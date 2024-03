Nuevo iPad Pro se rumorea tener opción de pantalla mate similar al vidrio de nano-textura del Studio Display

Los próximos modelos de iPad Pro de próxima generación de Apple se ofrecerán con una opción de pantalla mate por primera vez, según el filtrador de Weibo conocido como “Instant Digital”.

El usuario de Weibo explicó que la nueva opción de pantalla mate del ‌iPad Pro‌ se ofrecerá además del acabado estándar de vidrio brillante. Aparentemente, presenta de -4° a +29° de bruma y puede tener algún tipo de tecnología que bloquee la luz azul para ayudar a proteger los ojos. Los protectores de pantalla mate para el iPad se han vuelto extremadamente populares, por lo que es posible que Apple esté tratando de ofrecer esta opción al momento de la compra para aquellos que lo deseen.

No se sabe si la opción de pantalla mate será de vidrio “nano-texturizado” como en el Pro Display XDR y el Studio Display, pero parece plausible. El vidrio nano-texturizado es efectivamente un acabado mate que dispersa la luz para minimizar los reflejos, lo cual es ideal en entornos con fuentes de luz brillante. Mientras que los recubrimientos de pantalla mate reducen eficazmente los reflejos, también hacen que la imagen sea ligeramente más opaca y brumosa. El vidrio nano-texturizado presenta una superficie grabada para ayudar a preservar la calidad de imagen.

Hasta ahora, el vidrio nano-texturizado solo se ha ofrecido en pantallas de escritorio. Es más difícil de limpiar debido a su superficie texturizada que retiene mejor el aceite y los residuos, y Apple advierte que solo debe limpiarse con un paño de pulido hecho con material suave y no abrasivo. No está claro cómo se comportaría una pantalla mate en el ‌iPad‌ con las huellas dactilares como resultado.

La opción de pantalla mate también puede estar disponible en los modelos de próxima generación de iPad Air, pero el filtrador no pudo confirmarlo. Añadieron que los nuevos modelos de ‌iPad‌ se anunciarán la próxima semana.

Anteriormente, Instant Digital dijo que el iPhone 17 contará con una pantalla antirreflectante que es más resistente a los arañazos que el Escudo Cerámico de Apple encontrado en modelos recientes. No está claro si esta tecnología está relacionada con la nueva opción de pantalla mate para el ‌iPad‌, pero es una posibilidad.

Instant Digital tiene un historial mixto en cuanto a revelar información precisa sobre los planes de Apple, pero sus afirmaciones merecen la pena prestarles atención. La fuente fue la primera en informar sobre la actualización de primavera del iPhone 14 en 2023, la captura de vídeo espacial en el iPhone 15 Pro y la actualización menor del hardware del Apple Watch Series 9, así como la única fuente del único rumor que afirmaba que el iPhone 15 y el ‌iPhone 15‌ Plus contarían con vidrio trasero mate. Sin embargo, también hizo afirmaciones sobre varias características de iOS 17 y el lanzamiento de un nuevo iPad Air en octubre de 2023 que no se cumplieron.

