Otra ley de puertos de carga USB-C plantea tres problemas para AppleTranslated to Spanish: “Otra ley de puerto de carga USB-C presenta tres problemas para Apple”

Un nuevo informe hoy dice que Apple hace lobby ya sea para una exención para los modelos más antiguos que todavía se fabrican en el país, o para la aplicación tardía de la propuesta legislativa …

Ley del puerto de carga USB-C

El iPhone original utilizaba lo que ahora parece hilarantemente torpe, un conector de 30 pines, replicado del iPod.

Con el lanzamiento del iPhone 5 en 2012, sin embargo, Apple lo reemplazó con un puerto Lightning minimalista. Ese puerto se mantuvo en uso hasta la línea del iPhone 14.

Si bien Apple apostó a lo grande por el USB-C para la Mac y el iPad, y probablemente habría realizado el cambio para el iPhone en algún momento, su mano fue forzada por una ley de la UE. Para reducir los residuos electrónicos y permitir a los consumidores usar los mismos cargadores para varios dispositivos, la Unión Europea exigió a todos los fabricantes de teléfonos inteligentes utilizar un puerto USB-C para la carga.

India planea replicar esta ley, por la misma razón.

Los tres problemas de Apple

La ley tal como está redactada actualmente se aplicaría a cualquier dispositivo fabricado después de su entrada en vigor. Esto bloquearía efectivamente a Apple de fabricar y vender iPhones más antiguos con un puerto Lightning, lo que plantearía tres problemas importantes para la empresa.

En primer lugar, con muchos clientes de Apple en India incapaces de comprar los modelos más recientes, la empresa de Cupertino depende en gran medida de la venta de iPhones más antiguos, que aún se fabrican en el país.

En segundo lugar, el fabricante del iPhone tiene objetivos de volumen de producción que debe alcanzar para aprovechar los incentivos fiscales que ofrece el país. India cuenta con un enfoque de incentivos a la producción local de teléfonos inteligentes conocido como incentivos vinculados a la producción (PLI). El esquema ofrece exenciones fiscales si se cumplen los objetivos, y aranceles punitivos a la importación de dispositivos y componentes si no.

Si Apple ya no puede fabricar iPhones más antiguos en India y no puede alcanzar los objetivos como resultado, enfrentará costes de producción mucho más elevados para los teléfonos que todavía puede fabricar.

En tercer lugar, India es el segundo centro de fabricación de iPhones de Apple, después de China. Poder fabricar una variedad de iPhones allí, tanto antiguos como nuevos, es clave para reducir la dependencia de la empresa de China. La nueva ley podría suponer un importante revés para este progreso.

Apple está haciendo lobby por exenciones o retrasos

Reuters informa que Apple está respondiendo haciendo lobby para obtener una exención para los modelos más antiguos, o la aplicación tardía de la ley.

Apple ha dicho a India que se alcanzarán los objetivos de producción locales si Nueva Delhi sigue a la Unión Europea y requiere que los iPhones existentes tengan puertos de carga universales, según un documento del gobierno que muestra que el gigante tecnológico de EE. UU. está presionando por una exención o un aplazamiento […]

Si bien todos los fabricantes, incluido Samsung, han aceptado el plan de la India, Apple está resistiendo […]

En una reunión a puerta cerrada el 28 de noviembre presidida por el ministerio de TI de la India, Apple pidió a los funcionarios que eximieran a los modelos de iPhone existentes de las normas, advirtiendo que de lo contrario tendría dificultades para alcanzar los objetivos de producción establecidos en el marco del esquema de incentivos vinculados a la producción (PLI) de India, según el acta de la reunión vista por Reuters.

La opinión de 9to5Mac

En teoría, esto debería ser simple de resolver. Tanto Apple como India tienen un interés común en fabricar la mayor cantidad de iPhones posible en el país, por lo que una exención para la producción continua de diseños más antiguos garantizaría que ambas partes obtuvieran lo que necesitan.

Sin embargo, esto es India. El gobierno en el pasado ha adoptado una actitud rígida e impaciente hacia el cumplimiento de sus normas, razón por la cual le llevó a Apple muchos años cumplir los requisitos para abrir Apple Stores en el país, a pesar de que eso también era claramente del interés de ambas partes, ayudando a generar un crecimiento económico.

Espero que esto se resuelva rápidamente, pero no tengo muchas esperanzas de que se tome una decisión rápida.

Photo: Samuel Angor/Unsplash

