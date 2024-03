‘Los Gladiadores,’ El Show de los 90, Regresa con más Musculo en Gran Bretaña

Primero fueron los streamers: la llegada sísmica de Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ y el resto, ofreciendo a los espectadores anteriormente cautivos de la televisión la oportunidad de ver aparentemente lo que quisieran, cuando quisieran. Luego TikTok se unió a YouTube para romper de manera concluyente lo que alguna vez fue una audiencia unificada en la pequeña pantalla en mil fragmentos individuales.

Tanto en el lado estadounidense como en el del Atlántico, las calificaciones se desplomaron. Los espectadores se alejaron. Los ingresos por publicidad colapsaron, y los presupuestos siguieron. Durante gran parte de la última década, ha parecido que la industria televisiva tradicional ha estado corriendo en una cinta inclinada bruscamente, con las piernas bombeando y los pulmones jadeando mientras el suelo se mueve rápidamente debajo de sus pies.

Ahora, en Gran Bretaña, un grupo de culturistas, entrenadores personales y ratas de gimnasio se ha adentrado en la brecha. Apretados en trajes de Lycra ajustados, han estado blandiendo bastones de lucha excesivamente grandes, corriendo alrededor de andamios flotantes y persiguiendo a miembros del público solo ligeramente menos musculosos por las paredes, frente a una multitud que anima.

En un formato muy similar al que apareció por primera vez en las pantallas estadounidenses en 1989 y en los sets británicos en 1992 —los concursantes “regulares” compiten en una variedad de desafíos extravagantes contra atletas especializados e intimidantes cada semana—, “Gladiators” ha demostrado, en el año 2024, no solo proporcionar a la BBC un éxito estimulante, sino también ofrecer la señal más reciente de que la llamada “televisión lineal” podría ser más resistente de lo que se pensaba anteriormente.

Incluso en un paisaje mediático instantáneo y a la carta, la idea de que la gente se siente a ver algo —en un televisor, a una hora programada, con otras personas en la habitación— ha estado recuperando terreno.

Según la BBC, 9.8 millones de personas han visto el primer episodio del reinicio británico de “Gladiators”, que se emitió por primera vez en enero. Aún más llamativo, sin embargo, es que la gran mayoría de esos espectadores no lo vieron a su conveniencia. En cambio, dice el radiodifusor, 6.6 millones —10 por ciento de la población británica— se sentaron a verlo mientras se transmitía.

“Realmente me sorprendió eso”, dijo Kalpna Patel-Knight, jefa de comisiones de entretenimiento de la BBC. “Ya no obtienes esas cifras a esa hora”.

Esa audiencia se ha mantenido relativamente estable a lo largo de la emisión del programa —los episodios a principios de marzo atraían cifras consolidadas, medidas a lo largo de una semana, de alrededor de 5.5 millones— pero se espera que la final, que se emite el sábado, proporcione otro pico. La BBC ya ha ordenado una segunda temporada.

Tanto el radiodifusor como Hungry Bear, la compañía de producción del programa, consideraron que el formato encaja con el espíritu del tiempo. Dan Baldwin, director gerente de Hungry Bear, señaló que los Gladiadores —con nombres como Nitro y Sabre— se inspiran tanto en la popularidad de la cultura del gimnasio como en las franquicias de superhéroes.

“El mundo del fitness nunca ha sido tan grande”, dijo. “No puedes caminar por la calle sin ver a personas en Gymshark o Lululemon. Al mismo tiempo, los superhéroes, las películas de Marvel, son enormes. ‘Gladiators’ representa ambas cosas.”

La puesta en escena del programa —la bulliciosa arena, los contendientes desvalidos luchando contra los Gladiadores conscientemente caricaturescos, los colores vibrantes, las luces dramáticas— todos tienen un atractivo evidente para los espectadores más jóvenes.

Pero el ingrediente crucial es la familiaridad. “La nostalgia es un gran negocio”, dijo Baldwin. Pero también es peligrosa: Si se equivoca, “los espectadores pueden ser salvajes. Tiene que ser una evolución”.

Por lo tanto, las actualizaciones del programa son leves y judiciosas. Hay nuevos desafíos, generalmente un poco más espectaculares. Los Gladiadores mismos son personajes ligeramente más redondeados y más diversos que sus predecesores de la década de 1990 (incluido el primer Gladiador sordo). Los productores también han tomado prestado de los documentales deportivos para introducir tomas “entre bastidores” en el vestuario de los Gladiadores.

Pero, en esencia y en sensación, “Gladiators” es el mismo programa que se emitió hace una generación. La multitud agita dedos de espuma de tamaño exagerado. Los Gladiadores bailan al ritmo de “Another One Bites The Dust” de Queen para celebrar una victoria.

Para los espectadores más mayores —padres, abuelos— toda la producción está envuelta en un brillo reconfortante y familiar: una visualización en familia, sin resentimiento intergeneracional. “Queríamos hacer algo que los padres no tuvieran que fingir que les gustaba”, dijo Baldwin.

Eso ha permitido a “Gladiators” acceder a una audiencia que, según la investigación de la BBC, todavía existía, pero estaba “infraatendida”, como lo expresó Patel-Knight: los millones de personas que aún se sientan los sábados por la noche, pero tienen que pasar por multitud de canales y plataformas con la esperanza de encontrar algo que realmente quieran ver.

Tampoco “Gladiators” es un caso completamente aislado en Gran Bretaña. Comenzó a emitirse justo cuando otro éxito de la BBC, el reality show “The Traitors”, estaba terminando; su final atrajo a 8.8 millones de espectadores entre emisión en vivo y a la carta, según la BBC.

“Han sido unos meses alentadores para la industria”, dijo Baldwin, citando no solo la popularidad, sino también el impacto político, del drama televisivo “Mr. Bates vs. the Post Office”, como otro ejemplo. Ese programa, basado en una verdadera injusticia, atrajo a una audiencia de alrededor de 11 millones, convirtiéndolo en el mejor drama televisivo desde 2017 en ITV, la cadena que lo emitió. Incluso provocó que los legisladores británicos introdujeran nueva legislación.

Todo esto va en contra del consenso común de que la televisión lineal hace tiempo cayó en un estado de casi obsolescencia. Pero esa percepción tiene algo de base en la realidad. “Está en declive”, dijo Tom Harrington, jefe de televisión en la firma de investigación Enders Analysis. “Las cifras de audiencia se ven impulsadas por personas mayores, que solo ven televisión en vivo y ven mucha de ella.” (En Estados Unidos, algunas cadenas de televisión han programado sus horarios estelares pensando en estos espectadores mayores de 60 años).

Ese declive no es toda la imagen, sin embargo, afirmó Harrington. “Las personas siguen pasando más tiempo viendo televisión lineal que haciendo cualquier otra cosa, excepto dormir y trabajar”, dijo. “Sigue atrayendo una cantidad enorme de atención”.

Las cifras de Ofcom, el organismo de control de las telecomunicaciones en Gran Bretaña, muestran que dos tercios del consumo de televisión todavía está impulsado por los radiodifusores tradicionales, y la mayoría de eso proviene de la audiencia en vivo. No se siente de esa manera, dijo Harrington, tal vez porque los programas que generan más zumbido no son necesariamente los que atraen a la mayor cantidad de espectadores.

El mayor cambio, según Harrington, está en la “comunalidad” de la experiencia: Consumimos más contenido que nunca, pero tendemos a hacerlo solos. Eso significa que hay menos superposición entre lo que los jóvenes ven y lo que hacen las generaciones mayores. “Esos puntos de contacto se han perdido”, dijo. “Y eso significa que hay una falta de cultura común, lo cual es un poco triste”.

Los datos de audiencia sugieren que “Gladiators” es el éxito “intergeneracional” que Patel-Knight esperaba que fuera. Aún así, el programa podría terminar siendo un estímulo excepcional en un patrón de declive.

Esa incertidumbre, tal vez, explica la emoción que lo rodea, tanto desde fuera de la industria como desde dentro de ella. Baldwin dijo que con frecuencia le preguntaban cuándo estaría disponible una línea de mercancía temática de “Gladiators”.

También hubo interés de radiodifusores y productores de todo el mundo en trasladar el formato a otros países, según dijo Baldwin. “Gladiators” ha hecho lo suficiente para sugerir que todavía hay una audiencia para la televisión tradicional y lineal, si les das a los espectadores suficientes bastones de lucha.