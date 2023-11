Obtenga una membresía de Costco por solo $60 (¡y obtenga un bono de $40)

Thanksgiving has come and gone, but you’re likely not done with the holidays just yet. Planning to host a holiday party, family event or simply want to make grocery shopping a bit easier? A Costco Gold Star Membership can help you secure high-quality supplies at bargain-basement prices.

During Cyber Week, you can gift yourself (or a loved one!) a year-long Costco Gold Star Membership for only $60. You’ll also score a $40 Digital Costco Shop Card* if you buy by December 3!

Disfruta de un gran valor con una membresía Gold Star de Costco

Puedes encontrar un valor increíble en cualquiera de las más de 500 ubicaciones de almacenes de Costco. Descubrirás ahorros en comestibles, productos electrónicos, artículos para el hogar e incluso regalos y golosinas especiales para las vacaciones.

Los lectores de Cult of Mac pueden disfrutar especialmente de la impresionante oferta de productos de Apple en Costco, así como de otros productos de alta calidad de marcas como Dyson, KitchenAid y LG. Además, puedes pagar con Apple Pay en los almacenes de Costco.

Excelentes beneficios además de una gran selección y precios

Además de encontrar un gran valor para una variedad de productos, los miembros Gold Star de Costco pueden aprovechar otros beneficios. Mientras compras en un almacén de Costco, puedes hacer instalar neumáticos de marca en tu vehículo en el Centro de Neumáticos de Costco. Y antes de irte, puedes repostar gasolina en la gasolinera de Costco (la disponibilidad varía según la ubicación).

¿Planeas viajar en esta temporada de vacaciones? Convertirte en un miembro Gold Star de Costco abre acceso a Costco Travel, que te puede ayudar a encontrar cruceros más asequibles, paquetes vacacionales y mucho más. Ya sea que estés buscando viajar a nivel nacional o al extranjero, Costco Travel puede ayudarte a encontrar un mejor valor.

Además de comprar en persona, una membresía Gold Star de Costco te permite comprar en Costco.com. Si tienes poco tiempo durante las vacaciones, es posible que te beneficies de pedir comestibles y otros artículos esenciales en línea. Disfruta de la entrega el mismo día o en dos días con una membresía Gold Star de Costco.

Ahorra en una membresía de Costco y obtén una tarjeta de regalo de $40

Satisface tus necesidades de compras para las vacaciones y para todos los días bajo un mismo techo con Costco. Obtén una membresía Gold Star de Costco de un año y una tarjeta Digital de Compra en Costco de $40* por solo $60 durante la Semana Cibernética. ¡Esta oferta termina el 3 de diciembre a las 11:59 p. m. del Pacífico y no se requiere ningún cupón!

*Para recibir una Tarjeta Digital de Compra en Costco, debes proporcionar una dirección de correo electrónico válida en el momento de la inscripción. Si decides no proporcionar una dirección de correo electrónico válida, no se enviará una Tarjeta Digital de Compra en Costco. Válido solo para no miembros durante su primer año de membresía. Límite de uno por hogar. No transferible y no se puede combinar con ninguna otra promoción.

Los nuevos miembros recibirán su Tarjeta Digital de Compra en Costco por correo electrónico dentro de las dos semanas posteriores a la inscripción. Las Tarjetas de Compra en Costco no son canjeables por efectivo, excepto según lo exija la ley. Las Tarjetas de Compra en Costco Digitales no son aceptadas en las estaciones de gas, los lavados de autos o los quioscos de la food court. Una membresía de Costco cuesta $60 al año. Una Membresía Ejecutiva tiene un costo adicional de $60 al año. Cada membresía incluye una tarjeta gratuita para el hogar. Puede estar sujeto a impuestos sobre las ventas. Costco acepta todas las tarjetas Visa, así como efectivo, cheques, tarjetas de débito/ATM, EBT y Tarjetas de Compra en Costco. Los departamentos y la selección de productos pueden variar.