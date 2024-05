California se burla de ‘puente de mil millones de dólares a ninguna parte’ | Noticias de EE. UU.

Las autoridades en California han sido burladas por un puente de “mil millones de dólares” que no lleva a ningún lugar.

El gobierno estatal de California ha planeado durante mucho tiempo un proyecto de tren de alta velocidad de Los Ángeles a San Francisco.

A pesar de que la financiación inicial fue aprobada en 2008, la línea todavía está lejos y se espera que cueste más de $100 mil millones en total.

Hasta ahora, la construcción solo ha comenzado en la fase más temprana y los fondos adicionales se han utilizado en la planificación ambiental previa en el Sistema de la Fase I.

Sin embargo, la Autoridad de Tren de Alta Velocidad de California recientemente publicitó una de las secciones completadas de la construcción, finalizada en 2018 y reportada a costar $1 mil millones por sí sola.

Se trata de un tramo de 0.3 millas de puente, llamado The Fresno River Viaduct en el condado de Madera, y ha atraído burlas por ir de la nada a la nada.

Fotos compartidas por la autoridad del puente muestran que está conectado a nada en ambos extremos, con algunos afirmando que es indicativo del proyecto en general.

Corre sobre una carretera y cerca de varias casas, paralelo a otra vía férrea, pero actualmente no sirve para nada.

Elon Musk se burló de la reciente publicación de X de la construcción, con el multimillonario publicando un emoji llorando en respuesta a las noticias del proyecto.

Otros también comentaron en las redes sociales.

Sin embargo, varias de las críticas hacían afirmaciones falsas sobre el viaducto, su costo y el tiempo que llevó completarlo.

Desde que se terminó hace seis años, después de tres años de construcción, se han completado docenas de estructuras más y hay más de cien millas en construcción activa en todo el proyecto.

Debido a la vasta escala de los trenes de alta velocidad, suelen ser proyectos complejos, costosos y largos, with the California High Speed Rail no siendo diferente.

El ferrocarril entraría en uso en algún momento a principios de la década de 2030, pero se dice que su eliminación sigue siendo una posibilidad.

Se ha contactado con California High Speed Rail para obtener comentarios.