Perspectiva: España se prepara para incendios forestales mientras los ganaderos luchan contra la burocraciaTranslation: España se prepara para incendios forestales mientras los ganaderos luchan contra la burocracia

Por David Latona y Vincent WestOVIEDO, España, 2 de marzo (Reuters) – En toda Europa, los agricultores han bloqueado carreteras, quemado neumáticos y arrojado estiércol en protesta por una serie de presiones que amenazan sus medios de vida y su forma de vida. En la provincia de Asturias, España, las autoridades se están preparando para lo peor.La primavera pasada, en un incendio sin precedentes, casi 300 incendios forestales saltaron por las autopistas, obligando a la evacuación de cientos de residentes y alcanzando el borde de la capital regional, Oviedo. Las autoridades culparon a muchos de los incendios a los agricultores.Antiguas quejas sobre la interferencia del gobierno en los métodos agrícolas tradicionales se están combinando con el cambio climático para crear condiciones explosivas, dijeron las autoridades.El gobierno regional, los fiscales y grupos ambientales dicen que algunos ganaderos provocaron intencionalmente los incendios del año pasado para liberar pastizales de bajo costo, incendios que se salieron de control debido a condiciones excepcionalmente cálidas y secas. Los agricultores lo niegan.Cuatro personas no identificadas fueron arrestadas y 31 están bajo investigación por los presuntos incendios provocados, dijo la policía.Alejandro Calvo, jefe del departamento de prevención y extinción de incendios de Asturias, dijo a Reuters que la región ha aumentado su presupuesto para prevenir y apagar incendios forestales en casi un 20%, a 70 millones de euros ($ 75.7 millones), y ha contratado más bomberos y guardabosques para establecer sistemas de vigilancia las 24 horas del día.En el fondo del problema, dicen las autoridades, se encuentra la práctica ancestral de los agricultores de quemar matorrales de manera intencionada. El ganado de color castaño que pasta por las montañas y valles de Asturias se remonta a la Edad del Hierro. Su carne alimentada con pasto es apreciada por los gourmets, su hábito de pastoreo libre es valorado sobre la carne criada de forma intensiva.La vegetación sin control crece caóticamente sobre los pastizales, limitando el acceso de las vacas, que no pueden digerir plantas leñosas o espinosas. Un incendio cuidadosamente cronometrado puede limpiar el área, generar nuevas extensiones de pastos y ahuyentar a los depredadores.Sin embargo, la burocracia y el clima más cálido han cambiado esa historia. Desde 2004, se requiere legalmente un permiso para llevar a cabo quemaduras controladas: obtener uno implica presentar un plan detallado, un mapa topográfico del área y documentos que demuestren la propiedad de la tierra, entre otras restricciones.La historia continúaY Calvo dice que la región ha visto un aumento consolidado en las temperaturas promedio de dos grados en la última década, como parte de una tendencia más amplia en toda España confirmada por la oficina meteorológica, lo que hace que el encendido tradicional del fuego sea más peligroso.”Hay… una clara relación entre las áreas donde hay una mayor actividad ganadera y la incidencia de incendios,” dijo Calvo a Reuters en una entrevista.Por otro lado, José Ramón García, jefe del sindicato de agricultores UCA, culpa a las autoridades.”Siempre están tratando de culpar a los ganaderos, diciendo que lo hacemos para generar pastizales y es una mentira,” dijo García, quien es más conocido en Asturias como Pachón, el apodo que heredó de su padre.Dijo que el liderazgo regional no estaba manejando de manera adecuada la vegetación inflamable, por lo que la mayoría de los grandes incendios se deben a causas naturales. Los intencionales causan daños limitados, argumentó.”Tenemos tanta vegetación que cualquier rayo provoca estos grandes incendios que amenazan a las personas y destruyen todo a su paso,” dijo García, de 59 años.Él mismo fue condenado en un tribunal local en 2016 por iniciar ilegalmente un incendio que devastó 38 hectáreas (94 acres), lo cual niega. El Tribunal Supremo de España revocó su condena a prisión en apelación pero mantuvo la condena.Según los datos oficiales más recientes del ministerio de medio ambiente de España, eventos como los rayos son causantes de menos de cinco de cada 100 incendios en la región. Esa información señala que casi ocho de cada diez incendios en Asturias son provocados intencionalmente.DESPOBLACIÓNEl jefe de bomberos Calvo, de 49 años, conoce los antiguos métodos de manejo del fuego por experiencia. Hijo de una familia ganadera que creció en la zona, dijo que solía ver a los agricultores provocar incendios para luchar contra la vegetación excesiva. Recuerda cómo de niño ayudaba a recolectar helechos para reducir los riesgos y apagaba los incendios él mismo.Pero ahora, dijo, a medida que cada vez más jóvenes se mudan a las ciudades, no hay suficientes personas en la región para despejar la maleza o vigilar los incendios cuando comienzan a arder. En su lugar, su departamento está llevando a cabo campañas de concienciación pública sobre los peligros de la quema intencional.”Estamos tratando de hacer que la gente comprenda que esto no es aceptable, que puede ser un delito y por lo tanto debe ser procesado,” dijo Calvo, en su oficina en Oviedo.En Asturias, la quema controlada de un máximo de 10 hectáreas por día solo está permitida durante el día, cuando la velocidad del viento es baja y con al menos un funcionario regional presente hasta que no haya sido visible humo durante dos horas.Meses después de los incendios del año pasado, un grupo de residentes mayores sentados en un banco en el pueblo de Navelgas dijeron que nunca habían visto nada igual.”Iba conduciendo por la carretera, con el humo que salía de ambos lados, y solo quería llorar,” dijo un hombre que se negó a dar su nombre.Navelgas fue un centro minero de oro durante la época romana. El oro ya se ha ido, la ganadería es su principal base y su población es de solo 720 habitantes. En agosto pasado, el instituto nacional de estadísticas de España contó los asentamientos en el país que contienen solo a una persona y encontró que la mayoría estaban en el noroeste montañoso, incluidos 337 en Asturias.Las frustraciones económicas en la región se remontan a la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986, lo que desencadenó un rápido ajuste lejos de una sociedad principalmente agraria.Actualmente, la agricultura aporta un poco más del 1% a la economía de la región. Empleaba a menos del 6,5% de la población en 2000 y eso ha disminuido significativamente, según datos del gobierno regional.Las subvenciones de la UE, incluida la Política Agraria Común (PAC), han ayudado a mitigar los efectos, pero una encuesta de la Unión Europea en octubre de 2023 dijo que los pequeños agricultores de la UE tienen problemas para financiar sus operaciones a través de los bancos.Encontró que las necesidades financieras no satisfechas de los agricultores en toda la UE casi se duplicaron a 62 mil millones de euros desde 2017 y dijo que las granjas pequeñas y los jóvenes agricultores son los más afectados, con casi uno de cada dos que no pueden satisfacer sus necesidades.García, el jefe del sindicato de agricultores, dice que un futuro rural para sus hijos es demasiado precario.”No hay un cambio generacional,” dijo. “Los que hemos trabajado en granjas toda nuestra vida, desde que éramos niños, no podemos aconsejar a nuestros propios hijos que sigan gestionando la granja.”Él ha liderado varias protestas de agricultores en Oviedo, así como ha hablado en el parlamento regional para exigir mayores subvenciones para los agricultores. Dijo que había invitado a un experto local a dar charlas a los políticos regionales, al fiscal de medio ambiente y a la unidad de delitos rurales y medioambientales de la policía, “con el fin de evitar que Asturias se queme por completo.”DEPREDADORES PROTEGIDOSAdemás de generar pastizales, los incendios ayudan a disuadir a lobos y osos.Los terneros, fuente de la carne de ternera, una delicia asturiana de la cual España es uno de los principales productores, están siendo comidos por una población de lobos fuera de control y los agricultores llevan la peor parte del costo, dijo García, señalando los datos oficiales que muestran que los niveles de compensación son de menos de la mitad del valor de mercado.Según el gobierno nacional, en 2020 -el último año del que se disponen datos- 2.928 animales de granja no especificados resultaron afectados por ataques de lobos, lo que llevó a un pago de compensación de 834.262 euros – 285 euros por cabeza en promedio. Las vacas adultas tienen un valor de mercado aproximado entre 5.000 y 7.000 euros por individuo, mientras que los terneros se venden entre 1.600 y 2.200 euros.En 2021, el gobierno socialista de España en Madrid clasificó al lobo ibérico como una especie en peligro de extinción, generando multas o penas de cárcel para quienes los dañen.Asturias también es gobernada por el partido socialista, pero sus políticas de protección del lobo son impopulares entre los agricultores en esta región. En las elecciones generales de julio de 2023, partidos que buscan el voto de los agricultores -incluido el partido de extrema derecha Vox y el centro-derecha Partido Popular (PP)- abogaron por sacar a los lobos de la lista de protección.En mayo, señal de la fuerza de los sentimientos: Dos cabezas de lobo recién decapitadas aparecieron en las escalinatas del ayuntamiento de un pequeño pueblo justo antes de la visita del presidente regional.Los socialistas perdieron terreno frente al candidato del PP en el pueblo de García, a pesar de retener el poder en general.Montserrat Fernández, también ganadera, es la nueva alcaldesa. Dijo que los municipios rurales necesitan más financiación de las autoridades regionales y nacionales para ayudar a extinguir los incendios – utilizando herramientas como hidrantes de agua – y más incendios controlados de desbroce frecuente.”Es bastante injusto culpar a los agricultores de los incendios,” dijo. En última instancia, los agricultores ayudan a prevenir incendios, argumentó, porque sus animales eliminan el material combustible al comerlo.Calvo está de acuerdo y dijo que el impuls…