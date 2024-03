Los geólogos lo confirman: no estamos en una época del ‘Antropoceno’

El organismo de mayor autoridad en geología ha respaldado una votación impugnada por científicos en contra de agregar el Antropoceno, o era humana, a la línea de tiempo oficial de la historia de la Tierra.

La votación, que un comité de alrededor de dos docenas de académicos llevó a cabo en febrero, puso fin a casi 15 años de debate sobre si declarar que nuestra especie había transformado el mundo natural tan profundamente desde la década de 1950 como para haber enviado al planeta a una nueva época del tiempo geológico.

Poco después de que terminara la votación este mes, sin embargo, el presidente del comité, Jan A. Zalasiewicz, y su vicepresidente, Martin J. Head, pidieron que se anularan los resultados. Dijeron que los miembros habían votado prematuramente, antes de evaluar toda la evidencia.

El Dr. Zalasiewicz y el Dr. Head también afirmaron que a muchos miembros no se les debería haber permitido votar en primer lugar porque habían excedido sus límites de mandato.

Después de considerar el asunto, el organismo principal del comité, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, ha decidido que los resultados se mantendrán, dijo el comité ejecutivo de la unión en un comunicado el miércoles.

Esto significa que es oficial. Nuestro planeta, al menos por el momento, sigue estando en la época del Holoceno, que comenzó hace 11,700 años con el último derretimiento de las capas de hielo.

Aunque el Antropoceno aún no tiene un lugar oficial en la escala de tiempo geológico, el término “seguirá siendo utilizado no solo por científicos de la tierra y del medio ambiente, sino también por científicos sociales, políticos y economistas, así como por el público en general”, dijo el comunicado de la unión geológica. “Seguirá siendo un descriptor invaluable del impacto humano en el sistema terrestre.”

El comunicado no abordó directamente las preocupaciones del Dr. Zalasiewicz y del Dr. Head sobre el proceso de votación. Dijo simplemente que los miembros del comité actuaron con integridad y tenían una amplia experiencia como geólogos. “La decisión científica es clara, y los especialistas no ven ningún valor en agregar una nueva época al registro geológico”, dijo el presidente de la unión, John Ludden, por correo electrónico.

A pesar de que se han declarado válidos los resultados de la votación, el Dr. Head, un científico terrestre de la Universidad Brock en St. Catharines, Ontario, dijo que esperaba que el episodio del Antropoceno llevara a los geólogos a cambiar sus procedimientos para decidir futuras actualizaciones en la escala de tiempos.

“Siento que se ha perdido la oportunidad de reconocer y respaldar una realidad simple, que nuestro planeta abandonó su estado de funcionamiento natural a mediados del siglo XX”, dijo el Dr. Head por correo electrónico. “Una miríada de señales geológicas reflejan este hecho.”

El tema del Antropoceno ha polarizado a los científicos de una manera que pocos temas en la historia de la escala de tiempo geológico nunca lo han hecho.

La escala divide el pasado de la Tierra en capítulos, muchos de los cuales encapsulan cambios que abarcan todo el planeta. No hay duda de que nuestra época está llena de cambios de ese tipo. La contaminación, la urbanización, el calentamiento rápido debido a gases de efecto invernadero y otras perturbaciones a los ecosistemas y procesos naturales han dejado rastros que perdurarán en las rocas durante mucho tiempo.

Pero para merecer estar incluido en la escala geológica, cualquier intervalo de tiempo necesita cumplir ciertos criterios, como tener un punto de partida claro y objetivo en el registro mineral.

El mes pasado, el primer comité de tres comités científicos comenzó a votar sobre si las décadas desde la Segunda Guerra Mundial cumplen con los requisitos. Los resultados, que fueron reportados por primera vez por The New York Times, mostraron que la mayoría de los miembros del comité no estaban listos para ratificar una época que aún es tan joven, al menos según los estándares de los 4.600 millones de años de historia de la Tierra. El rechazo significa que la cuestión del Antropoceno no avanzará a la siguiente ronda de votación.

Los resultados son “una señal de que el sistema no está preparado para mirar al presente, ni a la tasa de cambio que está ocurriendo actualmente en nuestro planeta”, dijo Brad E. Rosenheim, presidente de la División de Geocronología de la Sociedad Geológica de Estados Unidos, en un comunicado.

“Aunque no está claro si el Antropoceno se convertirá en una división geológica, es una pregunta importante para todos nosotros reflexionar: ¿Qué estamos haciendo exactamente a este planeta que sostiene nuestra civilización?”, dijo el Dr. Rosenheim, oceanógrafo geológico en la Universidad del Sur de Florida.

Con el tema del Antropoceno detrás de ellos, los guardianes de la línea de tiempo geológica pueden ahora abordar otras cuestiones. Lo próximo en su agenda, entre otras cosas, es decidir exactamente cuándo comenzó el Pleistoceno tardío.

Ese sería el momento, hace algo así como 130,000 años, cuando el planeta estaba más caliente de lo que está hoy. Con el tiempo, el mundo volvió a enfriarse. Las capas de hielo regresaron. Los neandertales y otros ancestros prehistóricos fueron exterminados o asimilados, dejando solo a los humanos modernos.

Los geólogos dicen que este período merece una fecha de inicio oficial, pero aún necesitan averiguar cómo y dónde definirlo. La pregunta ha estado en sus mentes durante mucho tiempo, más tiempo que el Antropoceno. Mucho más, de hecho. La primera vez que los científicos presentaron oficialmente un possible punto de partida para el Pleistoceno tardío fue en 1932.