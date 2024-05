El sur de Brasil sigue sufriendo por las inundaciones masivas y se enfrenta al riesgo de nuevas tormentas.

PORTO ALEGRE, Brasil (AP) — Las autoridades del sur de Brasil se apresuraron el miércoles para rescatar a los supervivientes de las inundaciones masivas que han matado al menos a 100 personas, pero algunos residentes se negaron a dejar sus pertenencias mientras que otros regresaron a hogares evacuados a pesar del riesgo de nuevas tormentas.

Lluvias intensas e inundaciones en el estado sureño de Rio Grande do Sul desde la semana pasada también han dejado a 128 personas desaparecidas, informaron las autoridades. Más de 230,000 personas han sido desplazadas, y gran parte de la región ha quedado aislada por las inundaciones.

Se esperan más tormentas en el estado el miércoles, con granizo y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, según el boletín matutino del instituto nacional de meteorología.

El personal de la agencia de defensa civil del estado dijo a The Associated Press que han estado luchando para persuadir a los residentes de la ciudad de Eldorado do Sul, una de las más afectadas por las inundaciones, para que abandonen sus hogares. Está ubicada al lado de Porto Alegre, cerca del centro de la costa del estado. Al menos cuatro personas se negaron a evacuar.

Un sobrevuelo de Eldorado do Sul en un helicóptero militar mostró cientos de casas sumergidas, con solo sus techos visibles. Los residentes estaban usando tablas pequeñas, tablas de surf y motos acuáticas personales para desplazarse. El alcalde Ernani de Freitas dijo a periodistas locales que la ciudad “será totalmente evacuada”.

“Tomará al menos un año recuperarse”, dijo.

El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, hablando en una conferencia de prensa tardía el martes, hizo un llamado a los residentes para que se mantengan fuera del peligro, ya que la lluvia esperada puede causar más inundaciones severas en todo el estado.

“No es el momento de regresar a casa”, dijo.

La advertencia urgente de la agencia de defensa civil pidiendo a los residentes desplazados que no regresen a las áreas inundadas también subrayó el riesgo de transmisión de enfermedades.

El general del ejército Marcelo Zucco, uno de los coordinadores de las operaciones de rescate, dijo a AP que su equipo está trabajando a toda velocidad antes de las fuertes lluvias que se pronostican para la zona de Porto Alegre este fin de semana. Lluvia moderada caía el miércoles por la tarde en la ciudad.

“Esperamos que las próximas lluvias no sean como las que hemos visto, pero no hay forma de estar seguros de que no habrá problemas por delante”, dijo Zucco.

“En este momento nos estamos enfocando en finalizar las operaciones de rescate y comenzar el apoyo logístico a la población. Eso implica llevar agua, medicamentos, alimentos y transporte para los enfermos a algunos hospitales”, agregó el general.

También dijo que algunas mejoras en las condiciones del día ayudaron a sus hombres a finalmente acceder a algunas áreas por tierra.

Durante el fin de semana, la lluvia en el norte de Rio Grande do Sul podría provocar una nueva crecida de los ríos que ya están causando inundaciones generalizadas alrededor de la laguna Patos, donde se encuentra la región municipal de Porto Alegre, Estael Sias, una meteoróloga centrada en el sur de Brasil, dijo a The Associated Press.

“Permaneceremos en este nivel de alerta al menos hasta fin de mes”, dijo.

Un informe de la Confederación Nacional de Municipios estima los daños en 4.6 billones de reales (930 millones de dólares) en casi el 80% de los municipios de Rio Grande do Sul.

El gobernador Leite ha dicho que el impacto enormemente requiere algo similar al Plan Marshall para la recuperación de la posguerra en Europa. El estado ya ha pedido al gobierno federal que suspenda los pagos de la deuda y cree un fondo para la región sur.

El martes, el Congreso aprobó un decreto declarando estado de calamidad en Rio Grande do Sul hasta fin de año, lo que permite al gobierno federal asignar rápidamente dinero para mitigar la catástrofe y reconstruir las regiones afectadas por las inundaciones, evitando un límite de gastos. La votación unió a partidarios y opositores del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“No hay límite en el gasto público necesario para resolver el problema de la catástrofe que hoy está devastando el estado de Rio Grande do Sul”, dijo la ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet, a Radio Gaucho en una entrevista.

Sá Pessoa informó desde Sao Paulo.