Oficiales del Servicio de Seguridad de Ucrania presuntamente involucrados en el espionaje al personal del proyecto Bihus.Info iban a ser recompensados, responde el servicio de seguridad.

El proyecto de periodismo de investigación Bihus.Info ha presentado una solicitud al Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) con respecto a la concesión de la Orden de Danylo Halytskyi a Roman Semenchenko, Jefe del Departamento de Protección de la Soberanía Nacional, quien fue despedido después de espiar a periodistas, y a Ihor Kravchenko, un oficial de la SSU involucrado en la vigilancia. El SSU negó que Semenchenko y Kravchenko hubieran sido condecorados.

Fuente: una historia del proyecto de periodismo de investigación Bihus.info; el servicio de prensa del SSU en un comentario a Ukrainska Pravda

Detalles: La historia señaló que, según colegas, en enero, después de que la operación de vigilancia sobre los empleados de Bihus.Info terminara, pero antes de que la información sobre esta operación se hiciera pública, se recomendó que se condecorara con la Orden de Danylo Halytskyi a Roman Semenchenko, entonces jefe del Departamento de Protección de la Soberanía Nacional, e Ihor Kravchenko, un empleado de la SSU.

La historia afirmaba que Bihus.Info había presentado una solicitud para obtener esta información, pero no tenía motivos para dudar de su autenticidad.

La Orden de Danylo Halytskyi se otorga por decreto presidencial por “un importante aporte personal al desarrollo de Ucrania, servicio honesto e impecable al pueblo ucraniano”.

Bihus.Info también informó que después de la publicación de una investigación sobre la participación del SSU en la vigilancia de periodistas, el servicio especial quedó prohibido de usar ropa de marca, relojes caros y automóviles de lujo. El proyecto descubrió que el mensaje relevante apareció en los chats internos del SSU y llegó a los periodistas.

“¡Atención, altos mandos! Les pido que se abstengan de usar ropa de marca, relojes caros, coches de lujo, etc., por parte del personal operativo durante las actividades oficiales (durante las horas de trabajo). ¡Por favor, usen ropa táctica solamente! Cumplir con la instrucción es responsabilidad personal de los jefes de departamentos… Informen al personal de que no se les permite usar ropa de marca, conducir coches caros, etc. (incluyendo y especialmente los fines de semana), ya que el personal de Bihus estará trabajando activamente. ¡No hay excepciones! Uniformes tácticos, etc.” cita el proyecto un mensaje de los chats internos del servicio especial.

La historia de Bihus.Info también sugiere que después de que se publicó la investigación, “periodistas de diferentes redacciones acudieron a las redes sociales para decir que ya estaban familiarizados con Ihor [Kravchenko]”.

“Algunos de ellos lo conocían porque él [Kravchenko] los llamó a una reunión y otros porque él llegó a su redacción. También mencionaron que, según Ihor, a él se le ordenó tratar con todos los periodistas”, señalaron los investigadores.

Más tarde, el servicio de prensa de la SSU negó que Semenchenko y Kravchenko hubieran recibido el premio.

Cita del SSU: “Les informamos que Roman Semenchenko, ex Jefe del Departamento de Protección de la Soberanía Nacional del SSU, e Ihor Kravchenko no tienen la condecoración estatal Orden de Danylo Halytskyi”.

Antecedentes:

El 16 de enero, se filtró a Internet un video que mostraba a los empleados del proyecto de investigación Bihus.Info presuntamente usando sustancias narcóticas. El gerente del proyecto, Denys Bihus, grabó un mensaje de video con explicaciones y aseguró al público que todos los que cooperan con Bihus.Info se someterán a pruebas de drogas.

El 5 de febrero, periodistas de investigación del grupo Bihus.Info afirmaron haber identificado a quienes habían instalado cámaras ocultas en habitaciones de hotel para vigilar a la redacción. Eran miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU).

El 31 de enero, el presidente Volodymyr Zelenskyy destituyó a Roman Semenchenko, jefe del Departamento de Protección de la Soberanía Nacional del Servicio de Seguridad de Ucrania.

El 5 de febrero, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) declaró que el liderazgo había tomado algunas “decisiones” con respecto a su personal y que “ciertos miembros de Bihus.Info habían sido identificados” entre los clientes de conocidos traficantes de drogas.

El 6 de febrero, los legisladores ucranianos votaron para convocar a Vasyl Maliuk, jefe del SSU, al parlamento ucraniano para presentar un informe sobre la vigilancia del personal de Bihus.Info.

¡Apoye UP o conviértase en nuestro patrón!