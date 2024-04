‘Necesitas ser escuchado’: La vida de Susie Wolff en el automovilismo va más allá de las carreras.

La confianza tranquila de Susie Wolff es evidente en el momento en que la conoces.

Es ambiciosa y audaz, no tiene miedo de luchar por lo que cree. Y cuando su carácter fue cuestionado el año pasado, cuando la FIA inició una investigación sobre acusaciones de conflicto de interés, Wolff contraatacó, presentando una denuncia penal el mes pasado relacionada con las declaraciones del organismo.

Para entender por qué está tomando acciones legales, primero hay que comprender a Wolff misma, una mujer cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de la lucha por las mujeres en el automovilismo. Nacida como Susie Stoddart, la escocesa ha desempeñado varios roles a lo largo de los años, navegando por las filas del automovilismo como piloto antes de ingresar al lado gerencial, ahora se desempeña como directora gerente de la serie exclusiva para mujeres F1 Academy.

La historia de Wolff se define por la tenacidad, comenzando desde un pequeño pueblo en Escocia y transformándose en un viaje que demuestra cómo las mujeres pertenecen y pueden tener éxito en lo que aún se considera “un mundo de hombres”.

“Alguien me dijo hace muchos años, sueña y sueña en grande. Pero siempre ten un plan porque un sueño sin un plan, eso se llama un deseo”, dijo en Las Vegas el año pasado. “Necesitas saber cómo vas a lograr tus sueños y tener la tenacidad para hacerlos realidad”.

El ascenso de una tomadora de decisiones ‘calculada’

Wolff descubrió su pasión por las carreras desde temprana edad.

Sus padres se conocieron cuando su madre, a quien Wolff describe como “una temeraria por derecho propio”, compró su primera motocicleta a Wolff, padre, quien era dueño de una tienda de motocicletas y participaba en competencias de motociclismo. Pero Wolff, una tomadora de decisiones “calculada”, se enamoró del mundo de las carreras de cuatro ruedas y comenzó a competir en karting de manera competitiva a los ocho años. A los 13, soñaba con ser piloto de carreras.

Pero cómo lograrlo fue un tema diferente.

“Recuerdo que terminé en el 15º lugar en los campeonatos mundiales de karting, y la idea de intentar pasar a monoplazas era, para mí, como escalar el Monte Everest”, dijo Wolff. “¿Por dónde empezar? ¿Cómo conseguir un buen equipo? ¿Cómo recaudar el presupuesto?”

Ella tenía 18 años en ese momento. Antes de sumergirse por completo en el mundo de las carreras, comenzó a estudiar negocios internacionales en la Universidad de Edimburgo, pero solo duró un año. Wolff se fue a competir en el campeonato de Fórmula Renault del Reino Unido. Para poder hacer la transición del karting a los monoplazas, tuvo que ser creativa. “Utilicé mi préstamo estudiantil en un día de pruebas de Fórmula Renault”, dijo. “Es la misma lucha que muchos pilotos tienen, no solo las pilotos femeninas. Tenía un gran respaldo familiar, pero no teníamos los medios financieros para que pudiera competir”.



Correr en la serie DTM fue el gran avance de Wolff, pero pronto regresaría a las carreras de monoplazas. (Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

Wolff encontró un patrocinador y compitió en la Fórmula Renault del Reino Unido de 2001 a 2004, logrando tres podios durante ese período y dos nominaciones para el Premio a la Mejor Joven Piloto Británico. Avanzó a la F3 Británica en 2005 y compitió junto a pilotos como Bruno Senna, el sobrino del fallecido Ayrton Senna y eventual campeón mundial de WEC en la clase LMP2. Sumó puntos en su debut, pero su temporada se vio interrumpida cuando se rompió el tobillo.

Wolff perdió su asiento en la F3 y su patrocinador después de la lesión. “Ese podría haber sido un momento en el que dijera, ‘Esto no va a funcionar’, y también fue bastante difícil financieramente pagar el alquiler al final de cada mes”. Describió ese período como “el momento más oscuro no solo de mi carrera sino de mi vida porque realmente perdí todo el impulso”.

Entonces sonó el teléfono.

Durante los Premios Autosport un año, cuando fue nominada para Mejor Joven Piloto Británico, Wolff llamó la atención de Mercedes-Benz. Eso llevó a una oportunidad de prueba. “Fue una prueba en DTM, con Mercedes-Benz, que cambió el rumbo de toda mi vida.” DTM significa Deutsche Tourenwagen Masters, una serie alemana de coches de turismo. Inicialmente, a Wolff solo se le ofreció un contrato de un año. Se quedó siete temporadas, logrando múltiples resultados entre los diez primeros en varias campañas (el mejor resultado en carrera fue séptimo en 2010).

Susie y su ahora esposo, Toto Wolff, se conocieron en 2007 mientras ella competía en DTM. Toto era inversor en la compañía que fabricaba los autos de DTM para Mercedes. La pareja se casó en 2011, cuando Susie aún competía en DTM y él aún no se había unido a la F1. “Siempre dije que nunca me casaría antes de cumplir los 30 años, y por Toto, rompí esa regla, y tenía 29”.

Antes de que él entrara en su vida, ella atravesó lo que describió como “un período poco saludable en el que solo se trataba de las carreras, y entonces todo mi autoestima se veía envuelta en mis resultados de carreras”. Con el paso del tiempo, se volvió más segura de sí misma.

Alcanzando la cima

El DTM se convirtió en el gran avance de Wolff, pero no se alejó por completo de las carreras de monoplazas. Se unió a Williams como piloto de desarrollo en 2012 y se comprometió con el equipo de F1 a tiempo completo al año siguiente. Sin embargo, el mundo al que estaba entrando seguía siendo dominado por hombres. Solo un puñado de mujeres han llegado a la F1, y aún surgen comentarios sexistas.

Habían pasado más de dos décadas desde que una mujer había conducido en un fin de semana de gran premio de F1. Giovanna Amati intentó pero no logró clasificar para varias carreras en la temporada de 1992 después de estar varios segundos más lenta que sus competidores. Después de eso, ninguna mujer se acercó durante años. Durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de 2014, eso cambió cuando Wolff participó en una sesión de práctica. Otro siguió durante el Gran Premio de Alemania de esa misma temporada, y Wolff estuvo a solo dos décimas de segundo del tiempo por vuelta del 11 veces ganador del gran premio, Felipe Massa.



Como piloto de Williams, Wolff se convirtió en la primera mujer en años en participar en un fin de semana de F1, en 2014. (David Davies/PA Images via Getty Images)

Mirando hacia atrás en su capítulo de la F1, dijo: “Definitivamente no fui la más talentosa, pero tuve una increíble cantidad de tenacidad. Y eso me llevó bastante lejos”. Su papel con Williams se expandió en 2015, lo que incluyó responsabilidades de pruebas y dos sesiones de prácticas más, pero se retiró en el otoño de esa misma temporada, apartándose por completo de la conducción.

“No quería seguir como piloto de pruebas por otro año. Estaba muy consciente de que tampoco quería ser solo conocida como una ex piloto”, dijo Wolff. “Como deportista, siempre sabes que tiene que haber el próximo capítulo, y quería tener el control de cuándo comenzaba ese capítulo”.

Abogando por las mujeres en el automovilismo

Dare To Be Different fue la forma de Wolff de devolverle al automovilismo en su siguiente capítulo. Fundó y lanzó la iniciativa en 2016 en colaboración con la Asociación de Deportes de Motor, con el objetivo de aumentar la participación femenina en todos los niveles del deporte, no solo en la pista y en el asiento del conductor.

“Solo he tenido una entrevista en toda mi carrera en la que no me preguntaron sobre mi género, y sentí que tenía que hacer algo debido a esta idea de que siempre fui la única”, dijo. “Sentí que estaba pasando la antorcha a la próxima generación, permitiéndoles aprender de lo que he hecho, ¿verdad? Evitar los errores que cometí y asegurarse de que el deporte podría ser más diverso a largo plazo porque no vi ninguna razón por la que no pudieras tener éxito con una mujer en el deporte”.

Wolff había sido embajadora de la campaña “She’s Mercedes” y fue honrada en 2017 como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus contribuciones a las mujeres en los deportes. Mientras trabajaba entre bastidores y ayudaba a derribar barreras, surgió una nueva oportunidad de carreras.

Su paso formal hacia la propiedad y gestión de equipos llegó en forma de Fórmula E, la serie de monoplazas eléctricos. Se convirtió en directora del equipo y accionista de ROKiT Venturi Racing en 2018, pero ese no fue su primer contacto con el equipo. Cuando aún estaba conduciendo, Venturi se había puesto en contacto sobre la posibilidad de tener un puesto en Fórmula E. En 2021, Wolff fue ascendida a CEO, y Venturi terminó en segundo lugar en la temporada 2021/2022, a solo 24 puntos de Mercedes.



Wolff tuvo una breve pero exitosa carrera en las carreras de Fórmula E, como directora del equipo ROKiT Venturi Racing. (Steven Paston/PA Images via Getty Images)

Pero el ruido sobre ella siendo la única mujer en la sala continuó siguiendo a Wolff, algo que admite la molestaba durante el capítulo de la Fórmula E. “Sentí que era solo uno de los 12 jefes de equipo, pero allí, hice lo que siempre hago. Simplemente me enfoqué en el rendimiento y casi gané el campeonato mundial”.

Wolff anunció en agosto de 2022 que renunciaría antes de la asociación del equipo con Maserati. Sin embargo, no se quedó solo con la Fórmula E.

“Cuando terminé en la Fórmula E, simplemente elegí dejar de hablar sobre mujeres en el automovilismo. Incluso en mis últimos dos años, todas las solicitudes que recibí, intenté que otras mujeres dentro de mi equipo las hicieran, para hacer brillar la luz sobre otras mujeres, no solo sobre mí todo el tiempo”, dijo Wolff.

“Realmente sentí que dije todo lo que necesitaba decir… Todos estos paneles de discusión a los que te invitan, las mismas discusiones, los mismos temas, y simplemente sentí que había hecho todo lo que podía hacer ahora. Y por eso estaba muy convencida de que necesitaba ingresar a una industria diferente y encontrar un nuevo desafío.

“Pero entonces apareció F1 Academy”.

F1 Academy es la serie junior de carreras exclusivamente para mujeres que forma parte de la pirámide de la F1 y compite en maquinaria de F4. Wolff se unió a la serie como directora gerente en marzo de 2023, más de un mes antes de que comenzara la temporada inaugural en Austria. “De alguna manera, siento que en este papel, no estamos hablando más. Estamos reaccionando”. Wolff añadió que hablar sobre mujeres en los deportes de motor no la “frustra” porque ayuda no solo a las pilotos de F1 Academy, sino también a quienes puedan estar observando.

“En mi etapa de vida, tengo 25 años de ser piloto de carreras, dirigí mi propio equipo, conozco muy bien este paddock. No tengo reparos en acercarme y pedir lo que creo que se debe pedir, y no tengo problema en luchar y pelear si siento que debo luchar por algo”, explicó Wolff, explicando por qué aceptó el papel. “Entonces, desde esa perspectiva, realmente fue esa oportunidad vinculada con una pasión por hacer que este deporte sea más diverso y brindar oportunidades a más mujeres talentosas.”

Más adelante agregó que hay días en los que no siente que se esté logrando progreso, y otros en los que el cambio es evidente. More than Equal, una iniciativa sin fines de lucro que se centra en aumentar la participación femenina en el deporte, realizó investigaciones en los últimos años sobre la brecha de género en el automovilismo, y encontró que solo el 51 por ciento de los encuestados sabían que las mujeres podían competir en la F1.

F1 Academy también plantea un desafío empresarial para Wolff. “Aunque algunas personas a veces me dicen: ‘Oh, estás en una cruzada’, no estoy solo en una cruzada por las mujeres en el automovilismo. También estoy en una cruzada para convertir esto en un modelo comercial sostenible que funcione”.

Guiando a la próxima generación

Wolff no es de las que retrocede, como lo demuestra su acción legal contra el organismo rector. Como dijo su esposo, Toto, a Sky Sports el mes pasado, “Susie es una mujer fuerte; no se deja intimidar por nadie y siempre ha seguido sus convicciones y valores, y ese es el caso aquí. Ella es muy poco emocional al respecto y es pragmática. Siente que se hizo mal y la corte necesita escuchar eso. Nada la apartará de ese camino, así es su carácter”.

Cuando la FIA anunció su investigación sobre el presunto conflicto de interés, no nombró a los Wolffs. El organismo rector dijo que su departamento de cumplimiento estaba investigando “las especulaciones mediáticas centradas en la acusación de que información de naturaleza confidencial se pasó a un director de equipo de F1 por parte de un miembro del personal de FOM”. Pero la F1, Susie Wolff y Mercedes lanzaron declaraciones negando las acusaciones.

El comunicado inicial de Wolff no se centró puramente en las afirmaciones, sino más bien en el panorama general. “Es descorazonador que mi integridad se esté poniendo en duda de esta manera, especialmente cuando parece estar arraigada en un comportamiento intimidante y misógino y centrado en mi estado civil en lugar de en mis habilidades”.

La FIA archivó el asunto unos días después, pero como Wolff destacó en un comunicado posterior, sentía que el daño ya se había hecho. “Cuando vi el comunicado emitido por la FIA ayer por la noche, mi primera reacción fue: ‘¿Eso es todo?’ Durante dos días, se han insinuado acusaciones sobre mi integridad en público y a través de informes de antecedentes, pero nadie de la FIA me ha hablado directamente”, dijo en un comunicado del 8 de diciembre, añadiendo que “recibí abusos en línea sobre mi trabajo y mi familia”.



Después de una larga carrera que ahora incluye liderar la F1 Academy, Wolff es una de las miembros más respetadas del paddock de la F1. (Alex Pantling – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

No hay duda de que gran parte del paddock de la F1 piensa muy bien de Wolff. Al discutir su denuncia durante una conferencia de prensa del Gran Premio de Australia, el CEO de McLaren Racing, Zak Brown, la llamó “una de las personas más respetadas en el automovilismo”. Lewis Hamilton dijo ese mismo fin de semana: “Con suerte, esta posición que está tomando ahora creará cambios, tendrá un impacto positivo, y especialmente para las mujeres. Seguimos en un deporte dominado por los hombres”.

Y el séptuple campeón mundial tiene razón. El número de mujeres que participan en el automovilismo ha sido estático durante algún tiempo, pero series como F1 Academy, equipos como el de todas mujeres Iron Dames y mujeres como Wolff tienen como objetivo cambiar esa percepción al inspirar a generaciones. La escocesa ha pasado su carrera navegando por las filas de las carreras como pil