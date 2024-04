Los precios del petróleo suben ligeramente antes de más indicios de tasas; ganancias semanales en el horizonte Por Investing.comLos precios del petróleo aumentan ligeramente antes de más pistas sobre las tasas; ganancias semanales en espera Por Investing.com

Investing.com– Los precios del petróleo subieron ligeramente en el comercio asiático el viernes y estaban listos para terminar la semana de manera positiva en medio de apuestas por suministros más ajustados y una persistente inestabilidad geopolítica en Medio Oriente.

Pero las ganancias fueron modestas ya que los operadores estaban nerviosos antes de los datos clave de inflación en EE.UU. que se esperaban más tarde en el día, los cuales ofrecerán más pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

subió un 0,4% a $89,32 por barril, mientras que aumentó un 0,4% a $83,86 por barril a las 20:54 ET (00:54 GMT).

Una caída en el dólar, tras débiles datos de crecimiento económico de EE.UU., ofreció cierto alivio a los precios del petróleo.

Precios del petróleo listos para ganancias semanales; Riesgos en Oriente Medio persisten

los precios estaban subiendo alrededor del 2% durante la semana, mientras que los precios del WTI estaban listos para añadir alrededor del 0,5%.

Los precios subieron en sesiones recientes al mostrar datos que la de EE.UU. en general disminuyó más de lo esperado la semana pasada, lo que indica cierta presión en los mercados petroleros globales.

Persistían las preocupaciones por las interrupciones en los suministros de Oriente Medio a medida que Israel intensificó sus ataques contra Gaza. Aunque una guerra con Irán no se materializó, el conflicto Israel-Hamas mostraba pocos signos de detenerse.

EE.UU. también estaba listo para movilizar más ayuda militar para Israel después de que el presidente Joe Biden aprobara un proyecto de ley a principios de esta semana.

Esto mantuvo ciertos elementos de prima de riesgo en juego para los precios del petróleo, ayudándolos a resistir las preocupaciones sobre una demanda más débil y un crecimiento global debilitado.

Sin embargo, los precios del petróleo estaban por debajo de los máximos de cinco meses alcanzados a principios de abril, ya que la falta de una escalada inmediata en el conflicto Irán-Israel hizo que los operadores excluyeran cierta prima de riesgo del crudo.

El petróleo ignora débiles datos de EE.UU., se espera la inflación del PCE

Los precios del petróleo subieron incluso cuando los datos más suaves de EE.UU. publicados esta semana generaron preocupaciones sobre una desaceleración en la demanda del mayor consumidor de combustible del mundo, ya que el crecimiento se vio presionado por una inflación persistente y tasas de interés altas.

Se sumaron a estas preocupaciones señales de inflación persistente en el país, ya que un para el primer trimestre fue más alto de lo esperado.

El enfoque estaba ahora completamente en los próximos datos de , que se esperaban más tarde el viernes. La lectura es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, y se espera que influya en la perspectiva del banco central sobre las tasas.

Los precios del petróleo mostraron cierta debilidad ya que los operadores excluyeron en gran medida las expectativas de que la Fed comenzará a recortar las tasas de interés tan pronto como junio.