Contrariamente a las afirmaciones que circulan en los medios de comunicación, Roman Ihnatov, el jefe de la Comisión Superior de Calificación de Jueces (HQCJ) de Ucrania, no posee un pasaporte ruso, informó el proyecto de periodismo de investigación Schemes el 22 de diciembre.

Dado el considerable influencia ejercida por la HQCJ en la configuración de las trayectorias profesionales de jueces en toda Ucrania, los esfuerzos de investigación realizados hace un año por el periodista de Schemes, Heorhiy Shabayev, escrutaron el historial de Ihnatov durante su candidatura. La investigación reveló que Ihnatov solo poseía un antiguo pasaporte soviético, desmintiendo así los rumores sobre su ciudadanía rusa.

Los periodistas enfatizaron que Ihnatov nunca ha buscado ni obtenido la ciudadanía rusa, y el registro oficial de pasaportes rusos, Rospasport, no lo lista como ciudadano.

La controversia en torno al presunto número de pasaporte ruso atribuido a Ihnatov proviene de una combinación de dígitos encontrados en su antiguo pasaporte soviético (primeros seis dígitos — 614064) y su fecha de emisión (09.12). Los periodistas explicaron que el tercer y cuarto dígito suelen corresponder al año de emisión, y la serie “40” se proyecta que será asignada a Rusia a partir de 2040.

A pesar del frenesí mediático, el medio de comunicación ucraniano ZN.UA informó que la Comisión Superior de Calificación de Jueces recibió una carta del Servicio de Seguridad de Ucrania afirmando que Ihnatov posee ciudadanía rusa. Ihnatov negó vehementemente estas acusaciones, desafiando a las autoridades a presentar pruebas.

“Cuando pasé por la HQCJ, me revisaron dos veces — la primera abiertamente y la segunda en secreto,” dijo.

“Se obtuvo información de que nunca tuve ciudadanía rusa. Si la tengo, por favor muéstrenme el pasaporte, muéstrenme algo. Pero no hay nada.”

Ihnatov expresó preocupaciones sobre posibles provocaciones contra funcionarios de la HQCJ y solicitó medidas de seguridad adicionales. Su mandato como jefe de la Comisión Superior de Calificación de Jueces comenzó en junio de 2023.

