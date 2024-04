macOS 15 preparado para recibir una renovada y más inteligente aplicación de Calculadora que se parece a la de iOS

Al parecer, Apple se está preparando para actualizar la aplicación Calculadora para todas las mejores Mac. Un nuevo informe de AppleInsider sugiere que la Calculadora macOS 15 va a recibir un rediseño para que se parezca más a la versión de iOS 17, además de ser renovada con capacidades más inteligentes.

Con el nombre en clave “GreyParrot”, esto no es solo un retoque superficial. La aplicación Calculadora de Apple en macOS está programada para volverse más avanzada que nunca. Para empezar, podrás garabatear tus cálculos matemáticos directamente en la nueva función Math Notes, fusionando lo mejor de las aplicaciones de Calculadora y Notas. Y para cualquiera que alguna vez haya perdido la noción en un mar de números, la nueva cinta de historial será un gran cambio. Es probable que la aplicación incluya una nueva barra lateral que muestre todas tus aventuras pasadas de cálculos, accesibles con un simple clic.

La conversión de unidades también está recibiendo una renovación muy necesaria. Se acabaron los días de pasos separados para conversiones mundanas. Con la aplicación actualizada, las conversiones y los cálculos coexisten en armonía. Y no olvidemos las conversiones de divisas, que se basan en datos en tiempo real de internet para esas decisiones financieras sobre la marcha.

En términos de diseño, la aplicación está despojando sus bordes cuadrados en favor de una estética más redondeada, más parecida a iOS, lo cual era muy necesario. Y si alguna vez te has sentido frustrado por el tamaño estático de la ventana, ya no te preocupes. Las nuevas tamaños de ventanas ajustables y los botones cambiantes en forma significa que tu calculadora puede ser tan grande o tan pequeña como desees.

Parte de una revisión más amplia de macOS

Por supuesto, esta nueva aplicación Calculadora no ha sido confirmada por Apple. Y, por lo que se oye, todavía está en fase de pruebas. No todo pasa por las puertas perladas de Apple. Pero si estas características logran sobrevivir el corte, se espera que se estrenen en la WWDC 2024 el 10 de junio. Pero esta nueva aplicación está destinada a formar parte de una revisión más amplia de macOS.

Aún no sabemos mucho sobre el próximo macOS 15, pero sabemos que está en marcha y que Apple está lista para liberar sus capacidades de IA no solo para macOS, sino también para iOS 18. Las cosas también van a verse diferentes. Desafortunadamente, no está claro qué podría estar cambiando, aunque el filtrador Mark Gurman apunta a “importantes nuevas características y diseños”. Esperamos algo que combine el aspecto de iOS y visionOS, ya que se prevé que sea la dirección para el próximo software del iPhone.

