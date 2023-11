As a journalist with experience, it’s most definitely crucial for you to translate information in a manner that’s easily understandable. That’s why there’s no need to worry about the new language’s complexities; journalists can still manage to translate lucidly and effectively.

Más de 400 cargos políticos y miembros del personal que representan a unas 40 agencias gubernamentales enviaron el martes una carta al presidente Biden para protestar su apoyo a Israel en su guerra en Gaza.

La carta forma parte del creciente descontento interno sobre el apoyo de la administración a la guerra, y pide al presidente buscar un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y presionar a Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Es la última de varias cartas de protesta de funcionarios durante la administración Biden, incluyendo tres memorandos internos al Secretario de Estado Antony J. Blinken firmados por docenas de empleados del Departamento de Estado, así como una carta abierta firmada por más de 1.000 empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Los firmantes de la carta presentada el martes y la que se está circulando entre los empleados de la USAID son anónimos, explica la carta de la USAID, por “preocupación por nuestra seguridad personal y el riesgo de perder nuestros trabajos”. Los firmantes de los cables de disidencia del Departamento de Estado deben revelar sus nombres, pero esos cables no se han hecho públicos.

Aunque la administración Biden ha comenzado recientemente a expresar preocupación por el alto número de civiles palestinos muertos y ha urgido a Israel a mostrar contención, esa crítica incipiente parece no calmar a muchos en el gobierno de los Estados Unidos.

La carta, una copia de la cual fue revisada por The New York Times, comenzó denunciando los ataques del 7 de octubre por parte de Hamas, y luego instó al Sr. Biden a parar el derramamiento de sangre causado por la campaña militar de represalia de Israel en Gaza.

“Hacemos un llamado al presidente Biden para que exija urgentemente un alto el fuego; y para que llame a la desescalada del conflicto actual asegurando la liberación inmediata de los rehenes israelíes y de los palestinos detenidos arbitrariamente; la restauración del agua, el combustible, la electricidad y otros servicios básicos; y el paso de ayuda humanitaria adecuada a la Franja de Gaza”, señala la carta.

Dos cargos políticos que ayudaron a organizar la carta al Sr. Biden dijeron que la mayoría de los firmantes son cargos políticos de diversas religiones que trabajan en todo el gobierno, desde el Consejo de Seguridad Nacional hasta el F.B.I. y el Departamento de Justicia.

Algunos de los firmantes ayudaron a que el Sr. Biden fuera elegido en 2020, y dijeron en entrevistas que les preocupaba que el apoyo de la administración a la guerra de Israel en Gaza chocara con la postura de los votantes demócratas sobre el tema.

“La abrumadora mayoría de los estadounidenses apoyan un alto el fuego”, dice la carta, enlazando a una encuesta de octubre que muestra que el 66 por ciento de los estadounidenses, incluido el 80 por ciento de los demócratas, creen que los Estados Unidos deberían presionar a Israel para lograr un alto el fuego.

“Además, los estadounidenses no quieren que el ejército estadounidense se vea inmerso en otra costosa y sin sentido guerra en el Medio Oriente”.

Israel lanzó una invasión terrestre el mes pasado en Gaza en respuesta a los sangrientos ataques de Hamas el 7 de octubre que mataron a unas 1,200 personas, según el gobierno israelí. Hasta el momento, más de 11,000 palestinos han muerto en la ofensiva militar israelí según el ministerio de salud de Gaza.