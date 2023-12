Mi regleta de enchufes favorita compatible con HomeKit es un excelente regalo con un descuento del 30% hoy

Con menos de tres semanas para Navidad, es probable que tus artículos de alto valor ya estén comprados, pero si buscas algo pequeño para el fan de Apple en tu vida, tenemos una gran idea de regalo: Amazon está vendiendo la regleta de enchufes inteligentes Meross Smart Plug Power Strip por $32 cuando se aplica un cupón de $2 al momento de la compra, un ahorro de $14 y el mejor precio que hemos visto.

Esta regleta de enchufes tiene cuatro tomas de corriente y cuatro puertos USB, cada uno de los cuales puede ser controlado con Siri y la aplicación Home. También admite programación a través de Escenas y Automatización y también funciona con Alexa y Google Assistant si aún no has cambiado a HomeKit. Tengo varios enchufes Meross en mi casa, incluida esta regleta de enchufes, y no puedo dejar de decir cosas buenas al respecto. Donde he tenido problemas ocasionales con otros enchufes y regletas de enchufes, los dispositivos Meross en la casa han sido muy confiables.

Hay pocas, o ninguna, regletas de enchufes HomeKit disponibles, así que si conoces a alguien que necesite una (o simplemente quieras ampliar tu propio hogar inteligente con Siri), aprovecha esta oferta ahora a un precio fantástico.