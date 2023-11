Niños heridos y varios desaparecidos después del ataque nocturno ruso en Donetsk y Khmelnytskyi Oblasts.

Rusia lanzó un asalto nocturno contra Ucrania, desplegando 20 aviones no tripulados kamikaze y golpeando la región de Donetsk con ocho misiles antiaéreos guiados S-300, informó la Fuerza Aérea de Ucrania en Telegram el 30 de noviembre.

Rusia golpeó simultáneamente tres ciudades en la región de Donetsk, hiriendo a diez personas, incluidos cuatro niños. El ministro de Asuntos Internos, Ihor Klymenko, en Telegram el 30 de noviembre, agregó que otras cinco personas están siendo buscadas entre los escombros.

“Los ocupantes golpearon Pokrovsk, región de Donetsk, con seis misiles S-300 simultáneamente por la noche. Los paramédicos de la policía salvaron a un bebé”, dijo.

Entre los heridos en Pokrovsk hay una familia con dos niños: un niño de 16 años y un bebé de 6 meses. También resultó herido un niño de 13 años. Los datos preliminares indican daños en un edificio de apartamentos, nueve casas privadas, un departamento de policía, automóviles y garajes.

Lea también: 1 civil muerto, 2 heridos en ataque de dron ruso a camión de ayuda humanitaria en la región de Zaporizhzhya

Una explosión de proyectil ocurrió en el patio de una casa donde vivía una familia con dos niños. El techo y las paredes de la casa fueron destruidos, atrapando a la familia bajo los escombros.

Un paramédico de la policía ayudó a un hombre a rescatar a un bebé ensangrentado de entre los escombros. El bebé, llamado Ilai, fue llevado al hospital, sin peligro para su vida.

Las ciudades de Novohradivka y Myrnograd también fueron alcanzadas por los bombardeos.

Los rusos golpearon un edificio de apartamentos en Novohradivka, hiriendo a un niño de 13 años. El Servicio de Emergencias Estatales y la policía continúan los esfuerzos de rescate, con cinco personas más, incluido un niño, potencialmente bajo los escombros.

Las fuerzas rusas apuntaron a Myrnograd con dos misiles S-300, causando daños en la estación de policía. El Servicio de Emergencias Estatales y la policía trabajaron durante toda la noche en los sitios afectados, documentando las consecuencias de los ataques rusos.

Los ataques con drones rusos vinieron de dos direcciones: Crimea ocupada y Primorsk-Akhtarsk.

Lea también: Las fuerzas especiales ucranianas aniquilan vehículo de mando en un ataque de precisión – video

Fragmentos de los drones kamikaze cayeron en el territorio de una antigua fábrica en la región de Khmelnytskyi, informó el primer vicejefe del gobernador regional, Serhiy Tyurin, en Facebook el 30 de noviembre.

Las fuerzas de defensa aérea estaban operando en el distrito de Shepetivka durante el ataque. Se emitieron alertas de ataque aéreo en varios óblasts ucranianos debido a la amenaza de un nuevo ataque ruso. Durante la alerta de ataque aéreo en Odesa, se reportaron sonidos de explosiones. La defensa aérea también estuvo activa en la región de Vinnytsia.

La Fuerza Aérea informó que las fuerzas ucranianas derribaron con éxito 14 drones kamikaze. No se informaron víctimas ni incendios, pero aún se está evaluando el alcance de los daños.

¡Llevamos la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrono!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine