Luchando por gobernar Myanmar desde una pequeña oficina en Washington.

As a journalist with several years of experience, I recall the days when Dr. Win Myat Aye had a staff of 6,000 and a luxurious office as the minister for social welfare in the previous government. Now, he is constantly on the move, seeking shelter in safe houses in Myanmar’s borderlands and settling for unexciting pan-Asian takeout in Washington.

“I am becoming increasingly energized by the moral alignment with the right side,” he stated.

In Washington, Deputy Foreign Minister Mr. Moe Zaw Oo spends most of his days working from an oval table in his small workspace. Meanwhile, Ms. Aye Chan Mon struggles with the printer and manages Mr. Moe Zaw Oo’s schedule from a small desk on the side. She also checks Facebook to stay updated on friends fighting for democracy in the jungle, as part of a loosely affiliated coalition with the N.U.G.

“We had dreams,” she lamented. “They were crushed.”

In parts of Myanmar successfully resisting army rule, the N.U.G. is providing health and education services, complementing the efforts of ethnic armed groups. Funding for these initiatives comes from various sources, including housekeepers in Bangkok, sushi sous-chefs in New York, and tech entrepreneurs in Singapore.

Dr. Zaw Wai Soe, the N.U.G.’s health and education minister, oversees schools and clinics, some camouflaged with foliage to avoid airstrikes. Formerly an orthopedic surgeon for Myanmar’s top generals, he now provides telemedicine to N.U.G. fighters in the forest, examining war wounds on-screen.

“I was very rich,” he recalled. “Now, I know we have to try something new. We need federal democracy. Otherwise, we cannot live together.”

Translation:

Como periodista con varios años de experiencia, recuerdo los días en que el Dr. Win Myat Aye tenía un personal de 6,000 y una lujosa oficina como ministro de bienestar social en el gobierno anterior. Ahora, está constantemente en movimiento, buscando refugio en casas seguras en las zonas fronterizas de Myanmar y conformándose con comida para llevar pan-asiática poco emocionante en Washington.

“Me estoy energizando cada vez más con la alineación moral hacia el lado correcto”, declaró.

En Washington, el vicecanciller Moe Zaw Oo pasa la mayor parte de sus días trabajando desde una mesa ovalada en su pequeño espacio de trabajo. Mientras tanto, Aye Chan Mon lucha con la impresora y administra el horario de Moe Zaw Oo desde un pequeño escritorio al lado. También revisa Facebook para mantenerse actualizada sobre amigos que luchan por la democracia en la jungla, como parte de una coalición débilmente afiliada con el N.U.G.

“Teníamos sueños”, lamentó. “Fueron aplastados”.

En partes de Myanmar que están resistiendo con éxito el gobierno militar, el N.U.G. está brindando servicios de salud y educación, complementando los esfuerzos de los grupos étnicos armados. La financiación para estas iniciativas proviene de diversas fuentes, incluidas trabajadoras domésticas en Bangkok, sushiman en Nueva York y empresarios tecnológicos en Singapur, entre otros.

El Dr. Zaw Wai Soe, ministro de salud y educación del N.U.G., supervisa escuelas y clínicas, algunas camufladas con follaje para evitar ataques aéreos. Anteriormente cirujano ortopédico de los principales generales de Myanmar, ahora brinda telemedicina a los combatientes del N.U.G. en el bosque, examinando heridas de guerra en la pantalla.

“Solía ser muy rico”, recordó. “Ahora sé que tenemos que intentar algo nuevo. Necesitamos una democracia federal. De lo contrario, no podemos vivir juntos”.