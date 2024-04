Microsoft intenta convencer a los usuarios de Windows 10 a actualizar con mensajes a pantalla completa.

Microsoft está tratando de animar a los usuarios de Windows 10 a actualizar a Windows 11 con notificaciones a pantalla completa 18 meses antes de la finalización del soporte. El usuario de Reddit Woopinah9 vio una notificación “mientras estaba trabajando”, donde Microsoft agradece a los “clientes” de Windows 10 por su lealtad con un mensaje a pantalla completa y luego explica la fecha de finalización del soporte. Es posible que esperes una actualización gratuita como parte de esta interrupción, pero desafortunadamente para este usuario de Reddit, su PC no puede actualizarse a Windows 11, por lo que es más “¡mira esta cosa genial que tenemos! oh, pero no puedes tenerlo”, como lo describe un usuario de Reddit.

Mientras que algunos usuarios de Windows 10 verán esta notificación y podrán actualizar a Windows 11, este usuario de Reddit en particular tiene uno de los millones de PC que no puede actualizar debido a los requisitos de hardware de Microsoft para Windows 11. “Tu PC no es elegible para la actualización a Windows 11, pero seguirá recibiendo correcciones y actualizaciones de seguridad de Windows 10 hasta que el soporte termine el 14 de octubre de 2025”, dice el mensaje de Microsoft.

La notificación también incluye enlaces a artículos sobre el fin del soporte y un enlace promocional para Windows 11. Las opciones para cerrar la interrupción a pantalla completa incluyen botones de “aprender más” y “recordarme más tarde”, lo que sugiere que esta notificación podría aparecer más de una vez. Hemos contactado a Microsoft para aclarar si se trata de una notificación única o si los usuarios de Windows 10 deben esperar ver notificaciones regulares como esta durante los próximos 18 meses.

Sorprendentemente, la notificación a pantalla completa de Microsoft no menciona directamente que los consumidores podrán seguir utilizando el sistema operativo de manera segura más allá del 14 de octubre de 2025 si están dispuestos a pagar. Microsoft reveló la semana pasada que las empresas deberán pagar $61 por dispositivo el primer año de Actualizaciones de Seguridad Extendida (ESU) para Windows 10. Esto se duplica a $122 el segundo año y luego se duplica nuevamente en el tercer año a $244.

Microsoft aún no ha detallado el precio de ESU para consumidores, pero la compañía anteriormente reveló que ofrecerá estas actualizaciones extendidas a los consumidores por primera vez. Las escuelas recibirán un gran descuento, con Microsoft ofreciendo una licencia de $1 para el primer año, que se duplica a $2 para el segundo año y luego se duplica nuevamente a $4 para el tercer año. Con suerte, los usuarios no comerciales de Windows 10 obtendrán descuentos similares, pero Microsoft dice que compartirá detalles “en una fecha posterior”.

Windows 11 solo es compatible con CPU lanzadas a partir de 2018 y con dispositivos que admiten chips de seguridad TPM integrados en las CPU más recientes. Como resultado, la adopción de Windows 11 ha sido más lenta que la de Windows 10, que también se ofreció a los usuarios de Windows 7 y Windows 8 como una actualización gratuita.