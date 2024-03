Pérdida de taquilla de $150 millones, pero aún así rentable

Muchos en la industria del entretenimiento han cuestionado la sabiduría de los grandes gastos en películas de alto presupuesto de Apple TV+, sugiriendo que la compañía está priorizando la vanidad sobre el sentido comercial.

Pero un nuevo informe sugiere que las tres últimas han resultado rentables para la compañía de Cupertino, a pesar de las bajas ganancias en taquilla…

En apariencia, parecía que Apple había sufrido una pérdida de más de $150 millones en la taquilla de Killers of the Flower Moon, Napoleon y Argylle, pero el informe dice que esa no es toda la historia.

Variety empieza con la noticia principal: se informa que Apple gastó más de $700 millones en las tres películas, con una recaudación total en taquilla de solo $466 millones.

Fuentes dicen que “Killers”, dirigida por Martin Scorsese, tuvo un costo impresionante de $215 millones (lo que incluye cerca de $40 millones en costos relacionados con Covid). De hecho, Apple gastó al menos $700 millones en producir y promocionar solo tres películas: “Killers”, “Napoleon” de Ridley Scott y “Argylle” de Matthew Vaughn. El trío ha generado un total de $466 millones en taquilla a nivel mundial, con “Napoleon” liderando con $221 millones, seguido de “Killers” ($157 millones) y “Argylle” ($88 millones).

También parece poco probable que la compañía haya logrado recuperar la diferencia en suscripciones adicionales de Apple TV+.

Pero Apple tiene una tercera fuente de ingresos: el video a la carta de pago (PVOD). Una vez que finaliza el estreno en cines, y antes de que se emitan en Apple TV+, puedes comprar o alquilar las películas en iTunes o Amazon Prime, ¡a tarifas elevadas! Por ejemplo, tener acceso temprano a “Napoleon” costó $19.99 para alquilar o $24.99 para comprar.

Eso es mucho dinero solo para evitar esperar un par de meses para que las películas lleguen a Apple TV+, donde una suscripción mensual de $9.99 tendría sentido incluso si solo quieres ver una película.

Pero parece que suficiente gente estaba dispuesta a desembolsar el dinero, ya que Variety dice que esto fue lo que hizo rentables al menos dos de las tres películas.

Apple no se queja, al menos no de “Killers” o “Napoleon”. Una fuente del estudio dice que ambas películas son rentables, impulsadas por flujos de ingresos secundarios. Ambas se ubicaron entre las 10 películas más taquilleras del último año en la App Store de Apple, con “Killers” ocupando el primer puesto durante cuatro semanas.

De esta manera, Apple está obteniendo contenido gratuito para Apple TV+, con los ingresos de taquilla y PVOD pagando las cuentas.

Además, la compañía también tiene potencialmente varias nominaciones al Oscar en la ceremonia de esta semana, acumulando un total de 13 nominaciones entre Killers y Napoleon.

