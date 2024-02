Los profesionales encuentran su espíritu competitivo en desafíos de fitness en grupo.

La música electrónica resuena en la enorme habitación mientras los competidores corren alrededor del perímetro, con el rostro tenso por la determinación y la fatiga. Otros empujan pesados trineos, realizan estocadas con sacos de arena en los hombros y lanzan pelotas con peso. “¡Manchester, hagan ruido!” grita un presentador a través de los altavoces. Los espectadores vitorean.

Este es Hyrox, una competencia de acondicionamiento físico que atrajo a 7,500 participantes a un centro de exposiciones en la ciudad del norte de Inglaterra durante un fin de semana de enero. El último ejercicio grupal que combina cardio y fuerza se ha vuelto popular entre profesionales y una nueva generación de directores ejecutivos que desean promover un estilo de vida saludable e inculcar una competencia sana entre empleados.

Observando nerviosamente se encuentra Mike, un piloto de 48 años de Cheltenham, esperanzado de completar su primer circuito de Hyrox en menos de 70 minutos, 22 minutos más rápido que el promedio, y mucho más rápido que el más lento de más de cuatro horas.

A pesar del horario de vuelo de Mike, está contento de haber mantenido su entrenamiento, completando un sólido entrenamiento en Chennai unos días antes. Su amigo, Chris, un director de la empresa, dice que le ha ayudado a recalibrar su vida. “Me metí de nuevo en el fitness después de centrarme en mi carrera”.

Otro participante que espera el evento dobles es Michael Murray, director ejecutivo del grupo minorista del Reino Unido Frasers y yerno de Mike Ashley, el fundador de la empresa. Después de su primer Hyrox en mayo del año pasado, Murray ahora lo ve como la base de su desempeño empresarial. “Me estaba aburriendo con solo entrenar y no tenía metas reales”. Su entrenador le sugirió Hyrox. “Me gustan los logros … me gusta tener un camino hacia el éxito”. Se entrena durante una hora al día, normalmente a las 6:30 am. La mañana del concurso hizo “un pequeño y tranquilo trote [para] refrescar mi mente, para poder pensar”.

Este tipo de compromiso deportivo, Murray completa más tarde el evento dobles de Manchester en 58.01, marca un cambio respecto a Ashley, su predecesor como CEO de Frasers, que era más conocido por sus sesiones de bebida. “La industria del deporte no era conocida por el deporte”, dice Murray diplomáticamente, mostrando una sonrisa de dientes blancos. “El mundo corporativo en general no era conocido por la forma física”.

[El] Cambiar eso fue parte de la motivación para Christian Toetzke, cofundador y director ejecutivo de Hyrox, quien creó el evento para entusiastas de los gimnasios competitivos que quieren encajar el entrenamiento en medio de las exigencias del trabajo y la familia. Toetzke, quien anteriormente fue CEO de Ironman, dice que los maratones y triatlones pueden ser demasiado intensivos en cuanto al tiempo. “Siempre fue, por diversas razones, demasiado aburrido, demasiado unidireccional, demasiado largo, demasiado consumidor de tiempo. Si vives en Londres, ¿dónde vas con tu bicicleta?” El nombre proviene de “híbrido” y “rox” como en estrella de rock; “Fue una X porque simplemente se ve más cool”.