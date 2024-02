Los manifestantes pro-palestinos de Seattle prometen seguir causando perturbaciones.

SEATTLE – Manifestantes que exigían un alto el fuego en Gaza salieron a las calles el sábado, marchando por el centro de Seattle.

Sus acciones bloquearon carriles de tráfico, e incluso algunos manifestantes usaron sus autos personales para cerrar calles al uso público.

Los organizadores le dijeron a FOX 13 que inicialmente comenzaron su manifestación en el Westlake Center antes de llegar a su parada final en el centro, cerca de las Esferas de Amazon.

“Comenzamos en Westlake Park alrededor del mediodía,” dijo Hossam Nasr del grupo Palestinian Youth Movement. “Marchamos hacia Pike Place Market. Llegamos allí alrededor de la 1:30, nos quedamos un rato y luego marchamos aquí a las esferas.”

Nasr estimó que hubo más de 1,000 participantes a lo largo del día.

Estas protestas de fin de semana se han convertido en la norma desde que estalló la guerra entre Palestina e Israel. Los organizadores del grupo le dijeron a FOX 13 que no tienen planes de desacelerar o terminar sus protestas.

“Mientras más intentan silenciarnos, más fuerte se vuelve nuestra voz,” dijo Nasr. “El hecho de que tuvimos una de las marchas más concurridas por Palestina en Seattle desde el inicio de este genocidio demuestra que esta política de violencia y opresión no va a funcionar, no nos intimida, no nos asusta.”

FOX 13 solicitó aclaración sobre a qué se refería el grupo con “política de violencia y opresión” pero no obtuvo una respuesta clara.

También preguntamos si los manifestantes están preocupados por violar leyes y enfrentar cargos, ya que 12 manifestantes enfrentan problemas legales derivados del cierre de la I-5. Ese incidente también involucró a manifestantes pro-Palestina.

“No creo que sea seguro compartir nuestro plan exactamente,” dijo Taylor Young.

Young está con el Party for Socialism and Liberation.

“Normalmente nos cuidamos mutuamente a pesar de la represión policial,” dijo. “Las organizaciones que forman parte de eso, estamos siguiendo muy de cerca la investigación policial sobre los cargos, pero de nuevo, eso no ha sido nuestro enfoque. El enfoque es el genocidio que está ocurriendo en Palestina.”

A pesar de las interrupciones en las calles, no hubo informes de arrestos o citaciones por parte de la policía el sábado.

Funcionarios de SDOT que estaban monitoreando las condiciones del tráfico dijeron que las protestas terminaron alrededor de las 4 p. m.