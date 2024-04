Los Estados Unidos reinicia vuelos de deportación a Haití.

Decenas de haitianos fueron enviados de regreso a su país de origen el jueves, según tres funcionarios gubernamentales, en el primer vuelo de deportación realizado por el gobierno de Estados Unidos en meses hacia el país, que ha sido afectado por una gran violencia.

Los vuelos de deportación suelen ser vistos como una forma de disuadir a los migrantes de cruzar la frontera sur sin autorización. Estados Unidos ha estado preocupado por la migración desde Haití después de que una banda tomara el control de su capital, Puerto Príncipe, este año, lo que llevó a la renuncia planeada del primer ministro, Ariel Henry.

El vuelo de deportación, el primero desde enero, llega en un momento en que la administración Biden continúa adoptando medidas más estrictas en la frontera sur como una forma de reducir el número de migrantes que entran al país sin autorización. El presidente Biden ha enfrentado un escrutinio intenso de los republicanos sobre la frontera, y la inmigración se ha convertido en un tema clave en la campaña electoral.

Sin embargo, en los últimos meses, los migrantes están cruzando la frontera a tasas más bajas que antes.

Aún así, el vuelo de deportación del jueves tomó por sorpresa a muchos grupos de defensa de inmigrantes. El propio gobierno de EE. UU. aconseja a los estadounidenses que no visiten Haití, citando “secuestros, delincuencia, disturbios civiles y mala infraestructura de atención médica”, y anteriormente había dicho a los familiares de funcionarios estadounidenses en Haití que se fueran.

“Esto no solo es moralmente incorrecto y viola la ley nacional e internacional, simplemente es una mala política exterior”, dijo Guerline Jozef, directora de Haitian Bridge Alliance, un grupo de defensa en San Diego.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que había “conducido un vuelo de repatriación de alrededor de 50 ciudadanos haitianos a Haití”.

El comunicado continuó: “Individuos son deportados solo si se determina que no tenían una base legal para permanecer en Estados Unidos”.

La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas informó en marzo que más de 1,500 personas habían muerto en violencia de bandas en Haití en lo que va del año y describió al país en una “situación catastrófica”.

La administración Biden otorgó protección temporal contra la deportación a los haitianos que ingresaron a Estados Unidos antes de finales de 2022 debido a los problemas continuos en Haití.

Algunos demócratas del Congreso, incluida la Representante Ayanna Pressley de Massachusetts, han presionado a la administración para extender esas protecciones a los haitianos que han ingresado al país desde 2022 y para mantener la pausa en los vuelos de deportación a Haití.

La noticia de que se reiniciaron las deportaciones trajo denuncias de otros demócratas de la Cámara. “Dadas las actuales peligros y la falta de un gobierno central, no deberíamos estar deportando personas a Haití. Punto”, dijo la Representante Pramila Jayapal de Washington en las redes sociales.

Adam Isaacson, de la Oficina de Washington para América Latina, una organización de derechos humanos, dijo que los haitianos estaban mayormente esperando citas en puertos de entrada para ingresar a Estados Unidos a través de una aplicación del gobierno, como la administración ha promovido, en lugar de cruzar la frontera.

“Es difícil explicar la urgencia de deportar haitianos”, dijo en un mensaje de texto. “Entre las nacionalidades cuyos ciudadanos han cruzado la frontera irregularmente, Haití ha sido la nacionalidad número 15 en los últimos 6 meses, muy por detrás de China, India, e incluso Turquía”.

Thomas Cartwright, quien rastrea los vuelos de deportación del gobierno para Witness at the Border, un grupo de defensa, dijo que recientemente no ha habido vuelos comerciales al aeropuerto de Puerto Príncipe. El mes pasado, se reportaron disparos alrededor de ese aeropuerto.

Esta semana, el Departamento de Estado dijo que el aeropuerto en la capital haitiana estaba cerrado pero que se habían reanudado “limitados” vuelos en otros dos aeropuertos del país.

Los funcionarios estadounidenses deportaron a los haitianos el jueves a uno de esos aeropuertos, en Cap Haitien, una ciudad costera a pocas horas en coche al norte de la capital. Cartwright dijo que Estados Unidos generalmente vuela a los migrantes deportados a la capital, aunque realizó algunos vuelos a Cap Haitien en 2021.