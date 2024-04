Los hermanos de la propiedad de HGTV revelan los errores más grandes que cometen los inversionistas inmobiliarios.

Los hermanos Jonathan y Drew Scott de HGTV, también conocidos como los Hermanos a la Obra, ofrecieron recientemente algunos consejos sobre la inversión inmobiliaria en una era de altas tasas, especialmente sobre qué no hacer.

Durante una amplia entrevista en CNBC el miércoles, hablaron sobre la compra-venta de propiedades, los altos costos de endeudamiento, los peores errores que cometen los inversores aspirantes, el contenido de vivienda en TikTok y dónde estará el próximo gran mercado.

Drew dijo que busca invertir a largo plazo y generalmente evita la compra-venta de propiedades para alquilar. Al estructurar su propia cartera de alquiler, pueden comprar solo una o dos propiedades para vender por cada 10 casas que agregan, explicó.

“En este momento no parece un mercado para la compra-venta,” dijo. “Tienes que ajustarte a lo que tenga sentido para el mercado actual.”

Jonathan comentó que a pesar de que las tasas son altas, los inversores deben evaluar cada propiedad por sus propios méritos. De hecho, él y su hermano acaban de comprar un edificio de apartamentos de 20 unidades porque las condiciones del trato funcionaron, dijo.

Su enfoque en las propiedades de alquiler se da en un momento en que los altos precios de las viviendas y las tasas hipotecarias han mantenido a muchos estadounidenses lejos de la propiedad. El costo de ser dueño de una casa es oficialmente el más alto registrado, según Redfin recientemente.

Al ser preguntado acerca de todo el consejo inmobiliario que aparece en aplicaciones de redes sociales como TikTok, Jonathan no dudó en criticar: “El 99% de todas las personas que prometen hacerse ricos rápidamente en línea es completamente ‘beeeep.’ Si todo el mundo pudiera hacer esto, todo el mundo lo haría.

Drew señaló que su próxima serie en HGTV, “Apoyado por los Hermanos”, está destinada a ayudar a aclarar la confusión entre los nuevos inversores inmobiliarios o aquellos que han comprado y vendido algunas propiedades pero aún no son inversores experimentados.

“Se meten en problemas porque han estado viendo esos videos de TikTok,” advirtió. “Ven este contenido que les dice, ‘Puedes hacerlo.’ Y entonces gastan de la peor manera. No están organizados.”

De hecho, la falta de organización es uno de los mayores errores que cometen los nuevos inversores inmobiliarios, dijo Jonathan, señalando que a menudo intentan ser sus propios contratistas generales y dirigir sus propios proyectos.

Pero no se dan cuenta de que cuando un subcontratista no se presenta, puede tener un efecto dominó que afecta a cada otra parte de un proyecto, agregó. Y mientras más tiempo una propiedad de alquiler permanezca vacía, “más rápido te hundirás en un agujero del que no puedes salir.

Otro gran error que cometen los inversores es seguir ciegamente el consejo de un amigo, dijo Drew: “No escuches a los idiotas aleatorios que conoces que no tienen ni idea de bienes raíces o de lo que están hablando. Por lo general, es la voz más fuerte en tu grupo a la que escuchas, y luego cometes grandes errores.”

Los Hermanos a la Obra también ofrecieron su predicción para el próximo mercado inmobiliario candente.

“Para ser totalmente honesto, creo que Detroit es increíble,” dijo Jonathan.

La Ciudad Motor fue uno de los mercados más afectados durante la última crisis inmobiliaria, ya que la Gran Crisis Financiera y la recesión obligaron a los gigantes automovilísticos General Motors y Chrysler a buscar rescates del gobierno.

Pero a medida que el auge inmobiliario posterior a la pandemia ha hecho que los precios se disparen en lugares como Florida, las ciudades del Medio Oeste se han vuelto más atractivas. Y en noviembre, Detroit superó a Miami por primera vez en incrementos anuales de precios de viviendas.

Mientras tanto, la administración de Biden ha ofrecido al sector automotriz miles de millones de dólares para alentarlos a desarrollar vehículos eléctricos, aunque los consumidores recientemente han cambiado de los vehículos eléctricos a favor de los híbridos.

“Cuando miras dentro de una ciudad, generalmente hay una cierta área de una ciudad que está empezando a revalorizarse y hay tanto potencial y eventualmente se invierte mucho dinero. Y esa área se convierte en una parte muy valiosa de la ciudad,” dijo Jonathan a CNBC. “Detroit es así a nivel nacional. Hay tanto dinero fluyendo, tanta revalorización ocurriendo. Apuesto a que en 20 años, será una de las ciudades más tecnológicamente avanzadas.”