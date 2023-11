Muere comandante de Hamas para la Brigada del norte de Gaza, dice el grupo.

El grupo armado de Hamas, que controla Gaza, informó el domingo que uno de sus principales comandantes había sido asesinado en su guerra con Israel allí.

El anuncio de Hamas llegó en el tercer día de un alto el fuego de cuatro días entre Israel y Hamas para facilitar la liberación de rehenes retenidos en Gaza a cambio de palestinos detenidos en prisiones israelíes. Israel ha prometido continuar su campaña militar en el enclave después de que el alto el fuego está programado para finalizar el martes por la mañana, con su objetivo principal siendo la destrucción de Hamas.

El domingo por la mañana, la ala militar de Hamas, las Brigadas Qassam, emitió un breve comunicado diciendo que Abu Anas al-Ghandour, quien lideraba a los combatientes del grupo en el norte de Gaza, y otros tres comandantes habían sido asesinados. No proporcionó más detalles sobre cuándo o dónde habían muerto.

El ejército israelí dijo a principios de este mes que había apuntado a al-Ghandour en un ataque a la infraestructura subterránea de Hamas, según informó The Times of Israel, pero no dijo en ese momento si había muerto.

Se cree que varios otros funcionarios y comandantes de Hamas han sido asesinados desde que Israel lanzó una guerra en represalia por los ataques del 7 de octubre del grupo, que mataron a unas 1,200 personas en el sur de Israel y llevaron al secuestro de aproximadamente 240 rehenes, según las autoridades israelíes.

Al-Ghandour fue el comandante más alto que Hamas ha confirmado muerto desde el anuncio del mes pasado de que Ayman Nofal, miembro de su Consejo Militar General y comandante de la Brigada Central en las Brigadas Qassam, había sido asesinado.

El Departamento de Estado puso a al-Ghandour bajo sanciones estadounidenses en 2017, diciendo que había estado “involucrado en muchas operaciones terroristas” — incluido un ataque en 2006 que mató a dos soldados israelíes y llevó al secuestro de otro, Gilad Shalit.

Shalit fue liberado en octubre de 2011 a cambio de más de 1,000 prisioneros palestinos. Uno de los liberados en el acuerdo, Yahya Sinwar, eventualmente se convirtió en líder de Hamas en Gaza y, según funcionarios israelíes, el cerebro de los ataques del 7 de octubre.