Los trabajadores tecnológicos pro-Palestina se oponen al proyecto de nube de Google

El lema de Google durante muchos años fue “No seas malvado”. Todo cambió a “hacer lo correcto” cuando la empresa tecnológica se convirtió en una subsidiaria de Alphabet en 2015. Sin importar el eslogan que elijas, parece que algunos empleados de Google sienten que su empresa está rompiendo su propio código ético al trabajar con el gobierno de Israel.

Esta semana, Google despidió a 28 empleados, nueve de los cuales fueron arrestados por participar en una protesta sentada en contra del contrato de la nube de la empresa con Israel. Tanto Google como Amazon firmaron un contrato de $1.2 mil millones con el gobierno israelí en 2021, con el objetivo de que “Proyecto Nimbus” suministre servicios de computación en la nube al gobierno y al ejército de Israel.

No todos los despedidos estuvieron directamente involucrados en la protesta, según el grupo que organizó las manifestaciones, No Tech for Apartheid. Sin embargo, el contrato Nimbus se ha vuelto cada vez más controvertido a medida que el número de palestinos muertos por ataques de Israel supera los 30,000. Recientemente, un experto de la ONU denunció la acción militar de Israel en Gaza, calificándola de genocidio.

“Sundar Pichai y Thomas Kurian son mercaderes del genocidio,” escribió No Tech for Apartheid en un comunicado de prensa. “No podemos comprender cómo estos hombres pueden dormir por la noche mientras su tecnología ha posibilitado la muerte, la desaparición o las heridas de 100,000 palestinos en los últimos seis meses del genocidio de Israel, y sigue en aumento.”

A pesar de que Google despidió a varios de sus trabajadores de la campaña No Tech for Apartheid, el grupo no se da por vencido. “La verdad es clara: Google nos tiene miedo,” dijo en el comunicado de prensa, añadiendo que las acciones de la empresa son contradictorias con la supuesta “cultura abierta” de Google.

No Tech for Apartheid afirma que en tres años de protestas, “aún no hemos recibido ninguna respuesta de ningún ejecutivo sobre nuestras preocupaciones.”

“Estos despidos masivos e ilegales no nos detendrán. Por el contrario, solo sirven como combustible adicional para el crecimiento de este movimiento”, dicen. “No se equivoquen, seguiremos organizándonos hasta que la empresa abandone el Proyecto Nimbus y deje de apoyar este genocidio.”

En cuanto al proyecto en sí, Google afirma en un comunicado que el trabajo en el Proyecto Nimbus “no está dirigido a cargas de trabajo altamente sensibles, clasificadas o militares relevantes para armas o servicios de inteligencia”. Pero los empleados pro-Palestina de Google señalan un informe de la revista Time, que revela detalles del contrato que indican que Google proporcionó servicios de nube al Ministerio de Defensa de Israel.

Un portavoz de Google respondió a la consulta de Fortune afirmando que “estas protestas formaron parte de una campaña de larga data por parte de un grupo de organizaciones y personas que en su mayoría no trabajan en Google.” Según la empresa, un “pequeño número de empleados” causaron una interrupción y violaron las políticas de la empresa al “obstruir físicamente el trabajo de otros empleados y evitar que accedieran a nuestras instalaciones.” Google dice que se notificó a la policía después de que los empleados no se retiraron después de “múltiples solicitudes,” y que las investigaciones sobre 28 empleados resultaron en su despido, añadiendo que Google seguirá “tomando medidas según sea necesario.”

Sin embargo, No Tech for Apartheid rechaza las afirmaciones de Google, incluyendo cómo Google insiste en que la mayoría de los trabajadores disidentes no eran empleados de Google, o que los manifestantes “dañaron propiedad” y obstaculizaron a otros empleados, como excusa para justificar sus acciones. El grupo afirma que los “despidos fueron claramente retaliatorios.”

No Tech for Apartheid también afirma que la persecución se ha dirigido más a “nuestros colegas palestinos, árabes y musulmanes” que a cualquier otra persona.

“Los trabajadores tienen el derecho de saber cómo se utiliza su labor, y de tener voz para garantizar que la tecnología que construyen no se utilice para hacer daño,” dijeron los manifestantes en un comunicado de prensa separado. “Google nos está privando de estos derechos básicos, lo que nos llevó a hacer una sentada en oficinas de todo el país.”

