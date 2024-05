El informe de empleo de abril en EE. UU. muestra un mercado laboral más flexible, buenas noticias para la Fed Por Reuters

Estados Unidos. El crecimiento del empleo disminuyó más de lo esperado en abril y las ganancias salariales anuales se enfriaron, señales de un mercado laboral más relajado que son buenas noticias para los mercados y la Reserva Federal que probablemente requerirán más señales de este tipo antes de cambiar de una política de tasas altas por más tiempo.

La nómina no agrícola aumentó en 175,000 trabajos el mes pasado, informó el Departamento de Trabajo en su informe de empleo el viernes. Marzo fue revisado al alza para mostrar un aumento de 315,000 trabajos en lugar de 303,000. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las nóminas aumentarían en 243,000. La tasa de desempleo subió al 3.9% desde el 3.8%. Los salarios aumentaron un 3.9% en los 12 meses hasta abril después de subir un 4.1% en marzo.

REACCIÓN DEL MERCADO:

ACCIONES: sumó ganancias y aumentaron un 1.1% apuntando a una apertura fuerte en Wall Street BONOS: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó y se situó en 4.50%; Los rendimientos a dos años cayeron al 4.772% DIVISAS: el dólar cayó un 0.61%, mientras que el euro subió un 0.62%

COMENTARIOS:

TIMOTHY CHUBB, DIRECTOR DE INVERSIONES, GIRARD, WEST CHESTER, PENNSYLVANIA

“La respuesta del mercado es un suspiro de alivio. Era importante ver que el crecimiento salarial se moderara y no se acelerara especialmente en el contexto de la historia de la inflación.”

“Es demasiado pronto para incluir más recortes en las tasas. Un número no marca una tendencia. En general, la Fed está obteniendo la evidencia que necesita.”

“Mucho del crecimiento del empleo fue impulsado recientemente por la inmigración, lo cual es bueno para la disminución del crecimiento salarial ya que muchos de estos trabajos se encuentran en el extremo inferior del crecimiento salarial. Esto es una continuación del progreso, tanto en la imagen de la inflación como en el crecimiento que se está desacelerando.”

“Estamos comenzando a tener un poco más de claridad sobre cómo será este aterrizaje. Hemos estado hablando de uno duro. Ciertamente se ha retrasado pero no se ha negado.”

“En última instancia, estamos empezando a ver un progreso más duradero en la economía y una desaceleración de la inflación, de una manera que no es violenta o dramática. Hasta ahora ha estado llegando bastante suavemente.”

BRIAN JACOBSEN, ECONOMISTA JEFE, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

“El mercado laboral acaba de dar un gran paso hacia un mejor equilibrio. No hay nada malo en que las nóminas aumenten en 175,000. El peligro es que el cambio de caliente a templado no se detenga allí y se vuelva frígido. Los riesgos serían mayores si la Fed aún intentara subir las tasas, pero su pausa paciente mantiene los riesgos de sobrepasar a la baja bajos.”