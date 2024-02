Mapas: Donde Ucrania está luchando para detener el avance ruso.

Ucrania está en una lucha desesperada para contener el avance ruso.

Las fuerzas rusas capturaron la fortaleza ucraniana de Avdiivka antes del amanecer del sábado, siendo esta la primera gran victoria en el campo de batalla desde que tomaron Bakhmut el pasado mayo.

Pero en toda la longitud del frente de 600 millas, Ucrania tiene escasez de municiones sin una renovada asistencia militar estadounidense, y lucha por reponer sus propias fuerzas diezmadas después de dos años de lucha brutal.

1. Avdiivka

Rusia capturó la fortaleza ucraniana.

La ciudad ahora destruida de Avdiivka cubre apenas unas 12 millas cuadradas. Pero durante la mayor parte de una década, creó un bulto en la línea del frente que socavó las operaciones logísticas rusas. Está a solo unas millas de la ciudad de Donetsk, que Rusia ocupa desde 2014.

2. Marinka

Una ciudad destruida ahora es una base para los ataques rusos.

Para el mes pasado, las fuerzas rusas finalmente limpiaron a los últimos defensores ucranianos de Marinka, otra ciudad de primera línea.

3. Robotyne

Rusia busca revertir las mayores ganancias de Ucrania el año pasado.

Cuando la contraofensiva de verano fallida de Ucrania culminó el año pasado, sus fuerzas lograron avanzar solo unas diez millas en el frente sur, llegando más allá de la pequeña aldea de Robotyne.

4. Kreminna

Rusia está avanzando desde Kreminna para reclamar ciudades en el noreste que perdió ante Ucrania a fines de 2022.

Desde que las fuerzas rusas fueron expulsadas de los territorios ocupados en el noreste de Ucrania hace más de un año, perdiendo el control de más de 500 asentamientos repartidos en 11.000 kilómetros cuadrados, han estado luchando por intentar recuperarlos.

5. Bakhmut

Rusia ha recuperado el impulso, y una importante ciudad ucraniana podría estar al alcance de la artillería.

Rusia destruyó y luego tomó la ciudad de Bakhmut en mayo, su última ganancia territorial significativa en el campo de batalla antes de avanzar sobre Avdiivka esta semana.

