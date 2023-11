No, nada ha traído iMessage a Android y definitivamente no deberías darle tu ID de Apple

Nada, una empresa fundada por Carl Pei, el hombre que cofundó OnePlus antes de Nothing , anunció hoy que “hizo iMessage para Android”, lanzando un video con una falsa entrevista con un periodista para respaldarlo. Excepto que no lo hizo. Pero no te preocupes, pronto llegaremos a por qué es así.

Primero, veamos el anuncio en sí, porque suena bastante bien si eres propietario de un iPhone que quiere deshacerse de Apple y pasar completamente a Android. O más específicamente, a Nothing porque ahí es donde está la aplicación. No disponible para todos los que tienen un teléfono Android, necesitarás un Nothing Phone (2). Pero de nuevo, llegaremos a eso.

Primero, veamos cómo la implementación de Nothing trae iMessage al Nothing Phone (2) o, más específicamente, a la mayor parte de iMessage. Porque algunas de sus mejores características aún no son compatibles, si es que alguna vez lo son. Pero llegaremos a eso.

Primero, sumerjámonos en cómo todo esto sucede de manera segura, lo que significa que tus datos siempre estarán seguros pase lo que pase. De hecho, tampoco podemos hacer eso.

Vaya.

El anuncio

Bien, dejando de lado el sarcasmo, solo por un minuto, veamos realmente qué está sucediendo aquí. Porque en principio, es impresionante. Carl Pei y su equipo anunciaron Nothing Chats, una nueva plataforma / aplicación de mensajería que te permitirá iniciar sesión con tu Apple ID y luego enviar y recibir iMessages de manera efectiva como si estuvieras usando un iPhone.

Cosas como los chats grupales funcionan, hasta cierto punto, y puedes enviar y recibir medios de gran calidad. También obtendrás el indicador de escritura que a algunos les gusta tanto. Aunque el Sr. Pei no lo hace, él explica eso en el extraño video de anuncio a continuación. Pero los chats grupales con usuarios de Android no funcionan, y las reacciones tampoco. Quizás en el futuro. Nothing llama a su aplicación Nothing Chats “una solución revolucionaria”, agregando que “si los servicios de mensajería dividen a los usuarios de teléfonos, entonces queremos derribar esas barreras”. Quema, Apple.

Obviamente, apunta a la forma en que algunas personas parecen obsesionarse con las llamadas burbujas azules y verdes. Las burbujas azules son las de los usuarios de iPhone que usan iMessage. Las burbujas verdes son las de los usuarios de teléfonos Android que tienen que recurrir a los mensajes de texto como si fueran personas de la edad de piedra. Apple podría solucionarlo implementando RCS, pero eso es otra discusión para otro momento. Con Apple, comprensiblemente, no dispuesto a abrir iMessage a los usuarios de Android —aunque la UE podría no darle otra opción en la cuestión—. Nada queda para arreglar las cosas. Siempre y cuando compres su último teléfono, es decir.

Pero, ¿cómo?

Entonces, si Apple no quiere iMessage en Android, ¿cómo lo ha logrado Nothing? Bueno, no lo ha hecho porque ha contratado a una empresa llamada Sunbird que ya tiene una lista de espera para su servicio que puedes evitar convenientemente comprando, has adivinado, un Nothing Phone (2). “Nothing Chats es una aplicación desarrollada en colaboración con Sunbird, que te permite enviar mensajes a otros usuarios a través de burbujas azules”, se lee en el sitio web de Nothing. “Actualmente estamos en una fase Beta, lo que significa que más características y mejoras están en camino. Mantente informado suscribiéndote para recibir actualizaciones.” Todo funcionará el viernes en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la UE.

Entonces, ¿cómo funciona Sunbird? Bueno, su sección de preguntas frecuentes dice que “la aplicación Sunbird está completamente encriptada mientras que los mensajes de texto SMS no lo están”. Luego agrega que “tus mensajes de la aplicación Sunbird aparecerán como burbujas azules para los usuarios de iPhone y Mac”. Genial. La página de normas de privacidad y seguridad de Sunbird tiene un poco más de información, al menos. Se nos dice que no recopila datos de mensajes, ni sifona el contenido, los contactos o “etc”. “Solo recopilamos información de cuenta de la aplicación Sunbird de usted para autenticar su cuenta. Esto significa que la empresa no almacena ningún dato de usuario en sus servidores, ni recopila metadatos sobre mensajes”, agrega. Pero no encontré indicación alguna de cómo se conecta al servicio iMessage de Apple, ni cómo lo hace utilizando sus credenciales de Apple ID. Preocupantemente, Marques Brownlee dice que todo esto es “… literalmente iniciar sesión en algún Mac Mini en una granja de servidores en algún lugar, y ese Mac mini luego hará todo el enrutamiento para que esto suceda”. Suena … mal?

El responsable de relaciones públicas de Nothing le ha dicho a The Verge que esos Mac minis se encuentran en Estados Unidos y Europa y que almacenan credenciales de iCloud en un token “en una base de datos encriptada”. La información de la cuenta se elimina después de dos semanas de inactividad.

Pero llámame anticuado —me han llamado peor—, simplemente no me gusta la idea de nada de esto. Supongo que gran parte del problema aquí es cuánto confías en Nothing y/o Sunbird. No tengo nada en contra de ninguno, en particular. Pero apenas he oído hablar del último y francamente, no sé si confío en que cualquiera de estas empresas haga lo correcto o esté al tanto de la seguridad de los centros de datos tanto como debería. ¿Qué sucede si alguien obtiene acceso a uno de esos servidores Mac mini? ¿Con qué facilidad puede acceder a mi cuenta de iCloud en su totalidad?

Tal vez todas estas preguntas obtendrán respuestas en el futuro. Tal vez no. Pero por ahora, no me acercaría a esto ni con un poste de diez pies.

Podría no importar de todos modos

Una de las cosas más interesantes de este anuncio es que Pei parece ser consciente de que Apple podría no permitir que esto pase. Si este asunto viola o no los términos de servicio de Apple, no lo sé. Pero me resulta extraño que el anuncio se hizo hoy (martes) pero Nothing Chats no será activado hasta el viernes.

¿Está esperando Nothing a que Apple tire un impedimento legal en el camino para poder señalar con el dedo y gritar “malo Apple”? Después de todo, Nothing no sería el primero en hacerlo. Como europeo, siempre me resulta extraño que estemos teniendo esta conversación si soy sincero. La App Store está llena de aplicaciones que ofrecen funciones de mensajería multiplataforma. Si el problema de las burbujas realmente es un problema, simplemente usa WhatsApp. Es gratis, y no necesitas comprar un Nothing Phone (2) para usarlo.