Los ataques de EE. UU. ponen a prueba la voluntad de Irán de escalar.

A raíz de los recientes ataques aéreos estadounidenses en Siria e Irak, tanto Irán como Estados Unidos evaluaron los daños causados. La iniciativa de repente se transfirió a Teherán y a su decisión pendiente de responder o enfrentar el impacto y desescalar aún más.

La expectativa en Washington y entre sus aliados es que los iraníes opten por la última opción, viendo que no les beneficiaría entrar en una guerra con un poder mucho más grande y con todos los riesgos que ello implica. Sin embargo, todavía no está claro si las diversas fuerzas aliadas que han llevado a cabo numerosos ataques contra bases y barcos estadounidenses –y que dependen de Irán para el dinero, armas e inteligencia– concluirán que sus intereses también se ven servidos mejor manteniendo una postura más conciliadora.

En respuesta a un ataque con drones por milicias respaldadas por Irán que mató a tres soldados estadounidenses el 28 de enero, Estados Unidos contraatacó a ese grupo y a varias milicias respaldadas por Irán el viernes por la noche con 85 ataques selectivos. Después de los ataques, funcionarios estadounidenses insistieron en que no hubo conversación ni acuerdo previos con Irán para que Estados Unidos no atacara directamente a Irán.

“Ha habido cero comunicaciones con Irán desde el ataque”, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, a los reporteros después de los ataques de represalia.

Pero incluso sin conversaciones directas, ha habido muchas señales, en ambas direcciones. El presidente Biden se encuentra inmerso en una apuesta militar, diplomática y electoral en la que primero intenta restaurar algo de disuasión en la región y posteriormente llevar a cabo un “cese al fuego” en Gaza para permitir intercambios de rehenes con Israel, y finalmente intentar reformar la dinámica de la región.

Pero todo esto está sucediendo en un área del mundo que esperaba, hace tan solo cinco meses, mantenerse en un segundo plano mientras se centraba en la competencia con China y en la guerra en Ucrania, en medio de una campaña donde sus oponentes, liderados por el ex presidente Donald J. Trump, considerarán casi cualquier movimiento como una señal de debilidad.

Los iraníes también han anunciado públicamente que quieren bajar la temperatura –tanto en los ataques como en su programa nuclear en rápido avance–, aunque su objetivo último, de expulsar a Estados Unidos de la región de una vez por todas, permanece inalterado.

A medida que se acumulaban las tensiones entre Irán y Estados Unidos, se estaba preparando otro ataque, pero Irán prefirió bajar el tono para atacar en cuestión, no solo a los Estados Unidos directamente. Este es el tono más bajo que hemos visto en mucho tiempo en este punto caliente, pero este es solo un punto bajo momentáneo en una línea histórica mucho mayor en la región.

La semana pasada no hubo un ataque militar directo entre Estados Unidos e Irán, pero hubo un ataque cibernético que no hizo mucho daño a la estructura de comando militar iraní. Pero aún no hemos visto un ataque militar directo. Pero la amenaza persiste y es grave, y eso influyó en el razonamiento del presidente para atacar, según el funcionario.

Otras preguntas eran sobre por qué Irán estaba haciendo y quería hacer para reducir las tensiones y si las creía o no creía que habíamos cruzado ciertas líneas rojas. Hay diferentes grupos de proxy respaldados por diferentes países en la base de ataque que no hablaban ni planeaban con los Estados Unidos en el momento del ataque, según el funcionario.

La semana pasada y la semana anterior, los Estados Unidos realizaron bombardeos con precisión que estaban más calibrados y cuidadosos, los cuales cumplen con el enfoque de Biden hasta ahora. Sin embargo, tras la muerte de los soldados estadounidenses, el Presidente se vio obligado a actuar, según ministros de la administración.