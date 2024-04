Los inversores apuestan a que los bancos centrales globales se verán obligados a retrasar las rebajas de tasas.

Los inversores están retrasando sus expectativas de recortes de tasas de interés en todo el mundo, a medida que la batalla de la Reserva Federal de los Estados Unidos con las presiones de precios complica los planes de flexibilización de otros bancos centrales.

Según los informes más recientes de EE.UU. sobre una serie de malos datos de inflación, los mercados redujeron sus previsiones de recortes de tasas por el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, así como por la Fed misma.

“Los problemas de inflación de la Fed tienen una dimensión global y otros bancos centrales no pueden ignorarlos,” dijo James Knightley, economista jefe internacional de ING en Nueva York. “En particular, si la Fed no puede recortar las tasas pronto, podría aumentar la fortaleza del dólar, lo que causa estrés para la economía europea y limita la capacidad de otros bancos centrales para recortar las tasas.”

Agregó: “Además, hay una preocupación de que lo que está sucediendo con la inflación en EE.UU. pueda surgir también en Europa.”

Los altos funcionarios del BCE y del BoE argumentan que no están enfrentando los mismos problemas de inflación que EE.UU., lo que implica que tienen más margen para recortar tasas más temprano.

Pero los cambios en el mercado de futuros indican el impacto global del persistente problema de inflación de EE.UU.

Los operadores ahora esperan que el BCE reduzca las tasas en un promedio de alrededor de 0.7 puntos porcentuales este año a partir de su próxima reunión de política el 6 de junio, mientras que hace dos semanas esperaban recortes acumulados de 0.88 puntos.

A principios de año, cuando la inflación de EE.UU. parecía estar en un camino descendente más firme, esperaban recortes de 1.63 puntos.

Los mercados ahora anticipan recortes del BoE de 0.44 puntos porcentuales este año en comparación con 0.56 puntos hace dos semanas y 1.72 puntos a principios de año.

El escenario para el cambio ha sido la reducción de las expectativas del mercado para la Fed, que mantendrá las tasas en su máximo de 23 años en su próxima reunión la próxima semana. Mientras que a principios de año los inversores esperaban hasta seis recortes de un cuarto de punto, este año, ahora esperan uno o dos.

Los EE.UU. y sus contrapartes europeas han divergido en el pasado. Pero si otras regiones recortan las tasas más agresivamente que la Fed, corren el riesgo de perjudicar sus propias economías debido al impacto en los tipos de cambio, los costos de importación y la inflación.

“Hay un buen caso macro para la divergencia, pero en última instancia hay un límite en cuánto puede llegar,” dijo Nathan Sheets, economista jefe del banco estadounidense Citi. Añadió que era “más desafiante” para el BCE “recortar agresivamente en un entorno donde la Fed está esperando”.

El presidente de la Fed, Jay Powell, concedió este mes que la inflación de EE.UU. estaba “tomando más tiempo del esperado” para alcanzar su objetivo, lo que indica que los costos de endeudamiento deberán mantenerse altos por más tiempo de lo que se pensaba anteriormente.

En los datos del viernes, la métrica de inflación preferida por la Fed se situó por encima de lo esperado en un 2.7 por ciento para el año hasta marzo, y una minoría de operadores ahora incluso apuestan por aumentos de tasas de la Fed en los próximos 12 meses.

Marcelo Carvalho, jefe de economía global en BNP Paribas, dijo que el BCE no era “dependiente de la Fed” ni “insensible a la Fed”.

A pesar de las expectativas del mercado de que los altos costos de endeudamiento de EE.UU. limitarán su margen de maniobra, los principales banqueros centrales europeos insisten en que su problema de inflación menos grave requiere una respuesta diferente.

“Es un tipo de animal diferente que estamos tratando de domar,” dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, este mes en Washington.

Ella dijo que las “raíces y los impulsores” de las subidas de precios de las dos regiones eran diferentes, con Europa afectada más por los costos energéticos y los EE.UU. por grandes déficits fiscales.

El gobernador del BoE, Andrew Bailey, también argumentó que la dinámica de inflación europea era “algo diferente” a la de EE.UU.

Los altos funcionarios del BCE y del BoE han señalado que las tasas seguirán bajando este verano, a pesar de los datos de inflación que han llevado a los inversores a fijar en el precio la primera reducción de la tasa de la Fed en noviembre.

El cambio contrasta con lo que se veía a principios de este año, cuando la Fed era vista como líder en el camino a la baja.

“El BCE y el BoE están operando en un entorno de crecimiento mucho más débil, así que sospecho que no tendrán reparos en recortar tasas más temprano,” dijo Mahmood Pradhan, jefe de macroeconomía global de Amundi Asset Management.

Pero los responsables de la política monetaria del BCE han dado indicaciones divergentes sobre qué tan grande puede ser la brecha de tasas con la Fed que pueden tolerar.

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijo a Les Echos que espera continuar recortando “a un ritmo pragmático” después de junio. Sin embargo, el jefe del banco central de Austria, Robert Holzmann, advirtió: “Me resultaría difícil si nos alejamos demasiado de la Fed.”

El euro ha caído un 3 por ciento frente al dólar desde el inicio del año a poco más de $1.07, pero los inversores han aumentado las apuestas de que podría caer a la paridad con la moneda estadounidense.

Una caída así añadiría cerca de 0.3 puntos porcentuales a la inflación en la eurozona durante el próximo año, según una reciente investigación del BCE. El vicepresidente del banco, Luis de Guindos, dijo esta semana que “necesitaría tener en cuenta el impacto de los movimientos de los tipos de cambio”.

El impacto de la política estadounidense ya es altamente visible en Japón, donde los inversores aumentan las apuestas de que el Banco de Japón necesitará seguir elevando los costos de endeudamiento a medida que un yen más débil alimenta la inflación. El yen ha caído a mínimos de 34 años frente al dólar, aumentando el precio de los bienes importados.

Pero algunos responsables de la UE argumentan que si una Fed más agresiva lleva a condiciones financieras globales más estrictas, podría reforzar el caso para un alivio en la eurozona y en otros lugares.

“Un endurecimiento en EE.UU. tiene un impacto negativo en la inflación y la producción en la eurozona,” dijo el presidente del banco central de Italia, Fabio Panetta, el jueves, añadiendo que esto era “probablemente reforzar el caso para un recorte de tasas en lugar de debilitarlo”.

La política más estricta de EE.UU. también afecta a los mercados de bonos globales, con los bonos Bund de Alemania a 10 años a menudo reflejando los movimientos del Tesoro de EE.UU. a 10 años.

BNP Paribas estima que si los rendimientos de los bonos europeos se incrementaran medio punto porcentual por las repercusiones de los mercados de EE.UU., el BCE requeriría un 0.2 puntos porcentuales adicionales de recortes de tasas para contrarrestar el impacto de las condiciones financieras más estrictas. De manera similar, el BoE requeriría 0.13 puntos de recortes adicionales.

Tomasz Wieladek en T Rowe Price en Londres argumentó que el BCE y el BoE “necesitan oponerse activamente a este endurecimiento en las condiciones financieras globales para ajustar más sus condiciones financieras domésticas con los fundamentos de sus propias economías”.

Reportaje adicional de George Steer en Londres