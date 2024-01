Pakistán condena a Irán por el bombardeo que supuestamente apuntaba a militantes y que mató a 2 personas.

ISLAMABAD (AP) — El miércoles, Pakistán condenó a Irán por lanzar ataques aéreos el día anterior que Teherán afirmó que apuntaban a bases de un grupo separatista suní militante. Islamabad denunció enérgicamente el ataque como una “violación flagrante” de su espacio aéreo y dijo que mató a dos niños.

El ataque del martes en la conflictiva provincia suroccidental de Baluchistán puso en peligro las relaciones diplomáticas entre los dos vecinos: Irán y Pakistán. Ambos países, uno nuclear, se han mirado con recelo durante mucho tiempo por los ataques militantes. Sin embargo, ambas partes parecieron cautelosas a la hora de provocar al otro.

El ataque también amenazó con encender más violencia en un Medio Oriente inestable debido a la guerra en curso de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Irán lanzó ataques el lunes en Irak y Siria en respuesta a un atentado suicida reivindicado por el Estado Islámico que mató a más de 90 personas a principios de este mes.

Según informes de los medios estatales, que posteriormente se retiraron sin explicación, Irán dijo que su Guardia Revolucionaria atacó bases del grupo militante Jaish al-Adl, o el “Ejército de la Justicia”. El grupo, que busca la independencia de Baluchistán y se ha extendido por Afganistán, Irán y Pakistán, reconoció el ataque en un comunicado compartido en línea.

Seis drones y cohetes cargados de bombas alcanzaron hogares donde los militantes afirman que vivían con niños y esposas de sus combatientes. Jaish al-Adl dijo que el ataque mató a dos niños y dejó heridas a dos mujeres y una adolescente.

Los videos que supuestamente son del lugar, compartidos por el grupo de activistas baluches HalVash, mostraron un edificio en llamas y dos pequeños cadáveres carbonizados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán dijo que presentó una fuerte protesta el martes por la noche con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, y convocó a un diplomático iraní en Islamabad “para expresar nuestra más enérgica condena a esta violación flagrante de la soberanía de Pakistán”.

“La responsabilidad de las consecuencias recaerá directamente sobre Irán”, dijo.

Un alto funcionario de seguridad pakistaní, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con periodistas, dijo que Irán no compartió ninguna información antes del ataque. Dijo que Pakistán se reserva el derecho de responder en un momento y lugar a elección del país y que dicha respuesta será medida y acorde con las expectativas públicas.

“El peligroso precedente establecido por Irán es desestabilizador y tiene implicaciones recíprocas”, dijo el funcionario.

Sin embargo, hubo señales de que Pakistán estaba tratando de contener cualquier enfado sobre el ataque. Los medios de comunicación, que suelen ser francos y nacionalistas, cubrieron el ataque el miércoles con inusual contención.

Jaish al-Adl fue fundado en 2012, y las autoridades iraníes creen que opera principalmente en Pakistán. El grupo ha reclamado atentados con bombas y el secuestro de miembros de la policía fronteriza de Irán en el pasado. En diciembre, presuntos miembros de Jaish al-Adl mataron a 11 personas y dejaron heridas a ocho en un ataque nocturno a una comisaría de policía en el sureste de Irán. Otro ataque reciente mató a otro oficial de policía en la zona.

En 2019, Jaish al-Adl se atribuyó la responsabilidad de un atentado suicida contra un autobús que mató a 27 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Irán ha sospechado que el país de mayoría suní Pakistán alberga a insurgentes, posiblemente a instancias de su archirrival regional Arabia Saudí. Sin embargo, Irán y Arabia Saudí alcanzaron un alto el fuego mediatizado por China en marzo pasado, lo que alivió las tensiones. Mientras tanto, Pakistán ha culpado a Irán en el pasado por ataques militantes contra sus fuerzas de seguridad.

Irán ha luchado en áreas fronterizas contra militantes, pero un ataque con misiles y drones en Pakistán es sin precedentes.

No está claro por qué Irán lanzó el ataque ahora, sobre todo porque el mismo día el ministro de Relaciones Exteriores de Irán se reunió con el primer ministro interino de Pakistán en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Después de los atentados del Estado Islámico de este mes, el Ministerio de Inteligencia de Irán alegó que los dos atacantes involucrados en el ataque habían viajado desde Afganistán a Irán a través de su frontera sureste en el paso de Jalg, lo que significa que habían viajado a través de Baluchistán.

La provincia de Baluchistán de Pakistán, al igual que la provincia fronteriza de Sistán y Baluchistán de Irán, han enfrentado durante más de dos décadas una insurgencia de bajo nivel por parte de nacionalistas baluches. Inicialmente querían una parte de los recursos provinciales, pero más tarde iniciaron una insurgencia en busca de la independencia.

El ataque de Irán a Pakistán se produjo menos de un día después de los ataques iraníes en el norte de Irak que mataron a varios civiles. Iraq llamó a su embajador en Teherán para consultas y convocó el martes al encargado de negocios de Irán en Bagdad en protesta. Irán también atacó Siria por separado.

Gambrell informó desde Jerusalén.