Los propietarios de PlayStation 5 obtienen 6 meses de suscripción gratuita a Apple Music

Apple and Sony have teamed up to offer six months of Apple Music free to PlayStation 5 owners. The offer is only valid for new or qualified returning users, not existing subscribers.

Apple’s music streaming now comes with a relatively short one-month trial period. So, this promotion could be a boon for users on the fence about trying Apple Music.

Your PS5 can get you free Apple Music subscription

La oferta de acceso gratuito a Apple Music durante seis meses para PS5 se aplica a los compradores de consolas existentes y nuevos. Dura hasta el 15 de noviembre de 2024, por lo que tendrás mucho tiempo para canjear la oferta. Y si compras una nueva PS5 entre ahora y antes de la fecha de caducidad, puedes reclamar la oferta.

Sin embargo, debes usar la aplicación de Apple Music en el PlayStation 5 para obtener la suscripción gratuita. La aplicación no está preinstalada en la consola; debes descargarla de la tienda. No es posible usar ningún otro dispositivo para reclamar la suscripción gratuita.

Una vez canjeado, puedes usar Apple Music en cualquier dispositivo que desees. Además de Apple Music, la suscripción también te proporcionará acceso a Apple Music Classical.

Sony está ejecutando la promoción en casi todos los países donde la PS5 está a la venta, incluyendo EE. UU., Canadá, Europa, India, China y otros mercados clave. Una suscripción mensual a Apple Music cuesta $10.99 en EE. UU., por lo que al aprovechar la promoción, ahorras $65.94. Puedes encontrar los términos y condiciones completos de la oferta aquí.

Oferta no aplicable para usuarios existentes

Lamentablemente, no puedes reclamar la oferta si ya pagas por el servicio de transmisión de música de Apple. Pero si tu suscripción fue cancelada hace mucho tiempo, es posible que seas elegible para canjear la promoción.

Esta no es la primera vez que Apple y Sony han ofrecido ventajas gratuitas a sus usuarios. En julio de 2021, las dos compañías ofrecieron 6 meses de Apple TV+ gratis a los propietarios de PS5. Hacia el final del mismo año, podías obtener cinco meses de suscripción a Apple Music gratis a través de Shazam.