NYCB, FANG, VFC y más (NYCB, FANG, VFC and more)

Échale un vistazo a las empresas que están siendo noticia en la negociación a mediodía. New York Community Bancorp — El banco regional añadió un 3.1%, aumentando sus agudos incrementos desde el viernes — cuando la acción subió tras un aumento de compras internas. Bank of America también reiteró su calificación neutral el lunes, indicando que el liderazgo tiene “el manual para enderezar las cosas”. Diamondback Energy — El productor de shale subió un 10.1% después de anunciar la compra de Endeavor Energy, la mayor empresa privada que produce recursos naturales en la Cuenca del Pérmico. El acuerdo, que incluye tanto efectivo como acciones, está valorado en $26 mil millones con la deuda incluida. CymaBay Therapeutics, Gilead — Las acciones de CymaBay se dispararon un 25% después de que Gilead acordara comprar al desarrollador de fármacos. El acuerdo llega en un momento en que Gilead, cuyas acciones subieron menos del 1% en la sesión del lunes, busca expandirse más allá de los medicamentos contra el VIH. VF Corp — El fabricante de ropa subió un 11.5% después de que Reuters informara que un miembro de la familia fundadora de la empresa dijo que apoyan al inversor activista Engaged Capital. Por otro lado, el CEO Bracken Darrell reveló una compra de 65,000 acciones de la empresa matriz de North Face. Trimble — Las acciones subieron un 3.1% después de que la empresa de tecnología reportara ganancias del cuarto trimestre mejor de lo esperado, lo que ayudó a los inversores a pasar por alto una guía para el período actual más débil de lo pronosticado. Monday.com — La empresa de software con sede en Israel cayó un 9% debido a una guía anual mixta. Monday.com espera ingresos de $926 millones a $932 millones, aproximadamente en línea con una estimación de StreetAccount. Sin embargo, también prevé un beneficio operativo entre $58 millones y $64 millones. Eso está por debajo de una estimación de $67.8 millones. Mohawk Industries — Las acciones subieron más del 5% después de que Deutsche Bank mejorara la calificación del fabricante de pisos a comprar desde neutral tras la publicación de sus resultados del cuarto trimestre. El analista Joe Ahlersmeyer dijo que espera que “el riesgo-recompensa haya mejorado lo suficiente como para respaldar una compra de acciones”, citando la demanda que debería inflexionarse en la segunda mitad del año. Rocket Lab — La acción subió un 7.7% después de que Citi iniciara la cobertura con una calificación de compra. Citi dijo que las condiciones de liquidez han mejorado, mientras que un reciente acuerdo con la Agencia de Desarrollo Espacial señala más trabajo gubernamental. Teva Pharmaceutical — Las acciones subieron un 8.2% después de una mejora de Piper Sandler a sobrepeso desde neutral. Piper Sandler dijo que Teva puede ver recuperar y expandir su valoración, dada su cartera de marcas y la mejora de su estructura de capital. Lowe’s — La acción de mejoras para el hogar avanzó un 3.7% luego de una mejora de JPMorgan a sobrepeso desde neutral. JPMorgan dijo que Lowe’s debería beneficiarse a medida que las tasas hipotecarias bajen junto con los recortes esperados en las tasas de interés. Marqeta — La acción de tecnología de tarjetas de crédito subió un 6.6% después de una mejora de Bank of America a compra desde neutral. El banco dijo que la corrección reciente en las acciones de Marqeta fue demasiado fuerte. Big Lots — La acción cayó un 31.1% después de que Loop Capital la rebajara a vender desde mantener. Loop dijo que el minorista está perdiendo relevancia entre los consumidores y tiene una situación financiera que se está volviendo negativa. La empresa también reafirmó su guía del cuarto trimestre sobre las ventas en tiendas comparables. Nvidia — Las acciones subieron más del 2%, elevando la capitalización de mercado del fabricante de chips a alrededor de $1.819 mil millones. Eso está ligeramente por encima de la valoración de Amazon de $1.8 trillones. — Las periodistas de CNBC, Samantha Subin y Sarah Min, contribuyeron con la información