!

Oeste: No. 7 New Orleans Pelicans vs. No. 8 Los Angeles Lakers, martes, 7:30 p.m., TNT

En un enfrentamiento que promete ser emocionante, los Pelicans buscarán llevarse la victoria contra unos Lakers mermados por lesiones. A pesar de los enfrentamientos previos, donde los Lakers han tenido ventaja, creo que los Pelicans pueden sorprender y llevarse la victoria en casa.

Predicción: Pelicans

Oeste: No. 9 Sacramento Kings vs. No. 10 Golden State Warriors, martes, 10 p.m., TNT

Un enfrentamiento que promete emociones, con los Kings y los Warriors luchando por avanzar. Los Warriors cerraron la temporada con fuerza y tienen a Curry liderando su ofensiva. Espero que los Warriors se impongan en este encuentro de alto nivel.

Predicción: Warriors

Este: No. 7 Filadelfia 76ers vs. No. 8 Miami Heat, miércoles, 7 p.m., ESPN

En lo que se perfila como un enfrentamiento interesante, los 76ers se enfrentarán al Heat buscando avanzar en la postemporada. Con Embiid de regreso, los 76ers tendrán ventaja frente a un Heat que ha tenido altibajos esta temporada. Predigo que los 76ers prevalecerán en este encuentro.

Predicción: Sixers

Este: No. 9 Chicago Bulls vs. No. 10 Atlanta Hawks, miércoles, 9:30 p.m., ESPN

Dos equipos mermados por lesiones se enfrentan en este partido que determinará quién avanza para enfrentar al perdedor de los 76ers y el Heat. Con DeRozan liderando a los Bulls y el talento ofensivo de los Hawks, predigo que los Hawks se llevarán la victoria en este encuentro.

Predicción: Hawks

Viernes: Chicago o Atlanta en Miami o Filadelfia, ESPN, Hora por determinar

En un interesante partido para definir el último puesto de playoffs en el Este, tanto Chicago como Atlanta buscarán ganar contra Miami o Filadelfia. Independientemente del resultado, Miami o Filadelfia tendrán la ventaja y avanzarán como la octava semilla.

Predicción: Heat

Viernes: Sacramento o Golden State en Lakers o Nueva Orleans, TNT, Hora por determinar

Con los Kings y los Warriors enfrentándose a los Lakers o a Nueva Orleans, las apuestas están altas para definir quién avanzará en los playoffs. Creo que los Lakers podrán imponerse en este encuentro crucial.

Predicción: Lakers

El torneo está listo, ¡la emoción está por empezar!

