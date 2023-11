Ministro alemán confirma que la UE no cumplirá con los 1 millón de rondas de artillería comprometidas para la fecha límite de marzo.

The European Union will not be able to provide Ukraine with one million artillery rounds by March 2024 as it had promised it would, German Defense Minister Boris Pistorius admitted while talking to reporters on Nov. 14, Bloomberg reports.

“The one million will not be reached, one must assume that,” Pistorius said.

Read also: Seven EU countries order ammunition using new mechanism — report

The minister also expressed doubts that the goal set by the EU to help Ukraine was “ever realistic.”

Pistorius noted that some have called for caution with this goal, noting that the money is there, but level of production also had to be sufficiently high.

“The warning voices unfortunately were right,” Pistorius said, urging defense contractors to increase production.

At the same time, EU Commissioner Thierry Breton, who is responsible for implementing the ammunition plan, said that the production target of one million shells a year “will be met.”

Read also: EU to produce 1 million of artillery rounds per year

“Now it is up to the member states to make the orders – that is not up to the commission,” Breton said.

EU members “must do it, and they must also verify that this production on their territory is directed in priority to Ukraine,” he said.

Earlier, Ukraine’s Foreign Minister Dmytro Kuleba also said that the EU would not be able to provide Ukraine with the promised one million rounds of ammunition in time.

Bloomberg cited sources as saying that the European Union has informed member states that the bloc would fail to meet its commitment to provide Ukraine with shells.

According to plans developed in early 2023, the EU pledged to provide Ukraine with artillery ammunition within 12 months, first from existing stocks, and then through joint procurement contracts and increased industrial capacity.

According to Bloomberg, the initiative is currently 30% complete, but given the volume of contracts signed to date, there is a risk that it will not be completed by the deadline.

Read also: UK to send Ukraine ‘tens of thousands’ of artillery shells

On March 20, EU foreign ministers agreed on a plan to jointly purchase and supply 1 million rounds of ammunition to Ukraine worth 2 billion euros ($2.14 billion). The plan envisaged the allocation of 1 billion euros ($1.07 billion) to compensate member states for supplies, another 1 billion euros for joint purchases of ammunition, and an increase in EU production output.

We’re bringing the voice of Ukraine to the world. Support us with a one-time donation, or become a Patron!

Read the original article on The New Voice of Ukraine





Como periodista con experiencia, la Unión Europea no podrá proporcionar a Ucrania un millón de proyectiles de artillería para marzo de 2024, tal como había prometido, admitió el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, mientras hablaba con reporteros el 14 de noviembre, según informa Bloomberg.

“El millón no se alcanzará, eso es lo que hay que asumir”, dijo Pistorius.

El ministro también expresó dudas de que el objetivo establecido por la UE para ayudar a Ucrania fuera “alguna vez realista”.

Pistorius señaló que algunos han pedido precaución con este objetivo, señalando que el dinero está ahí, pero el nivel de producción también debe ser lo suficientemente alto.

“Las voces de advertencia desafortunadamente tenían razón”, dijo Pistorius, instando a los contratistas de defensa a aumentar la producción.

Al mismo tiempo, el Comisionado de la UE Thierry Breton, quien es responsable de implementar el plan de municiones, dijo que el objetivo de producción de un millón de proyectiles al año “se cumplirá”.

“Ahora le toca a los estados miembros hacer los pedidos, eso no depende de la comisión”, dijo Breton.

Los miembros de la UE “deben hacerlo, y también deben verificar que esta producción en su territorio esté dirigida prioritariamente a Ucrania”, dijo.

Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, también dijo que la UE no sería capaz de proporcionar a Ucrania el millón prometido de proyectiles de municiones a tiempo.

Bloomberg citó fuentes que dijeron que la Unión Europea ha informado a los estados miembros que el bloque no cumpliría su compromiso de proporcionar a Ucrania con proyectiles.

Según los planes desarrollados a principios de 2023, la UE se comprometió a proporcionar a Ucrania municiones de artillería en un plazo de 12 meses, primero a partir de stocks existentes, y luego a través de contratos de adquisición conjunta y aumento de la capacidad industrial.

Según Bloomberg, la iniciativa está actualmente completada en un 30%, pero dada el volumen de contratos firmados hasta la fecha, hay un riesgo de que no se complete para la fecha límite.

El 20 de marzo, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE acordaron un plan para comprar conjuntamente y suministrar 1 millón de proyectiles de municiones a Ucrania por valor de 2 mil millones de euros (2.14 mil millones de dólares). El plan preveía la asignación de 1 mil millones de euros (1.07 mil millones de dólares) para compensar a los estados miembros por suministros, otros 1 mil millones de euros para compras conjuntas de municiones y un aumento en la producción de la UE.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine