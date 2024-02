Los cursos de comunicación empresarial pueden ayudar a desarrollar habilidades de gran demanda para un entorno laboral en constante cambio en 2024.

Si le preguntas a casi cualquier profesional sobre las habilidades duras más importantes, la comunicación es casi siempre el primer lugar en la lista.

La capacidad de discutir estrategias, metas y soluciones con otros es fundamental para cualquier empresa; la comunicación puede ser realmente beneficiosa o perjudicial para empresas tanto pequeñas como grandes. Millones de dólares pueden perderse cada año debido a una comunicación inadecuada.

Por estas razones, las habilidades de comunicación siguen siendo muy deseables. Las habilidades de comunicación digital son la segunda habilidad técnica más solicitada y la comunicación en sentido amplio, incluyendo la escritura, oral y presentación, sigue estando entre las habilidades blandas más buscadas por las empresas, según el informe de Wiley “El cierre de la brecha de habilidades 2023”.

Y con el lugar de trabajo siendo muy diferente a como lo era hace solo cinco años, con más trabajo remoto e integración de inteligencia artificial, también están cambiando las mejores formas de comunicación.

“Las habilidades hoy en día pueden quedar obsoletas en alrededor de tres a cinco años, y eso significa que necesitamos actualizar nuestras habilidades muy a menudo”, dice Angie Kamath, decana de la Escuela de Estudios Profesionales de la NYU.

Dinámicas de comunicación en cambio

Una forma de adelantarse a la curva es explorar los cursos de comunicación empresarial. Mientras que anteriormente se enfocaban más en escribir correos electrónicos profesionales, completar informes de investigación, crear presentaciones efectivas, hoy, el área se ha centrado más en profundizar en la analítica de datos, comunicación con el cliente, impacto social y medios de comunicación social, señala Kamath.

Los medios sociales en particular han creado nuevas oportunidades para las empresas para vender productos. Según el Centro de Investigación Pew, 3 de cada 10 usuarios adultos de redes sociales han comprado un producto después de verlo en las redes sociales, y este número aumenta si es mencionado por un creador de contenido al que siguen.

Debido a que este cambio es tan amplio e impactante, Kamath dice que el marketing integrado se ha convertido en el programa de maestría más popular que ofrece la escuela de estudios profesionales de la NYU. Para aquellos que trabajan profundamente en el campo del marketing y las comunicaciones, actualizar sus habilidades a través de un programa de posgrado podría ser una gran oportunidad.

Para otros, completar un programa de certificación o incluso simplemente tomar un curso de comunicación puntual podría ser una excelente manera de aprender las prácticas más actualizadas, especialmente a raíz de las nuevas tecnologías.

“Entonces, a menudo intentamos ayudar a las personas a comprender cómo usar la tecnología, el sabor del mes o el sabor del año es la inteligencia artificial, pero cómo usar la tecnología para mejorar lo que estás haciendo desde un punto de vista de la comunicación”, dice Kamath a Fortune.

Al mismo tiempo, también hay dinámicas humanas que han cambiado en el lugar de trabajo, incluyendo aspectos de género, diversidad, envejecimiento, hibridez y Generación Z. Por lo tanto, en parte, salir de tu algoritmo es críticamente importante para aprender nuevas ideas y tener conversaciones, dice Kamath.

“Ya sea en nuestra vida laboral o personal, como las redes sociales, nos absorben”, agrega. “Caemos en nuestra cámara de eco porque el algoritmo nos está diciendo qué consumir”.

Su consejo es encontrar una oferta que se ajuste mejor a tus intereses y deseos de aprendizaje dentro de tres grandes categorías de habilidades: humanas, habilitadoras del negocio y técnicas. Un curso puede tocar los tres o enfocarse profundamente en un tema.

La buena noticia es que hay una variedad de duraciones de programas, costos, requisitos y enfoques, y aunque se ofrecen certificados, también puedes elegir simplemente inscribirte en cursos individuales. En última instancia, es más importante elegir el que se ajuste mejor a tus metas profesionales modernas, así como a tus circunstancias personales.

Fortune ha descrito algunas de las ofertas en el mercado para que actualices tus habilidades en el mundo de la comunicación empresarial.

Requisitos: 2 cursos para obtener la certificación

Costo: $145 por curso; $250 por paquete

Formato: En línea

Línea de tiempo: 10-20 horas para completar el paquete completo

Ejemplos de cursos: Escritura de empresas efectiva; Presentaciones efectivas; Comunicación colaborativa

Costo: $3,900

Formato: En línea

Linea de tiempo: 3 meses

Ejemplos de cursos: Comunicación intercultural; Escritura persuasiva; Comunicación impactante sin guion

Requisitos: Tomar 3 cursos de comunicación empresarial para obtener la certificación

Costo: $9,660 ($3,220/curso)

Formato: En línea o presencial

Línea de tiempo: Dentro de tres años

Ejemplos de cursos: Finanzas de tecnología de información y comunicaciones; Escritura de propuestas de subvenciones; Negociación y resolución de conflictos organizacionales

Requisitos: Tomar 3 cursos de 18 horas para obtener la certificación

Costo: $11,400 ($3,800/curso)

Formato: En línea o presencial

Línea de tiempo: Autodeterminado

Ejemplos de cursos: Comunicación interpersonal y manejo de conflictos; Comunicación escrita y visual; Hablar en público para profesionales

Requisitos: 3 cursos principales + 3 optativos para obtener la certificación

Costo: ~$5,400 ($799–$999/curso)

Formato: En línea; opciones con instructor o a tu propio ritmo

Línea de tiempo: Dentro de tres años

Ejemplos de cursos: Comunicación digital en un lugar de trabajo cambiante; Persuasión en los negocios: liderazgo, oratoria y comunicación ejecutiva; Comunicaciones estratégicas e historias corporativas

Requisitos: Completar 7 cursos (5 requeridos + 2 optativos)

Costo: ~$6,700 (incluye tarifas, matrícula, materiales del programa)

Formato: En línea o presencial

Línea de tiempo: Autodeterminado

Ejemplos de cursos: La dinámica de la comunicación interpersonal; Gestión de crisis y comunicaciones: salvaguardar la imagen y la viabilidad; Mejores prácticas en las redes sociales para el profesional de comunicaciones

Requisitos: Serie de 4 cursos

Costo: $49/mes

Formato: En línea

Línea de tiempo: 2 meses (10 horas/semana)

Ejemplos de cursos: Escritura de negocios; Diseño gráfico; Presentación exitosa

Además de estos ejemplos, plataformas como Udemy, Coursera y edX ofrecen una variedad de ofertas de cursos en el espacio de la comunicación empresarial.