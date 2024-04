Nuestra cobertura sobre Trump molesta a algunos lectores, pero no hay dos lados en los hechos: Carta del editor.

Una llegada más que ocasional en el correo electrónico en estos días es una pregunta expresada de dos maneras, una con condescendencia y la otra con cortesía:

¿Por qué nuestras plataformas de opinión no tratan a Donald Trump y a otros políticos exactamente de la misma manera? Algunos lo expresan de forma diferente, preguntando por qué denigramos a los seguidores del ex presidente al describir su comportamiento como monstruoso, insurreccional y autoritario.

Siento empatía por quienes escriben. Creen en Trump y quieren que su fuente local de noticias reconozca lo que ven en él.

Los escritores enojados me denuncian por ignorar lo que llaman el sindicato criminal de la familia Biden y la criminalidad mucho más allá de la de Trump. Citan fuentes de noticias sin credibilidad como prueba de que los medios de comunicación ignoran la evidencia de que Biden, no Trump, es el dictador criminal.

Los escritores corteses no van por ese camino. Preguntan educadamente cómo podemos restar importancia a las pasiones y creencias de las muchas personas que creen en Trump.

Esta es una columna difícil de escribir, porque no quiero denigrar o insultar a quienes me escriben de buena fe. La he comenzado media docena de veces desde noviembre, pero cada vez cambié a otros temas porque este tema es difícil de tratar. No importa cómo lo presente, ofenderé a algunas personas consideradas y decentes.

La estrella del norte aquí es la verdad. Decimos la verdad, incluso cuando ofende a algunas de las personas que nos pagan por información.

La verdad es que Donald Trump socavó la fe en nuestras elecciones en su intento falso de retener la presidencia. Provocó una insurrección destinada a derrocar nuestro gobierno y mantenerse en el poder. Ningún presidente en nuestra historia ha hecho algo peor.

Esto no es subjetivo. Todos lo vimos. Muchos líderes hoy intentan convencer a las masas de que no vimos lo que vimos, pero nuestros ojos no nos engañan. (Si los líderes comenzaran una campaña de años para convencernos de que el puente de Baltimore no se derrumbó el martes por la mañana, ¿alguna vez les creerías?) Confía en tus ojos. Trump el 6 de enero lanzó la amenaza más seria a nuestro sistema de gobierno desde la Guerra Civil. Tú lo sabes. Lo viste.

Los hechos relacionados con Trump son muy claros, y como periodistas, no podemos pretender lo contrario, por impopular que sea con un segmento de nuestros lectores. No hay dos lados en los hechos. Las personas que dicen que la tierra es plana no obtienen espacio en nuestras plataformas. Si eso les ofende, así sea.

En cuanto a aquellos que equiparan a Trump con Joe Biden, eso es una equivalencia falsa. Biden no ha hecho nada remotamente cercano a los actos antiestadounidenses y atroces de Trump. Podemos debatir el éxito y la mentalidad de nuestro presidente actual, como lo hemos hecho sobre la mayoría de los presidentes en nuestra vida, pero Biden nunca fue una amenaza para nuestra democracia. Trump sí lo es. Es único entre todos los presidentes estadounidenses por sus esfuerzos para mantener el poder a toda costa.

Personalmente, me resulta difícil entender cómo los estadounidenses que se enorgullecen de nuestro sistema de gobierno apoyan a Trump. Todos esos soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial estaban luchando contra el tipo de régimen que Trump quiere crear en nuestro suelo. ¿Cómo no lo ven?

La edición del 25 de marzo de la revista New Yorker ofrece alguna perspicacia. Incluye una revisión detallada de un nuevo libro sobre Adolf Hitler, centrado en el año 1932. Se llama “Takeover: El final del ascenso al poder de Hitler” y es de el historiador Timothy W. Ryback. Explica cómo los líderes alemanes, incluidos algunos en los medios de comunicación, pensaban que podían usar a Hitler como un medio para obtener poder para ellos mismos y estaban dispuestos a pasar por alto sus deficiencias obvias para llegar a donde querían. Al tolerar y usar a Hitler como un medio para un fin, ayudaron a crear el dictador monstruoso responsable de millones de muertes.

¿Cómo son diferentes esos líderes alemanes de las personas en el Congreso que dicen que la elección fue robada o que el 6 de enero no fue una insurrección dirigida a destruir nuestro gobierno? Conocen la verdad, pero la niegan. Ven a Trump como un medio para un fin, poder para ellos mismos y su “equipo”, incluso si eso significa repetir mentiras.

Lamentablemente, muchos creen las mentiras. Confían en las personas en autoridad, sin cuestionar las discrepancias obvias ni confiar en sus propios ojos. Estas son las personas que se ofenden por las verdades que contamos sobre Trump. Nadie en nuestra redacción se levanta por la mañana queriendo hacer sentir mal a un segmento de lectores. Nadie busca denigrar a nadie. Entendemos qué privilegio es ser recibidos en las vidas de millones de personas que visitan nuestras plataformas cada mes para obtener noticias, deportes y entretenimiento. Pero nuestro deber es con la verdad.

Nuestra nación parece estar deslizándose por la misma pendiente que Alemania en la década de 1930. Tal vez el colapso del gobierno en manos de un loco sea inevitable, dados los partidarios que han corrompido el panorama mediático, como ocurrió en la Alemania de los años 30.

Espero que no.

En nuestra redacción, haremos nuestra parte. A pesar de ofender a algunos que nos leen, seguiremos diciendo la verdad sobre Trump.

Pueden contactarme en [email protected]

Gracias por leer.