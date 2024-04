Los Juegos Olímpicos de París están a 100 días de distancia – Recintos listos pero preguntas sobre la ceremonia de apertura y la seguridad.

Sigue la cobertura olímpica de The Athletic aquí.

Dentro de 100 días, París será la sede de la jamboree deportiva más famosa del planeta: los Juegos Olímpicos de verano.

Habrá acción en 32 deportes seguidos por millones de visitantes, así como una ceremonia de apertura sin precedentes programada para llevarse a cabo en el río Sena, que atraviesa el corazón de la ciudad. Por lo menos, ese es el plan A, de todos modos — Emmanuel Macron, el presidente francés, confirmó un plan de contingencia fuera del río por primera vez el lunes.

La emoción aún no se ha apoderado de París. Las decoraciones alrededor de la ciudad siguen discretas para unos Juegos otorgados a la capital francesa en septiembre de 2017. El Ayuntamiento ha sido empapelado con regalías olímpicas, pero el enfoque de la comunicación ha sido principalmente en la practicidad — “anticiper les jeux” (anticipar los Juegos), como lo representan los carteles en el metro de París, el sistema de metro de la ciudad.

Los últimos años han visto mucho enfoque en la organización de los Juegos, pero ha habido mucha más discusión sobre el impacto práctico. Las autoridades han luchado y han discutido para cumplir con plazos y objetivos. Ha habido temores en torno a la seguridad, exacerbados por la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto Israel-Gaza, con la audaz ceremonia de apertura basada en río — programada para ser la primera vez que unos Juegos no se abren en un estadio — una área de preocupación en particular.

Añada preocupaciones sobre la interrupción del transporte y las amenazas de huelga de sindicatos con trabajadores del sector público, incluida la policía, que exigen concesiones salariales por el trabajo adicional anticipado para los Juegos, y la preparación ha sido todo menos suave. Incluso los ‘les bouquinistes’, los vendedores de libros que mantienen una tradición de 400 años en las orillas del río Sena, estallaron en protesta ante la perspectiva de una eliminación temporal para la ceremonia de apertura.

Los libreros han bordeado el Sena durante más de cuatro siglos (Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu Agency a través de Getty Images)

Pero ahora, el enfoque debería centrarse en qué más tienen que ofrecer los Juegos antes de que comiencen los Juegos Olímpicos el 26 de julio (aunque las competencias de hombres y mujeres de fútbol y rugby siete comienzan el 24 de julio), con los Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo del 28 de agosto al 8 de septiembre.

“Esta es la edición francesa”, bromeó Emmanuel Gregoire, el primer adjunto alcalde de París, al ser preguntado sobre el optimismo antes de los Juegos en una rueda de prensa este mes. “Al principio, solo hablamos de problemas, pero sentimos que la alegría está creciendo”.

La llama olímpica ahora está encendida, encendida el martes en el Monte Olimpo en Grecia antes de comenzar su recorrido por 400 ciudades en 65 regiones de los territorios franceses y aterrizar en Marsella el 8 de mayo.

Los primeros corredores de la antorcha con la llama olímpica en Olimpia el 16 de abril (Sócrates Baltagiannis/picture alliance a través de Getty Images)

Ha sido un largo camino para llegar a este punto. Desde que a París se le otorgaron los Juegos, ha habido una pandemia global — que primero pospuso los Juegos de Tokio y luego los forzó a puertas cerradas — conflictos en Europa y Medio Oriente, presiones inflacionistas y titulares chillones sobre infestaciones de chinches en París.

Es seguro decir que el mundo podría hacer con un poco de alegría y tal vez los Juegos puedan brindar eso.

La pregunta ahora es si París está lista.

¿Están listos los lugares deportivos?

Los sitios permanentes están listos. París tiene como objetivo albergar unos Juegos sostenibles y centrados en el verde, con el 95 por ciento de los lugares del torneo siendo temporales o utilizando infraestructura existente.

Los nuevos sitios permanentes — aquellos construidos específicamente para los Juegos — están casi listos. El único nuevo lugar de deportes dentro de París, el Adidas Arena en Porte de la Chapelle en el 18º distrito, abrió en febrero. El sitio de dos hectáreas albergará bádminton, gimnasia rítmica, para-bádminton y para-halterofilia.

Los otros dos nuevos sitios, la Villa Olímpica y el Centro Acuático, están en Saint-Denis, al norte de París y cerca del Stade de France, el estadio nacional. La Villa Olímpica fue entregada al comité organizador en febrero y el Centro Acuático abrió este mes.

El Centro Acuático frente al Stade de France en febrero (Stephane de Sakutin/AFP a través de Getty Images)

“Pensé que no era posible, pero los entregamos dos semanas o un mes antes de la fecha (debida)”, dijo Rabadan. “Así que esto es un buen punto por dos razones. Primero, porque no estamos atrasados y hay menos presión. Segundo, porque queremos respetar nuestro presupuesto”.

No todo está terminado, sin embargo. Los sitios temporales y renovados están en proceso de finalización, mientras que algunos sitios de entrenamiento aún no están listos. Rabadan agregó: “Algunas de las renovaciones para los campos de entrenamiento y lugares, las estamos terminando. Por ejemplo, tenemos una piscina masiva en el norte de París (20º distrito), Piscine Georges-Vallerey. Eso abrirá a finales de abril”.

Los lugares reacondicionados incluyen el renovado Estadio Yves du Manoir, utilizado durante la octava Olimpiada en 1924, que albergará competiciones de hockey. Los lugares temporales también se están juntando alrededor de lugares emblemáticos, como la Torre Eiffel (voleibol de playa), la Plaza de la Concordia (que se convertirá en un parque urbano y albergará baloncesto 3×3, BMX estilo libre y skateboard), el Champ de Mars (judo y lucha) y el Hôtel de Ville (tiro con arco, atletismo, ciclismo). El Grand Palais, en los Campos Elíseos, albergará taekwondo y esgrima.

También se está utilizando y a veces readaptando infraestructura existente, como el hogar del Abierto de Francia de tenis, Roland-Garros (tenis y boxeo), y La Défense Arena, que es el hogar del equipo de rugby Racing 92 y alberga importantes eventos de conciertos pero albergará natación y waterpolo.

“Estamos exactamente donde nos gustaría estar 100 días antes de los Juegos Olímpicos”, dijo Rabadan.

¿Qué hay de otras infraestructuras, como el transporte?

La extensión de la Línea 14 del Metro está programada para estar lista. Esto conectará Saint-Denis, el corazón de los Juegos, con el aeropuerto de París-Orly. La capacidad se está incrementando con más trenes y otros desarrollos, como una extensión del tranvía a Porte Dauphine, que permitirá el acceso a Porte de la Chapelle. Eso está completo ahora. El grupo de nuevas líneas, llamado “Grand Paris Express”, no estará completamente listo. Las nuevas líneas 15, 16, 17 y 18 se abrirán antes de 2030.

“Hemos sabido durante mucho tiempo que el Paris Express no podría estar listo para los Juegos”, dijo Gregoire. “Así que no es un problema, pero por supuesto, podría haber sido mejor. Pero estas líneas no sirven a los sitios olímpicos. El aspecto principal es que estamos garantizados de tener la línea 14 en París. Esta se abrirá en mayo o junio”.

“Tendremos un 15 por ciento más de ofertas de trenes y metros durante los Juegos”, dijo Rabadan.

La autopista Charles de Gaulle, una nueva línea que acelerará los enlaces entre el aeropuerto Charles de Gaulle y la Gare de l’Est, no estará lista. “Se suponía que se entregaría para los Juegos Olímpicos”, dijo Gregoire. “Pero hace cinco años, sabíamos que no estaría lista. Estará lista a finales de 2025-26”.

Más trenes y más personas significarán más costo. Durante los Juegos, las tarifas de transporte se duplicarán.

¿La ceremonia de apertura realmente ocurrirá en el Sena?

Según las cosas, los atletas desfilarán fuera de un estadio por primera vez, como parte de una gran flotilla de barcos a lo largo del río Sena.

El evento comenzará en la Bibliothèque Nationale y concluirá en el Trocadéro, el sitio del Palais de Chaillot, en la orilla opuesta al río de la Torre Eiffel.

Promete ser un espectáculo llamativo, pero se han planteado preguntas sobre la viabilidad — especialmente dada la amenazas de seguridad elevadas. El mes pasado, tras un ataque en una sala de conciertos en Moscú que mató a más de 130 personas, Francia elevó su nivel de alerta terrorista a su nivel más alto.

La complejidad e incertidumbre se deben principalmente a los grandes números que se espera asistan y al desafío de asegurar el río. Las esperanzas iniciales de más de un millón de asistentes se desvanecieron rápidamente, pero la capacidad sigue siendo más de cinco veces la del Stade de France (que puede albergar 80,000 personas).

Además de los 10,500 atletas, alrededor de 600,000 personas asistirán a la ceremonia. De ellos, 104,000 son entradas pagadas vendidas por el Comité Olímpico, 220,000 se distribuyen entre los organizadores (el gobierno, la ciudad de París y París 2024), y 200,000 serán para aquellos en barcazas o viendo desde balcones.

(Emmanuel Dunand/AFP a través de Getty Images)

Otras consideraciones han tenido algún impacto. Les bouquinistes, los vendedores de libros que han bordeado el Sena en cierta capacidad durante casi 400 años, causaron algunos problemas cuando se negaron a quitar sus puestos de cajas, algunos con un siglo de antigüedad, para la ceremonia de apertura. Este desacuerdo se resolvió, aunque a un costo, después de que Macron intervino. “Perdimos a 70,000 espectadores para garantizar la seguridad”, dijo Rabadan.

Entonces, ¿hay un plan B? Ha habido mensajes mixtos. Este mes, los funcionarios de la ciudad de París insistieron en que el evento no se llevaría a cabo fuera del agua. “Podemos reducir el impacto y las instalaciones de la ceremonia de apertura si el riesgo internacional se vuelve más duro”, dijo Rabadan. “Podemos reducirlo, el espectáculo, el número de personas. Pero no hay un plan B”.

Pero el lunes, Macron dijo que había contingencias, posiblemente incluso fuera del río. Preguntado qué pasaría si los riesgos de seguridad hicieran que la procesión por el río fuera demasiado arriesgada, dijo a BFM TV/RMC: “Hay planes B y C. Tenemos una ceremonia que se limitaría al Trocadéro para que no cubra todo el Sena. O podríamos regresar al Stade de France. Esto es lo que se hace tradicionalmente”.

En un comunicado el lunes, los funcionarios de la ciudad dijeron: “Al anunciar proyectos alternativos, el presidente reiteró su compromiso prioritario con la ceremonia en el Sena. Este es un objetivo compartido por todas las partes interesadas”.

Si París puede llevar a cabo la ceremonia en su totalidad, será espectacular. La ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos se llevará a cabo a lo largo de los Campos Elíseos.

¿Qué sabemos sobre los planes de seguridad?

El ministro del interior de Francia, Gerald Darmanin, delineó este mes que se establecería un perímetro “antiterrorista” alrededor del Sena una semana antes de la ceremonia de apertura. Será de varios kilómetros cuadrados y estará cerrado al tráfico a menos que esté autorizado, mientras que 15 estaciones de metro y tranvía se cerrarán también. Solo cuatro puentes permanecerán abiertos. Luego, se intensificará nuevamente el 26 de julio, con la entrada no permitida después de la 1 pm. Aquellos que viven dentro de este cordón de seguridad necesitarán un código QR para entrar. “Si no se ha registrado, no podrá regresar”, dijo Darmanin.

“La policía necesita verificar quiénes son en caso de que representen una amenaza para la seguridad”, agregó Gregoire. “Tendrán fuertes medidas de seguridad días antes. La idea es mantener la posibilidad de que los vecinos puedan dar la bienvenida a amigos y familiares. Al mismo tiempo, garantizar la seguridad”.

Se están llevando a cabo controles para voluntarios y portadores de antorchas. Este mes, Darmanin dijo al canal LCI que habían “excluido a 800 personas, incluidas 15 en ‘Fiches S’ (la lista de las amenazas más serias)”.

¿Qué hay sobre nadar en el Sena?

París quiere albergar los Juegos Olímpicos más limpios de la historia y planea limpiar el río Sena y usarlo para albergar eventos, como triatlón y natación en aguas abiertas. Nadar en el Sena ha estado prohibido desde 1923, pero los organizadores esperan poder abrir tres áreas de baño en el río antes de 2025, un objetivo clave del legado de los Juegos.

Para ayudar a compensar el severo desbordamiento de aguas residuales durante intensas lluvias, se está construyendo una nueva cuenca de almacenamiento de varios millones de dólares cerca del río, diseñada para almacenar suficientes aguas residuales para llenar 20 piscinas olímpicas. Se han planteado preocupaciones sobre la idoneidad del río en un escenario de peor caso, como después de lluvias intensas. “Necesitas un plan B en caso de que no sea posible nadar”, dijo la campeona olímpica reinante de natación en aguas abiertas de 10 kilómetros Ana Marcela Cunha, hablando con AFP el mes pasado. “La salud de los atletas debe ser lo primero”.

Los funcionarios de la ciudad insisten en que tienen confianza en que los eventos basados en el río se llevarán a cabo sin peligro, pero el riesgo de una etapa del triatlón (natación, ciclismo y carrera) sigue latente.

“Sabemos que si hay un problema, podemos retrasar el evento dos días”, dijo Rabadan.

“Terminaremos todo el trabajo y la calidad del agua (será adecuada). A menos que tengamos dos meses de lluvia continua durante el verano, estaremos listos”.

¿Cuánto costará todo esto?

El mes pasado, la agencia de calificación crediticia S&P Global estimó que los Juegos Olímpicos de París son “poco probables de hacer un daño duradero a las finanzas de Francia”.

Según el Comité Olímpico Internacional (COI), el 96 por ciento del presupuesto para la organización de los Juegos proviene del sector privado, “es decir, el COI, empresas asociadas, la oficina de boletos de los Juegos y licencias”.

Una revisión del presupuesto de 2022 por París 2024 señala un total de 4,38 mil millones de euros (3,74 mil millones de libras, 4,66