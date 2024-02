Mientras un hijo arriesga su vida para derrocar al rey, su padre guarda el trono. (Translated to Spanish)

Los antidisturbios aparecieron de la nada, furiosamente cargando hacia los jóvenes manifestantes que intentaban derrocar al rey Mswati III, quien ha gobernado la nación de Eswatini durante 38 años. El estallido de los disparos resonó en las calles, y los manifestantes comenzaron a correr por sus vidas.

Manqoba Motsa, un estudiante universitario, y sus compañeros comunistas rápidamente se disfrazaron, se pusieron camisetas sencillas sobre su regalía de martillo y hoz roja. Se agacharon por una calle empinada y se alejaron corriendo, pensando que, de alguna manera, habían escapado.

Entonces sonó el teléfono de Motsa: Un amigo cercano en la manifestación había sido herido. Lo encontraron tendido en una cama en la sala de emergencias, con un vendaje sangriento alrededor del torso y un tubo en el brazo.

“No podemos dejar de luchar”, dijo el manifestante herido, Mhlonishwa Mtsetfwa, a la docena de miembros del Partido Comunista de rojo que rodeaban su cama. “Lo haremos hasta nuestro último aliento.”

A lo largo de gran parte de África, esa ira es palpable en jóvenes activistas inquietos, como Motsa, que están presionando, protestando y a veces arriesgando sus vidas para derrocar a líderes de larga data a los que ven como obstáculos para el verdadero potencial del continente.

Mientras el mundo envejece y las naciones se preocupan por colapsar sin suficientes trabajadores para mantener a sus poblaciones envejecidas, África —el continente más joven, con una edad media de 19 años— está en el extremo opuesto del espectro. Cuenta con muchos jóvenes para impulsar el crecimiento económico y la influencia global.

Sin embargo, para la frustración de su población joven, África también tiene algunos de los líderes con más tiempo en el poder del mundo, quienes a menudo ponen su propio beneficio personal y su longevidad política por encima del bienestar de sus naciones, dicen los expertos en política del continente.

Al menos 18 jefes de estado en África han permanecido en el poder durante más de dos décadas en la era posterior al colonialismo, y muchos han dejado legados de pobreza, desempleo, inquietud y una élite gobernante rica y alejada de los problemas cotidianos de su gente.

La edad es una enorme línea divisoria política. Los 10 países con las mayores diferencias en el mundo entre la edad del líder y la edad media de la población se encuentran todos en África, según datos del Centro de Investigación Pew. La mayor brecha se encuentra en Camerún, donde el presidente Paul Biya, quien asumió el cargo en 1982, tiene 91 años. La edad media ahí es menor de 18, una diferencia de más de 70 años.

Muchos jóvenes africanos sienten que sus gobiernos están corrompidos hasta la médula y están exigiendo algo más allá de la manipulación de la política tradicional.

“Cualquier líder africano hoy es muy consciente de que los jóvenes pueden salir y causar problemas, problemas graves”, dijo Alcinda Honwana, profesora visitante de la London School of Economics de Mozambique, donde los jóvenes que acusaban al partido gobernante de manipular las elecciones tomaron las calles en octubre.

La Primavera Árabe en 2011, cuando los jóvenes ayudaron a derrocar a los líderes en Egipto y Túnez, estableció el escenario para otras revueltas juveniles en África, dijo la Dra. Honwana.

Ese mismo año, raperos en Senegal formaron un movimiento juvenil conocido como “Hartos”, que ayudó a derrocar al presidente en las elecciones. Su sucesor, Macky Sall, no se las ha arreglado mucho mejor con los jóvenes del país: lideraron férreas manifestaciones callejeras el año pasado exigiendo que no busque un tercer mandato. Eventualmente, dijo que no se postularía, pero recientemente pospuso las elecciones 10 meses, generando más protestas.

Músicos de Burkina Faso comenzaron un movimiento similar que alimentó enormes manifestaciones en 2014 y forzó la salida del presidente de larga data. Y en Sudán, jóvenes manifestantes también ayudaron a liderar la carga para derrocar al presidente Omar Hassan Al Bashir en 2019, y se quedaron en las calles para protestar por el régimen que lo reemplazó, con cientos muertos y miles más heridos en represiones militares.

En pocos lugares, las revueltas juveniles han sido tan sorprendentes como en Eswatini, un reino de 1,2 millones de personas que cambió su nombre colonial Swazilandia en 2018 por orden del rey.

El rey Mswati, de 55 años, el último monarca gobernante en África subsahariana, tomó el trono como un adolescente delgado y de rostro infantil en 1986, convirtiéndose en uno de los líderes con mayor tiempo en el poder del mundo. Su lugar en la cultura de la nación es tan reverenciado que, tradicionalmente, las personas que esperan dirigirse hacia él en uno de sus palacios se acercan gateando.

Miles de ciudadanos, la mayoría jóvenes, estallaron en furiosas protestas contra su control sofocante en 2021, iluminando los cielos con las llamas de negocios saqueados, muchos vinculados al rey. Los soldados y la policía respondieron con balas, matando a docenas.

El padre del rey, el rey Sobhuza II, prohibió los partidos políticos en las elecciones en 1973 y se otorgó poder absoluto. Una Constitución adoptada en 2005 puso algunas limitaciones al rey, pero los partidos políticos todavía están prohibidos en las elecciones, aunque los individuos pueden postularse por sí mismos. Todas las leyes deben contar con la aprobación del rey, los legisladores no pueden anular sus decisiones, él nombra al primer ministro y puede disolver el Parlamento a su voluntad.

Motsa, un estudiante universitario de 28 años que lucha por juntar suficiente dinero para la matrícula y graduarse, se reagrupó con activistas el año pasado para el 50 aniversario del decreto del rey Sobhuza, prometiendo causar suficiente caos para presionar una demanda notablemente ambiciosa: Querían una democracia. A falta de eso, esperaban que al menos la gente boicoteara las elecciones nacionales del año pasado, argumentando que votar simplemente daba la apariencia de credibilidad a un sistema falso.

“Nunca habrá una situación que nos haga abandonar la lucha”, dijo Motsa.

Ni siquiera su propia familia parece poder detenerlo, una señal de lo amplia que puede ser la brecha generacional.

El tío de Motsa dice que su activismo lo llevará a la muerte. Su madre teme que también los matará al resto. Y están horrorizados por sus demandas de traición de abolir la monarquía.

Después de todo, su tía es una de las muchas esposas del rey, y su padre es un soldado del ejército del rey, jurado para proteger el trono contra todas las amenazas, incluyendo a su hijo.

Ahora, el gobierno lo está buscando.

Este mes, la policía llevó a un líder del Partido Comunista a una sala de interrogatorios y le advirtieron que Motsa mejor tuviera cuidado.

Estaba siendo buscado, le advirtieron. Por terrorismo.