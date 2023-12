Mia Schem, una rehén israelí, comparte detalles angustiosos de su cautiverio en Gaza.

La francesa israelí Mia Schem fue retenida en Gaza durante tres días cuando, según dijo, fue sometida a una cirugía por una herida de bala que sufrió en el ataque de Hamas contra Israel. Durante días, y obligada a compartir habitación con su captor, no recibió analgésicos y tuvo que cambiarse los vendajes.

El relato de la Sra. Schem, quien ha hablado sobre sus 55 días en cautiverio en dos estaciones de televisión y en un ensayo fotográfico publicado en el periódico Yediot Ahronot, ha tocado una fibra particular en Israel.

Eco de otras experiencias de rehenes: falta de alimentos y agua y acceso mínimo a la atención médica. Pero sus entrevistas y relatos escritos, que no han podido ser confirmados de forma independiente, han ofrecido el panorama más detallado de la vida en cautiverio. Su familia no quiso ofrecer una entrevista al New York Times.

La Sra. Schem, una ciudadana francesa-israelí de 21 años de Shoham, Israel, fue secuestrada por Hamas después de huir del festival de música Nova durante el ataque terrorista del 7 de octubre que mató a unas 1.200 personas en el sur de Israel. A principios de la guerra, el grupo lanzó un video de ella en cautiverio, el primero de los más de 230 rehenes.

En sus recuerdos desde su liberación, la Sra. Schem ha descrito que la mantenían en el interior de una casa en Gaza en una habitación con su captor, y con su esposa e hijos en la habitación contigua. Su único momento a solas era en el baño, desde donde a veces asomaba sus dedos tatuados con la esperanza de ser reconocida, escribió en Yediot Ahronot.

Un día, mientras la Sra. Schem luchaba con un nudo en su pelo, su captor se acercó con unas tijeras, escribió. Ella le gritó, diciéndole que podía arreglarlo sola, lo que al final le llevó casi dos semanas debido a su brazo herido, dijo.

La Sra. Schem le contó a la televisión israelí que algunas jornadas, la esposa de su secuestrador “le traía comida”, pero no a ella.

“Hubo días en los que no me dejaban comer”, dijo la Sra. Schem.

Ella le contó a la televisión israelí que en cierto momento su captor la llamó para ver imágenes en la televisión de su madre hablando en una conferencia de prensa, dice que “para lastimarme”, pero que de todas formas sacó fuerzas para ver a su madre.

Otro día, su captor estaba frustrado después de que murieran sus amigos en un bombardeo israelí, dijo, agregando que solo lo consoló para “jugar el juego.” Otras veces, el bombardeo estaba cerca.

“Las ventanas se rompieron en la casa en la que estaba”, dijo.

En los últimos días antes de su liberación, la Sra. Schem dijo que la llevaron a túneles a casi 200 pies bajo tierra donde era difícil respirar.

En su video de rehén lanzado por Hamas, la Sra. Schem suplicaba para regresar a casa y describía que la habían operado. Ella le dijo a la televisión israelí que la habían instruido a decir que la estaban cuidando.

“Haces lo que te dicen”, dijo al describir el video. “Tienes miedo de morir”.

Finalmente, la Sra. Schem fue liberada a fines de noviembre durante una breve tregua entre Israel y Hamas. Desde entonces, dijo que ha sido sometida a más cirugías porque su hueso fue gravemente dañado cuando la hirieron de bala.

Ahora, en casa, ha tenido dificultades para superar su experiencia en Gaza y también por dejar atrás a otros rehenes.

“No puedo sacarlo de mi cabeza”, le dijo a la televisión israelí.