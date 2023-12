Muere a los 92 años Merle Goldman, una destacada experta en China comunista

En noviembre de 1974, un pequeño grupo de presidentes de universidades estadounidenses pasó tres semanas viajando por China, visitando universidades, comunas, fábricas e incluso la oficina del Vicepremier Deng Xiaoping, quien estaba a cuatro años de asumir el liderazgo del Partido Comunista. Pese a que los Estados Unidos habían reestablecido relaciones recientemente con China, éste era un lugar aislado e incluso prohibido, completamente ajeno a estos visitantes occidentales. Afortunadamente, la delegación tenía como guía a una famosa sinóloga: Merle Goldman.

Historiadora de la Universidad de Boston, la Dra. Goldman estaba relativamente temprana en su carrera, pero ya era considerada ampliamente como una de las principales analistas de política china en el mundo. No era la única destacada académica de su generación en China, pero se destacaba por su habilidad para comunicar sus conocimientos al público no académico.

Escribía artículos de opinión y reseñas de libros para The New York Times, The Boston Globe y The Washington Post, y sus informes de sus viajes a China eran lecturas obligatorias para líderes gubernamentales y empresariales.

Solo unas semanas después de regresar de ese viaje a China, escribió un análisis completo de la estrategia de defensa del país para The Times. “No solo parece haber un genuino deseo de buena voluntad hacia los Estados Unidos,” concluyó, “sino que China busca el apoyo estadounidense en su hostilidad hacia la Unión Soviética.”

La Dra. Goldman falleció el 16 de noviembre en su casa en Cambridge, Massachusetts. Su hijo Seth dijo que la causa fue el carcinoma de células de Merkel, una rara forma de cáncer de piel. Tenía 92 años.

La especialidad de la Dra. Goldman era la política de disidencia en la China moderna, un tema que le daba una perspectiva única sobre los cambios sísmicos en el país durante el comunismo. Su primer libro, “Disidencia literaria en la China comunista” (1967), producto de su disertación, fue aclamado como el primer y durante mucho tiempo el mejor estudio de la vida intelectual en la China moderna. Las alabanzas que recibió se repitieron por sus cuatro libros posteriores.

“Fue como encontrar la piedra Rosetta de la política china,” escribió el periodista John Fraser en una reseña de su trabajo de 1981, “China’s Intellectuals: Advice and Dissonance”, para el periódico canadiense The Globe and Mail, “y como cientos de periodistas, estudiantes y sinólogos, siento el tipo de deuda para con Goldman que siempre se tiene con aquellos que ofrecen lucidez y visión genuina en lugar de caos y confusión.”

La Dra. Goldman, quien también trabajaba en el Centro Fairbank para Estudios Chinos de Harvard, fue una de las primeras académicas en oponerse a la imagen en gran parte positiva que tenían los académicos progresistas y otros académicos del gobierno comunista de China a principios de la década de 1970. Mostró que incluso los disidentes leales al estado chino, que buscaban simplemente mejorarlo mediante la crítica, eran a menudo objeto de campañas de represión. Explicó cómo Deng, un reformador, reprimió a los intelectuales en la década de 1980, utilizando como chivos expiatorios cuando sus esfuerzos por abrir la economía china llevaron a una inflación rápida.

A medida que avanzaba su carrera, se volvió cada vez más explícita en sus puntos de vista sobre la libertad política en China, o la falta de ella. Fue miembro de la junta de Human Rights Watch y formó parte de la delegación estadounidense en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Científicos, escritores y disidentes chinos que viajaban por Estados Unidos hacían un punto de visitarla en su oficina.

Wang Dan, uno de los líderes de las protestas de la Plaza Tiananmen en 1989, fue a verla después de salir de prisión en 1998, tras leer una copia contrabandeada de su libro de 1994, “Sowing the Seeds of Democracy in China: Political Reform in the Deng Xiaoping Decade.”

Comités del Congreso la llamaban con frecuencia para testimoniar sobre asuntos relacionados con China. Cuando el presidente Bill Clinton planeaba un viaje a China en 1998, acudió a la Dra. Goldman para buscar asesoramiento.

La Dra. Goldman fue crítica del estado chino pero cautelosamente optimista sobre el potencial del país para abrirse. No obstante, advirtió en The Times en 1999: “No hay garantía de que China siga a sus vecinos posconfucianos en el camino hacia la democracia.”

Merle Dorothy Rosenblatt nació el 12 de marzo de 1931 en New Haven, Conn. Sus padres, Jacques y Rose (Breslau) Rosenblatt, eran inmigrantes judíos: su padre de Rumania, su madre de lo que hoy es Bielorrusia. Su madre y su padre eran dueños de una tienda de telas de tapicería.

Estudió historia en el Sarah Lawrence College. Mientras tomaba cursos de verano en la Universidad de Wisconsin en 1950, entabló una conversación con otro visitante, Marshall Goldman; le impresionó que estuviera leyendo “La teoría de la clase ociosa” de Thorsten Veblen.

Se casaron tres años después, poco tiempo después de graduarse de la universidad. Ambos continuaron estudios doctorales, él en economía en Harvard y ella primero en Radcliffe College y luego en Harvard. Obtuvo su doctorado en historia en 1964.

Ambos consiguieron trabajos académicos en la zona de Boston: él en Wellesley College, donde se especializó en la economía soviética, y ella en la Universidad de Boston, donde enseñó de 1972 a 2001. Trabajó en el Centro Fairbank de Harvard hasta 2014.

Marshall Goldman falleció en 2017. Junto con su hijo Seth, la Dra. Goldman le sobreviven otro hijo, Ethan; dos hijas, Avra y Karla; 12 nietos; y cuatro bisnietos. Su hermano Adolph falleció en 2017.

Los Goldman se establecieron como una potente pareja académica. Organizaban cenas mensuales en el Centro Fairbank, reuniendo a expertos en la Unión Soviética y China de toda Nueva Inglaterra. Gracias a su extenso conocimiento de sus respectivos países, así como su capacidad para intercambiar ideas, se convirtieron en asesores frecuentes de políticos y líderes empresariales.

“No discutimos sobre los hijos,” le dijo la Dra. Goldman al Boston Globe en 1988. “Discutimos sobre el significado de Confucio.”