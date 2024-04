Pervasip anuncia los resultados financieros del primer trimestre por Investing.com.

SEATTLE, WASHINGTON, 23 de abril de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Pervasip Corp. (OTCPK: PVSP) (Pervasip o la Compañía), un desarrollador de empresas y tecnologías en mercados emergentes de alto valor, anunció hoy sus resultados financieros del primer trimestre de 2024.

Aspectos clave

La utilidad bruta para el trimestre que finalizó el 29 de febrero de 2024 totalizó $831,079 en $3,347,086 en ingresos, en comparación con una utilidad bruta de $716,213 durante el mismo período en 2023. Los Márgenes brutos aumentaron del 20% al 25%, un incremento del 25%. La mejora en el margen bruto refleja aumentos en los rendimientos de producción y ganancias en eficiencias de producción. Los ingresos de $3.34 millones disminuyeron ligeramente de los ingresos del primer trimestre de 2023 de $3.66 millones, logrados en un mercado que continúa luchando por la sobreoferta y la compresión de precios. La pérdida operativa para el trimestre aumentó a $618,623, más profunda que la pérdida de $501,283 reportada en el primer trimestre de 2023. Este aumento es atribuible a gastos únicos relacionados con la reestructuración del personal operativo y la finalización de la auditoría de 2022 de la compañía. El flujo de efectivo operativo para el trimestre que finalizó el 29 de febrero de 2024 totalizó $98,320 en comparación con un flujo de efectivo negativo de ($38,044) durante el mismo período en 2023. Generación de las primeras ventas minoristas en el mercado recreativo de Oregon, cumpliendo el objetivo de la compañía de expandir su marca minorista en la Costa Oeste.

La Compañía inició su reestructuración de deuda y operativa, continuando con la reducción de la huella inmobiliaria de bajo rendimiento, ingresando en una reestructuración voluntaria de deuda, consolidando operaciones y saliendo de una de sus instalaciones más grandes que había visto una utilización del 65% durante los últimos años. Con un enfoque en productos de margen mayor, los objetivos operativos se centran en mejorar los márgenes brutos y operativos en preparación para la separación de todos los activos de cannabis de la Compañía.

Estamos entrando en nuestra fase final de reestructuración que implica tomar decisiones difíciles para asegurar reducciones adicionales de gastos y separar a la Compañía de activos que ha mantenido durante muchos años, dijo German Burtscher, presidente y director ejecutivo de Pervasip.

Como parte de la reestructuración, George Jordan ha renunciado a sus funciones como director financiero y director de operaciones de la compañía y se mantendrá como asesor, apoyando a la administración a través de su fase final de cambios en preparación para la separación de Artizen Corporation.

La Compañía ha contratado a Frucci & Associates para la finalización de la auditoría fiscal de 2023 de la Compañía y de Artizen Corporation, que es necesaria para una separación y una oferta pública inicial de Artizen Corporation en OTCQB. Mientras tanto, la Compañía también ha entrado en negociaciones con varias partes para llevar a Pervasip ciertas tecnologías y oportunidades relacionadas una vez que se complete la separación.

La pérdida básica y diluida por acción se mantuvo constante en $(0.00), con el número promedio ponderado de acciones en circulación aumentando ligeramente a 5,429,231,963 de 5,329,231,963.

A medida que continuamos nuestros esfuerzos para simplificar operaciones y enfocarnos en productos de mayor margen, estas cifras trimestrales reflejan tanto los desafíos como los ajustes estratégicos en curso realizados por la empresa. Nuestro compromiso de mejorar nuestro desempeño financiero sigue firme mientras nos preparamos para la separación estratégica de Artizen Corporation y participamos en nuevas oportunidades que se alinean con la trayectoria de crecimiento de Pervasip.

Corporación Pervasip Pervasip Corp., un desarrollador de empresas y tecnologías en mercados emergentes de alto valor, es propietario de Artizen Corporation y su subsidiaria, Zen Asset Management LLC, una empresa de gestión de activos diversificados fundada para adquirir, desarrollar y apoyar empresas y tecnologías en la industria del cannabis. Los clientes existentes de ZAM operan cuatro instalaciones de cultivo y una de procesamiento de cannabis con licencia en Washington. La mayor parte de la biomasa producida por estos cultivadores independientes se ha vendido históricamente bajo la marca Artizen™, incluidos los productos más vendidos de todos los tiempos en flor en el estado de Washington. Información adicional sobre los productos de la marca Artizen está disponible en línea en www.artizencannabis.com. Información adicional sobre Pervasip se puede encontrar en www.pervasip.net.

Declaraciones a futuro Este comunicado de prensa contiene declaraciones e información que, en la medida en que no son hechos históricos, pueden constituir información a futuro según la legislación de valores aplicable. La información a futuro puede incluir proyecciones financieras y de otro tipo, así como declaraciones sobre planes futuros, objetivos o rendimiento económico, o las suposiciones subyacentes de cualquiera de ellos. En algunos casos, las declaraciones a futuro pueden identificarse por términos como podría, sería, podría, será, probablemente, excepto, anticipar, creer, pretender, planificar, pronosticar, proyectar, estimar, perspectivas u otras expresiones similares sobre asuntos que no son hechos históricos. Ejemplos de tales declaraciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a los objetivos y planes comerciales de la Compañía; capacidad para obtener beneficios de sus nombramientos corporativos recientes; capacidad para retener a su personal clave; la intención de hacer crecer el negocio y las operaciones de la Compañía; las condiciones competitivas de las industrias en las que opera la Compañía; y leyes y enmiendas aplicables a la Compañía. La información a futuro se basa en las suposiciones, estimaciones, análisis y opiniones de la administración realizados a la luz de su experiencia y percepción de las tendencias, condiciones actuales y desarrollos esperados, así como otros factores que la administración considera relevantes y razonables en las circunstancias en la fecha en que se realizan dichas declaraciones, pero que pueden resultar incorrectos. Los factores materiales y suposiciones utilizados para desarrollar la información a futuro contenida en este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, el personal clave y empleados calificados continuando su participación con la Compañía; y la capacidad de la Compañía para asegurar financiamiento en términos razonables. La información a futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, el rendimiento o los logros de la Compañía difieran materialmente de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en la información a futuro, incluidos, sin limitación, los riesgos relacionados con los planes comerciales futuros de la Compañía; riesgos de que la Compañía no pueda retener a su personal clave; riesgos de que la Compañía no pueda obtener financiamiento en términos razonables o en absoluto, así como todos los demás riesgos descritos en los informes periódicos de divulgación de la Compañía. En consecuencia, los lectores no deben poner una confianza indebida en ninguna información a futuro de este tipo. Además, cualquier información a futuro habla únicamente a partir de la fecha en que se hace dicha declaración. Nuevos factores surgen de vez en cuando, y no es posible para la administración de la Compañía predecir todos esos factores y evaluar de antemano el impacto de cada uno de esos factores en el negocio de la Compañía o en qué medida cualquier factor, o combinación de factores, puede causar resultados reales a diferir materialmente de los contenidos en cualquier información a futuro. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar la información a futuro para reflejar información o eventos después de la fecha en que se realizó o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo requiera la ley, incluidas las leyes de valores.

Para obtener más información, comuníquese con:

T: 206-590-2408, Extensión 102E: [email protected]