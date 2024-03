Práctico: Cómo usar SharePlay en CarPlay con Apple Music

Uno de los grandes cambios en iOS 17 para los usuarios de CarPlay es la adición de soporte para SharePlay en Apple Music. Esta función permite que cualquier persona en el automóvil controle y contribuya a lo que se está reproduciendo a través de Apple Music, en lugar de solo una persona.

Probé SharePlay para Apple Music en iOS 17 durante un reciente viaje en automóvil. ¿Mi conclusión? Esta es una característica muy, muy divertida.

El proceso para iniciar una sesión de SharePlay en CarPlay es muy sencillo. En la pantalla de reproducción actual de Apple Music, hay un nuevo icono de SharePlay en la esquina superior derecha. Al tocar en él, aparecerá un código QR que otras personas pueden escanear. Una vez que escaneen ese código QR, recibirás una ventana emergente que te informa que alguien quiere unirse a tu sesión de SharePlay.

Una vez que aceptas esa solicitud, la otra persona puede controlar lo que se reproduce a través de Apple Music. Curiosamente, esto funciona incluso si la otra persona no tiene una suscripción a Apple Music.

Probé esto con Zac, quien pudo escanear fácilmente el código QR generado por CarPlay y unirse a la sesión de SharePlay en mi automóvil. Podía agregar canciones a la cola de Apple Music, ver lo que se estaba reproduciendo actualmente y reproducir o pausar contenido.

Opinión de 9to5Mac

¿Lo increíble? Zac no estaba en el automóvil conmigo. Estaba en casa en Mississippi, y yo estaba conduciendo por la ciudad en Texas. Por supuesto, este no es el caso de uso previsto de la implementación de SharePlay en CarPlay. Apple quiere que lo uses para permitir que otros en el automóvil contigo elijan las canciones que se reproducen.

Sin embargo, la capacidad de tener fiestas de escucha remotas SharePlay con CarPlay va a ser muy divertida. Me encanta la idea de poder conducir y tener una fiesta de escucha con otra persona a través de CarPlay. Probablemente no será la forma en que la mayoría de las personas usen la implementación de SharePlay de iOS 17 a través de CarPlay, pero me alegra que Apple no haya limitado esta función solo para funcionar con personas que realmente están en el automóvil contigo.

Si estás usando SharePlay con alguien en el automóvil, simplemente pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla de tu CarPlay. En mi caso, tomé una captura de pantalla del código y se lo envié a Zac a través de iMessage. Directamente en la aplicación Mensajes, él mantuvo presionado el código QR para revelar una opción “Abrir en Música”.

No a todos les encanta la idea de darle control de la música a otra persona en el automóvil, e incluso yo estaba escéptico de esta función cuando Apple la anunció. Pero después de probarla, creo que esta será una excelente manera de hacer que los viajes por carretera sean más interesantes y divertidos.

